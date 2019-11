¿Cuándo se puede dar luz verde para el ataque con bombas?

El abogado Rafael Nieto Loaiza sostuvo que toda persona civil, independiente de su edad, está protegida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no puede ser objeto de ningún tipo de acción armas de las autoridades.

Sin embargo señaló que al armarse y estar en un lugar como un campamento guerrillero se convierte “en un blanco legítimo” para el Estado.



“Esto no cambia con la edad. Quien viola el DIH no es quien, en este caso bombardea el campamento, sino quien reclutó a las personas que estaban allí”, indicó Nieto Loaiza.



Y añadió “un campamento guerrillero es un blanco legítimo y una acción contra ese tipo de lugares no incurre en infracciones al DIH”.



Nieto Loaiza sostuvo que en todo caso ese tipo de operaciones son planeadas con mucha precisión “para no afectar a la población civil”.



Y advirtió que si esta operación sigue siendo cuestionada se pone en riesgo el desarrollo de nuevas operaciones de bombardeo.



“Esa estrategia ha sido muy importante para el país y la lucha contra las organizaciones ilegales, pero ahora con los cuestionamientos se podrían frenar otras operaciones contra objetivos de alto valor”, añadió.



Jorge Restrepo director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) sostuvo que ese tipo de operaciones se deben lanzar “con certeza de que se cumple el principio de distinción y proporcionalidad”.



Igualmente sostuvo que los menores de edad deben ser “recuperados, no abatidos; ese es el objetivo, pues la Fuerza Pública tiene un deber de protección del menor de edad”.



María Victoria Fallón abogada y directora del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) sostuvo que quien desarrolla ese tipo de operaciones tiene la responsabilidad de garantizar que el objetivo es un blanco lícito.



“Deben estar seguros de que si es un objetivo militar, que no hay civiles, que se asegure la protección de los civiles ubicados alrededor del objetivo”, indicó la experta.



Añadió que para usar la estrategia del bombardeo se debe contar con la información de inteligencia suficiente para saber con precisión quién está en el lugar que va a ser atacado.



Y el Coronel Alfonso Velásquez, experto en conflicto, coincidió en que en este tipo de operaciones es fundamental la información de inteligencia para no incurrir en violaciones al DIH.



Señaló que las operaciones Alfa de ametrallamiento y uso de granadas no pueden tener el mismo nivel de autorización de las operaciones Beta que son altamente mortales por el uso de bombas.



Igualmente señaló que en todo caso ante la presencia de menores de edad no debería darse luz verde para lanzar ese tipo de ataques.



En octubre de 2017 el Ministerio de Defensa actualizó la directiva que permite usar todo el poder de fuego del Estado contra las disidencias de las Farc. Un año antes el gobierno aprobó ese tipo de operaciones no solo contra la guerrilla sino contra tres grandes bandas criminales que delinquen en el país.







Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com