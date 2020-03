En medio del aislamiento, disidencias hostigan 4 municipios en Cauca

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, confirmó a EL TIEMPO que en la madrugada de este jueves las disidencias realizaron de manera escalada varios ataques en Cauca.



De acuerdo con el oficial fueron hostigadas las estaciones de Policía en Caldono, Toribío, Corinto, Totoró y la subestación de Siberia en Caldono. De igual forma, se lanzaron dos granadas en inmediaciones de la vía Panamericana, a la altura de Puerto Tejada y el corregimiento de Mondomo en Santander de Quilichao.

"En esta zona del país delinque el grupo armado organizado residual que se hace llamar frente 'Dagoberto Ramos' al mando de alias el Indio, a ellos se les está atribuyendo esta serie de hostigamientos que estuvieron dirigidos directamente contra la Policía", afirmó el general Vargas.



(Le puede interesar: Así cayó uno de los narcos colombianos más buscados en España)



El director de Seguridad Ciudadana señaló que los hostigamientos fueron entre las 12 a. m. y la 1:30 a. m. de este jueves. Se registraron disparos de ráfagas de fusil de manera intermitente desde las montañas.



El oficial señaló que no se reportaron novedades entre el personal uniformado y que la prioridad en el momento de los hechos por parte de los policías fue garantizar la seguridad de los pobladores.



"Hay unos protocolos establecidos para estos casos, y la prioridad de los uniformados es salvaguardar sus vidas y garantizar la seguridad de población civil", puntualizó el general Vargas.



(Además: Así amanece Colombia en el segundo día de cuarentena nacional)

"Es muy triste ver que estos hombres no toman conciencia de la situación, estamos en una situación critica, metidos en nuestras casas por el virus, y vienen a atacar el municipio. Por fortuna no paso del susto, pero esa situación nos deja en medio del coronavirus y los ilegales", dijo a este diario uno de los alcaldes de las poblaciones hostigadas, quien pidió la reserva de su nombre.



El mandatario señaló que la Policía reportó afectaciones leves en la infraestructura de la Estación. "En unos momentos voy a ir hasta el lugar para verificar la situación y darle una voz de aliento a mis coterráneos", señaló el mandatario local.



El frente 'Dagoberto Ramos' está al mando de Fernando Israel Méndez, alias el Indio, por quien el Gobierno ofrece hasta 30 millones de pesos por información que contribuya con su ubicación y captura.



Este grupo, que no suma más de 150 hombres en armas, se dedica al narcotráfico - la producción de cocaína y marihuana que se origina en la zona norte del departamento - y a las extorsiones a los medianos y pequeños comerciantes.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET