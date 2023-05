Durante el pasado fin de semana, el Gobierno Nacional anunció que se suspendió el cese del fuego tras la masacre que dejó cuatro jóvenes muertos en el Putumayo, realizada a manos del llamado Estado Mayor Central (disidencias de las Farc)

Los jóvenes -tres eran menores de edad- pertenecían a la comunidad Guaquira, y de acuerdo con un reporte de Indepaz el 15 de mayo lograron escapárseles a los hombres armados que los habían reclutado. Fue así como los volvieron a retener forzosamente dos días después, el 17 de mayo, para asesinarlos en la comunidad de Los Estrechos, en Solano, Caquetá, en plena frontera con el departamento de Amazonas.

¿Qué dice el ministro de Defensa?

Iván Velásquez, ministro de defensa

En medio de una entrevista con Colombia Hoy Radio de la Presidencia de la República, el ministro de Defensa Iván Velázquez indicó que hay que persistir en la paz y aseguró que "el que se haya pausado el cese no significa una ruptura en la posibilidad de conversar o instalar la mesa con el Estado Mayor Central".



También dijo que, desde el comando central de las Fuerzas Militares, luego de pausar el cese al fuego, se empezó a disponer de las acciones ofensivas. “Lo fundamental es poder brindarle tranquilidad y seguridad a la población”, agregó.



Además, dijo que naturalmente las Fuerzas Militares deberán establecer dispositivos de protección en algunos territorios para generar tranquilidad a los habitantes.



“Lo que todos hemos visto es que el Estado Mayor Central hizo dos acciones en contra de fuerza pública, pero las acciones en contra de las comunidades fueron persistentes en el tiempo hasta este punto del asesinato de los cuatro mejores indígenas”.



Ahora bien, sobre los estados de excepción, indicó que este no es un tema que se haya planteado desde el Gobierno Nacional y acerca de los delitos contra menores en el Putumayo afirmó: “Racionalmente (las disidencias) han dado suficientes demostraciones de que no están dentro de la línea del cumplimiento humanitario”.

