Este jueves llegan a Mutatá 93 excombatientes de Farc

Desde que comenzó a implementarse el acuerdo de paz, Ituango, en el norte de Antioquia, representó uno de los principales retos de seguridad para los excombatientes de las Farc.



Las dificultades fueron tantas que ayer salieron con sus enseres, en 16 camiones, 82 personas del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCTR) Román Ruiz, en la vereda Santa Lucía, debido a las amenazas que persistían en su contra.

(Lea también: 'Los asesinatos son la amenaza más grave para el proceso de paz': ONU)



Se espera que este jueves en la mañana, tras hacer un recorrido de 352 kilómetros y más de 18 horas, lleguen a Mutatá, en el sur del Urabá, indicó ‘Marcos Urbano’, líder de los excombatientes.



De allí salieron con “un sentimiento doble. Por un lado, la gente tiene mucha esperanza, pero, por otro, hay mucha nostalgia”, dijo.



Ituango es uno de los municipios donde más asesinatos han ocurrido tras la firma del acuerdo, en 2016, con once en total. El primer caso se presentó el 12 de julio de 2017, cuando fue asesinado Juan Fernando Amaya. Luego, el 14 de agosto, en inmediaciones del AETCR. Esta vez, la víctima fue Jesús Adán Mazo García.



Fueron cuatro asesinatos en 2017. Dos más en 2018, de los cuales uno ocurrió en la vereda Santa Lucía y otro, en Santa Rita. El año pasado se presentaron cuatro casos más. El último ocurrió el 28 de enero de este año, cuando César Darío Herrera fue asesinado en la vía que conduce de la cabecera urbana de Ituango a Santa Rita.



(De su interés: Asesinan a excombatiente en Pitalito, Huila: van 218, dice Farc)



Sin embargo, aunque los homicidios se redujeron en lo corrido de 2020, no sucedió lo mismo con las amenazas, que se intensificaron y se volvieron colectivas, como sucedió en mayo pasado. Algunas familias salieron de la zona debido a las amenazas. De hecho, el total de personas que llegarán a Mutatá es de 93, pues otras 11 personas estaban desplazadas en Medellín.



En la zona tienen injerencia la disidencia del frente 18 de las antiguas Farc y el ‘clan del Golfo’, además de la Fuerza Pública. Por su cercanía con el nudo de Paramillo, Ituango ha sido zona de interés permanente para los actores armados que se disputan este corredor del narcotráfico hacia la costa Caribe, antes y después de la firma del acuerdo de paz.



En Mutatá, las familias de excombatientes se asentarán en dos zonas arrendadas por el Gobierno Nacional, de 5 y 132 hectáreas, según informó el consejero presidencial para la Consolidación y la Estabilización, Emilio Archila. Además, se hizo una solicitud de compra ante la Agencia Nacional de Tierras para que los predios El Porvenir y Becuarandó se conviertan en un asentamiento permanente para los excombatientes.



En lo corrido del año, cuatro homicidios de excombatientes se han registrado en Antioquia. Pero este no es el único departamento donde se vienen presentado amenazas a excombatientes en reincorporación.



El lunes pasado, un grupo de 10 personas armadas ingresó a una finca al sur de Cali donde, después de reducir a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección y amenazar a las familias, robaron electrodomésticos, computadores y animales.



También el lunes se registró el más reciente asesinato de un excombatiente. En zona urbana de Algeciras, Huila, fue asesinado José Antonio Rivera, quien para el partido Farc se convirtió en el nombre 218 en la lista de excombatientes víctimas de homicidio. El de Rivera es el segundo asesinato de este tipo en zona urbana de ese municipio.



En Huila se han registrado cinco homicidios de excombatientes este año. Dos en Algeciras y los otros tres en Pitalito, Campoalegre y zona rural de Neiva, respectivamente. En ese departamento también hacen presencia disidencias de las Farc, al mando de ‘Gentil Duarte’, que se movilizan desde el vecino departamento de Caquetá hacia la salida al Pacífico.



En junio, otros 20 excombatientes fueron desplazados de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) El Diamante, en el municipio de Uribe, Meta, debido a amenazas en su contra.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com