Declaraciones del director del Centro de Memoria lo llevan a debate

Darío Acevedo, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) tendrá una apretada agenda este martes, porque está citado a dos lugares distintos casi a la misma hora. Aunque aparece en la programación de un seminario organizado por la Comisión de la Verdad sobre los retos de ese organismo, que tomará toda la mañana, también está citado a las 10 a.m. a un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado.

El debate contra Acevedo es promovido por los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia, quienes explicaron en su convocatoria que se hará “con el fin de examinar cómo el alto funcionario viene intentando revisar la historia del conflicto armado y la memoria de las víctimas”. Para aterrizar estos cuestionamientos, el debate se centrará en cinco asuntos.



Entre estos está analizar cómo el CNMH viene trabajando con la memoria de las víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo “frente a la memoria de las Fuerzas Militares”, y si desde la entidad “se están aplicando políticas que sean discriminatorias” con algunos sectores de víctimas.

“Asimismo, Acevedo tendrá que explicar sobre la gravedad de modificar de manera arbitraria” exposiciones en algunas ciudades del país, lo que para los citantes podría constituir “posibles casos de censura”. También lo interrogarán por el supuesto desmonte de políticas con enfoque diferencial, así como las acciones que emprenderá el CNMH para trabajar con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.



El director de esta comisión, sacerdote Francisco de Roux, es uno de los invitados al debate, así como el Procurador Fernando Carrillo y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en Colombia.



Aunque la dirección de Acevedo frente al CNMH ha sido cuestionada desde que se conoció su nombre como posible director, por hechos como el negar que en Colombia exista un conflicto armado, la motivación de este debate apunta a declaraciones más recientes, como las dadas en una entrevista del pasado septiembre a la emisora W Radio, en las cuales dijo que los ‘falsos positivos’ –ejecuciones extrajudiciales– no habían sido una política de Estado.



Según los citantes, Acevedo también “desconoce el problema de la distribución de la tierra y las cifras sobre víctimas en Colombia”, además de “descalificar” el respaldo internacional al Acuerdo de Paz.



Otra polémica reciente en la que se vio envuelto el director del CNMH tiene que ver con el Museo Nacional de Memoria Histórica, cuya creación se ordena en la Ley de Víctimas y que debería estar listo para el 2020, pues Acevedo estaría haciendo cambios al guion museográfico que se había preparado para el Museo antes de que él llegara y que incluso ya había sido puesto a prueba con el público en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, en 2018.



En audios revelados este fin de semana por Noticias Uno, Acevedo aseguró que el Museo “no tiene por qué aclararle a nadie, porque no es su función, cuál es la naturaleza del conflicto”. Además, Acevedo aceptó que habría cambios en el guion, dijo que no iba a “barrer con todo” y que tendría “en cuenta algunas cosas de la conceptualización”.



Acevedo, incluso, criticó la concepción estética del guion, que se basa en tres ejes: Agua, Tierra y Cuerpo, que fueron construidos por el CNMH en asocio con grupos de víctimas de todo el país. Además, dijo que conformaría un equipo de cinco personas que “revisen todo lo que se ha hecho” y que lo importante es “diseñar una concepción que le sirva a todo el mundo”.



