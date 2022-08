Aspectos como quejas de la comunidad, denuncias judiciales y consultas a varios sectores, entre otros que fueron analizados durante varias semanas, inclinaron la balanza en la designación de la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía.



Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro tras anunciar los nombres de los nuevos comandantes de las Fuerzas. “Aquí no miramos pensamientos políticos, nos interesa que esta Fuerza Pública sea profesional”, dijo.



Como comandante de las Fuerzas Militares fue designado el general Helder Giraldo, quien estará acompañado del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Joaquín Amézquita.



Como comandante del Ejército fue designado el general Luis Mauricio Ospina. A la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) llegó el general Luis Carlos Córdoba y a la Armada, el vicealmirante Francisco Hernando Cubides.



Uno de los nombramientos más esperados era el del director de la Policía, que reemplaza al general Jorge Luis Vargas, que es considerado un hombre clave en el fortalecimiento de la inteligencia del país asociada a los grande golpes contra las organizaciones criminales.



Además, esa institución sería la que más cambios podría sufrir por los anuncios del gobierno de pasarla del MinDefensa a una nueva cartera. Fue designado como director el general Henry Armando Sanabria y como subdirectora, la general Yackeline Navarro Ordóñez.

De izquierda a derecha: Henry Sanabria, Luis Mauricio Ospina, Helder Giraldo, Luis Carlos Córdoba y Francisco Hernando Cubides. Foto: Policía, Armada, Fuerza Aérea, Ejército, Escuela Superior de Guerra

El efecto dominó en las Fuerzas

A el director de la Policía, general Óscar Atehortua Duque, se le impuso la cuarta estrella. Foto: Policía Nacional

Por la antigüedad de los nuevos integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares se precipitará un efecto dominó por la salida de los oficiales más antiguos que los nuevos comandantes. La Policía será la que más sufrirá con la salida de 23 generales, entre ellos varios oficiales destacados en temas de inteligencia.



El analista en temas de seguridad y defensa Erich Saumeth Cadavid sostuvo que también hubo una purga en las demás Fuerzas por cuenta de los nombramientos y que saldrán 16 generales del Ejército, seis generales de la FAC y seis almirantes de la Armada.



El presidente Petro respondió a una pregunta de EL TIEMPO durante la presentación de la nueva cúpula sobre el efecto de ese remezón y señaló: “en esta toma decisiones siempre hay grados de injusticia, no voy a decir que son decisiones perfectas, y yo tengo que agradecerles a todas las personas que salen del servicio por estas decisiones, por su labor, por su vida dedicada (...) indudablemente estamos ante un cambio y ese es el mensaje: cambió el gobierno y cambian las estrategias, ya tendrá la población que valorarlas, esos cambios ameritan modificaciones en el Estado, en el gobierno, la sociedad y también en la Fuerza Pública”, dijo Petro.



El saliente director de la Policía, general Vargas, envió un mensaje a todos sus hombres antes de dejar el cargo: “(Henry), usted es una garantía para el país, para Colombia. El señor Presidente de la República ha tomado una decisión sabia, tiene el cariño de todos los policías de Colombia, a ustedes, muchísimas gracias, vamos a rodear a nuestro director, a nuestra subdirectora, vamos a rodearlos con trabajo, a cumplir las políticas del gobierno, a cumplir las políticas que quieren los colombianos”, dijo Vargas.



El presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), coronel en retiro José John Marulanda, sostuvo que lo sucedido ya había sido advertido en reuniones internas de esa agrupación: “Salir de más de 20 generales de un golpe es un verdadero remezón, pero en términos generales se siguen los protocolos de jerarquía, de antigüedad, de no estar involucrados en ningún tipo de caso judicial y de estar ajustados a las normas y los reglamentos”.



Y el general (r) de infantería Rafael Alfredo Colón afirmó que la nueva cúpula tiene la misión de preservar “los indeclinables principios y valores de nuestra noble institución castrense. Gratitud para los señores generales que dejan sus cargos”.



