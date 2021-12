A Nariño no solo lo ha golpeado la guerra. Desde hace décadas, este departamento enclavado en la esquina suroccidental de Colombia, en la frontera con Ecuador, ha registrado los más altos índices de cultivos de uso ilícito, que son precisamente uno de los detonantes de esa violencia sin cuartel que no ha desaparecido ni mermado con los procesos de paz.



(En contexto: 'La erradicación forzada se reactivará en Nariño': Diego Molano)



Aunque durante este año las actividades de erradicación forzada que adelanta el Gobierno se detuvieron en 10 municipios nariñenses, para dar cumplimiento a una orden judicial, este jueves el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que en 2022 se retomarán las labores en las áreas que no son de resguardos ni consejos comunitarios.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de las Naciones Unidas, en 2020 había sembradas 30.751 hectáreas con matas de coca en Nariño, lo que lo ponía como el segundo departamento con mayor afectación en estas siembras.



El municipio más afectado de la región es Tumaco, que, de hecho, está entre los cinco con más coca en todo el país, junto con Tibú (Norte de Santander), El Tambo (Cauca), El Tarra (Norte de Santander) y Puerto Asís (Putumayo). Estos territorios concentran el 33 % del total del área sembrada en todo el país.

(Lea además: El 29 % de la coca del país está en los territorios étnicos y parques)



Y aunque el anuncio del reinicio de la erradicación forzada significará una mayor intervención en Nariño, los datos muestran que esto no garantiza, necesariamente, una reducción sostenida en las hectáreas sembradas, toda vez que los cultivadores pueden sembrar en nuevos predios, de más difícil acceso para la Fuerza Pública, bien sea por su geografía o el control de grupos armados ilegales.



Otro de los puntos que influye es que, por ahora, no se seguirá erradicando en los territorios étnicos.



Esto, porque el fallo del Tribunal de Nariño del mes de mayo -que amparó la tutela promovida por una comunidad afro- prohíbe a las autoridades adelantar la erradicación en 10 municipios del departamento.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Defensa Diego Molano en el sur de Bolívar. Foto: Ministerio de Defensa

De acuerdo a los equipos antinarcóticos, a raíz de esa decisión, al menos 25 mil hectáreas dejaron de ser intervenidas.



En toda Colombia, según el último reporte del Simci, hay 40.829 hectáreas de coca en territorios protegidos.



Para la medición más reciente, del total del área con coca, el 29 % se concentró en parques nacionales naturales (PNN), tierras de las comunidades negras y resguardos indígenas, y se observó un leve incremento en PNN, mientras que en territorios étnicos hubo reducciones.



En cuanto a las tierras de comunidades negras afectadas por cultivos de uso ilícito, estas marcaron 22.040 hectáreas, que representan el 15 % del total nacional, un punto porcentual menos que en 2019.



De los 210 consejos comunitarios declarados en Colombia, 100 tuvieron afectación por coca en 2020. En tan solo cinco consejos se concentra el 46 % del área reportada para esta zona de manejo.

(Puede interesarle: La vida que se siembra en Montes de María tras el paso de la guerra)



En su orden son: Pro-Defensa del río Tapaje, la cordillera Occidental de Nariño (Copdiconc), Alto Mira y Frontera, río Satinga y Unión de Cuencas de Isagualpi (todos ubicados en Nariño). A pesar de que todos presentaron reducción del área, esa fue más significativa en Alto Mira y Frontera, ubicados en Tumaco (-25 %).



justicia@eltiempo.com