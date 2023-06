La autodefensas gaitanistas de Colombia -AGC- es un grupo que surgió del movimiento paramilitar, luego de su desmovilización en el 2005 y 2006.



Los reductos de este grupo, ubicados en la zona nororiente de Urabá y Chocó, estaban al mando de alias 'Don Mario', 'El Alemán' y Vicente Castaño, así como también exmilitares y exguerrilleros hacen parte de este para crear una estructura con fines especialmente mafiosos.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Estas autodefensas iniciaron conversaciones de paz con el gobierno colombiano para un posible desarme, no obstante, luego de algunas acciones bélicas perpetradas por este grupo a inicios de este año, el gobierno del presidente Gustavo Petro rompió el acuerdo de cese al fuego que se había acordado entre las partes.



¿De dónde nacen las Autodefensas Gaitanistas?

El origen del grupo al margen de la ley proviene de Los Urabeños, grupo que delinquía en el noroccidente del país, muy cerca a Panamá y zona compartida entre los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia. Este también es conocido como el 'Clan del Golfo'.



Este lugar es concurrido por este tipo de delincuentes, ya que tiene una ubicación estratégica por su acceso a la costa del Pacífico y Caribe.



Las AGC son enemigos acérrimos de otros grupos como 'los paisas', 'los rastrojos' y la 'oficina de Envigado'.



Luego de la captura de alias 'Don Mario' en el 2009, el grupo quedó bajo el mando de Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni” y Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, dos hermanos que empezaron sus carreras criminales en la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), ya desmovilizada, luego de lo cual pasaron a las filas de las AUC, según el portal 'InSight Crime'.

Estos hermanos reunieron a otro grupo de ex guerrileros del EPL para expandirse en la zona de Urabá y así controlar lugares estratégicos para el narcotráfico.



En el 2012, el estratega del grupo, alias 'Giovanny' fue asesinado por la policía en una redada policial en una finca ubicada en el Chocó, por lo que 'Otoniel' pasó a ser el máximo líder de la organización criminal.



El grupo se expandió por casi todo el país, controlando zonas para la producción de drogas, corredores de tráfico y puntos de salida por el norte, Atlántico, Pacífico y frontera con Venezuela.

En 2015 el gobierno lanzó la 'Operación Agamenón', en la cual se incautaron varios cargamentos de droga en diferentes partes del país, no obstante, no se lograba llegar con la captura de los líderes de este grupo.



En septiembre de 2017, alias 'Otoniel' se ofreció a entregarse y desmovilizar a ese grupo e incluso apareció en un video público en el que le hacía esta solicitud al gobierno colombiano, sin embargo el gobierno no aceptó tal ofrecimiento y amplió la operación con más hombres para debilitar y presionar al líder.



En la actualidad, 'Otoniel', un hermano y un primo fueron extraditados a Estados Unidos y su hermana Nini Johana Úsuga, alias 'la Negra', quien había sido arrestada en ese país, en febrero de 2023 fue dejada en libertad condicional, luego de acogerse a un acuerdo con el gobierno norteamericano en el que devolverá el dinero que recaudó con el negocio del narcotráfico y entregará información desconocida sobre las rutas que utilizaba el Clan del Golfo para traficar cocaína a ese país.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El llamado de comunidades negras por desplazamientos por violencia en el sur de Chocó

Lo que le dijo el Gobernador de Sucre al abogado de las Autodefensas Gaitanistas

En operación de asalto cayó 'Pantera', cabecilla del 'clan del Golfo'