La seguridad humana

En una breve declaración, Petro señaló lo que viene en cuanto a tareas de la nueva cúpula “con los objetivos de la seguridad humana que prometimos y que queremos volver práctica, y evaluar cuando toque para saber su eficacia en términos de garantizar paz, de garantizar la disminución de la violencia, de la criminalidad, de garantizar el incremento de los derechos humanos y las libertades ciudadanas”.



Indicó que hay un gran reto para recuperar la confianza de la ciudadanía y que eso no se dará de la noche a la mañana. “El criterio de ascenso medido por bajas, que generó tal desastre hace algunos años, tiene que cambiar. El ascenso debe medirse porque se impidió la masacre, se impidió la muerte del líder social, se lograron resultados de pacificación real en el territorio”, añadió.



El analista en temas de seguridad Jairo Libreros consideró que el cambio de enfoque de la seguridad democrática a la humana “es abismal y hace tiempo se venía pidiendo”. Añadió que se trata de “una política centrada en el ser humano y una visión integral sobre sus necesidades. Es una intervención integral no solo en término militar sino social”. Y advirtió que en toco caso no se puede dejar de lado la lucha contra el crimen.



Camilo González Posso, presidente Instituto de Estudios para el Desarrollo, Indepaz dijo que en el nuevo enfoque será importante la lucha contra la corrupción y garantizar el respeto absoluto por los derechos humanos en el país.

El remezón duro fue en la Policía

Director de la Policía que reemplazará al general Jorge Luis Vargas. Foto: Policía

El nombramiento del nuevo director de la Policía, general Henry Armando Sanabria Cely, y de la subdirectora general, Yackeline Navarro Ordóñez, la segunda mujer en llegar a ese cargo, tendría como consecuencia la salida de 23 generales del servicio que son más antiguos que los nuevos integrantes de la cúpula de la institución.



Con la decisión del presidente Gustavo Petro de cambiar al director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, se da por hecho que el uniformado saldría de la institución y la suerte de los demás oficiales en la línea de mando dependía de la antigüedad de los nuevos integrantes de la cúpula de esa institución.



El general Sanabria Cely es menos antiguo que doce generales y por esa situación tendrían que dar un paso al costado los generales Hoover Penilla, Herman Alegrandro Bustamante, Carlos Ernesto Rodríguez, Fabio Hernán López Cruz, Ramiro Castrillón Lara, Herman Alejandro Bustamante Jiménez, Fabián Laurens Cárdenas, Fernando Murillo Obrego, Julio César González Bedoya, Juan Alberto Libreros, Óscar Gómez Heredia y Manuel Antonio Vásquez Prada.



Y otros 11 generales son más antiguos que la nueva subdirectora, Navarro Ordóñez, por lo que ellos también tendrían que salir del servicio. Ellos son los generales Eliécer Camacho Jiménez, Jesús Alejandro Barrera Peña, Norberto Mujica Jaime, Ricardo Augusto Alarcón, Silverio Ernesto Suárez, Pablo Antonio Criollo, Luis Ernesto García Hernández, Gustavo Franco Gómez, Samuel Darío Bernal Rojas, Marco Aurelio Bolívar Suárez y Pablo Ferney Ruiz Garzón.



Entre los oficiales más destacados que salen están el director de la Dijín, general Fernando Murillo, y de la Dipol, general Norberto Mujica, quienes fueron claves en el desarrollo de la inteligencia del país y en las operaciones contra los jefes de los grupos ilegales durante el gobierno del expresidente Iván Duque.



La Policía ya había sufrido un remezón tras el nombramiento en el cargo del general Óscar Naranjo, cuando salieron 11 generales.



El general (r) de la Policía Juan Carlos Buitrago sostuvo que estos cambios “sin duda alguna debilitan la línea de mando de la institución porque son muchos años de experiencias que se pierden, además de los efectos sobre la moral de los uniformados”. Sin embargo, consideró que “es entendible el deseo de relevo generacional para oxigenar el mando”.



Dijo que los nuevos integrantes de la cúpula de la Policía tienen una formación académica y profesional importante y una disciplina para acompañar los cambios profundos en la institución de los que ha hablado Petro.



