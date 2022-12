El pasado viernes, durante Primera Asamblea de Organizaciones cocaleras del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro habló de un 'plan de gradualidad' para que “los campesinos puedan seguir sembrando coca mientras prueban con cultivos sustitutos”.



En otras palabras, lo que se buscaría es que un campesino mantenga el cultivo de coca con otro de sustitución mientras este segundo se vuelve rentable.

Según el mandatario, “se debe idear el programa para que los campesinos puedan cultivar aún hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona ya no hay necesidad de lo otro”.



Sobre ese plan gradual, EL TIEMPO conoció que, en ningún caso, quienes se acojan a la medida podrán cultivar más de lo que ya tienen sembrado. Es decir, no será posible aumentar el tamaño de los cultivos. Esto, ante los temores expresados por varios sectores, ante la posibilidad de contar con mayores auxilios del Estado, se repitieran situaciones del pasado cuando familias cocaleras aumentaron sus cultivos ilegales esperando obtener mayores beneficios por la sustitución de coca.



El viernes, desde el municipio de El Tarra, Norte de Santander, Petro aclaró a lo que se refiere con la gradualidad: “Se establece un periodo en donde conviven ambos hasta que podamos lograr que el cultivo sustituto sea igual o por lo menos con unos niveles de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esa”, explicó el jefe de Estado.



Agregó que la idea es que esa producción sustituta tenga una industrialización en manos del campesino, pues la hoja de coca es un producto que ellos no venden en bruto, sino como pasta, es decir, sufre una transformación industrial que les garantiza más ingresos, por lo que el cultivo sustituto debe pasar por el mismo proceso para que garantice por lo menos los mismos niveles de ingreso.

La polémica por declaraciones de Petro

La representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, dijo que “ese tipo de medidas tiene que pasar por el Congreso y hasta ahora hemos avanzado en cannabis, pero no en lo de la coca”. “Veo muy difícil el trámite y la aprobación y aceptación tanto en el Congreso como para la ciudadanía”, destacó.



El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, mencionó que “es un anuncio más donde el Presidente promueve la ilegalidad, en este caso relacionado con los cultivos ilícitos. Son sorprendentes esos mensajes errados que envía al país y a la comunidad internacional”.



El representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico, aseguró: “Lo más importante es que plantea continuar con la sustitución y el Presidente está interesado en que el Estado debe garantizar esa sustitución”.



Otra de las voces que comentó el anuncio del mandatario fue el exministro de Defensa Rodrigo Rivera, quien dijo: “Mayúsculo error y afrenta a la ley: el Presidente da vía libre a cultivos de coca mientras se ve si funcionan cultivos lícitos alternativos”.



Esta cumbre de cocaleros la lideró el presidente Gustavo Petro y al recinto, según las cifras oficiales, asistieron 5.000 campesinos y líderes indígenas.