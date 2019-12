La ley de víctimas tiene garantizados por lo menos 10 años más

La Corte Constitucional le dio un plazo al Congreso y al Gobierno para que antes de junio del 2021 se prorrogue la vigencia de la ley de víctimas que dejaba de existir a partir de esa fecha.

En una decisión de la Sala Plena del alto tribunal, los magistrados señalaron que si eso no sucede, es decir, si en este tiempo el Ejecutivo y Legislativo no amplían la vigencia de la ley, automáticamente esta norma será prorrogada hasta el 7 de agosto de 2030. Esto significa que la ley tiene garantizados por lo menos 10 años más de funcionamiento.



La Corte se pronunció sobre una demanda que interpusieron varias personas –entre ellas, los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera– que pedían la ampliación de la vigencia de la norma que se creó en el 2011 y que, a juicio de los demandantes, no ha cumplido varios de sus objetivos claves en cuanto a la reparación de los colombianos afectados por el conflicto armado.

En la sentencia, el alto tribunal declaró inexequible el término de la vigencia de la ley y realizó el exhorto para que se amplíe su vigencia o se adopte un régimen de protección de los derechos de las víctimas.



El exministro Cristo destacó la decisión de la Corte y señaló: “Gran triunfo de las víctimas en Colombia. La corte nuevamente de su lado”.



A la fecha, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reporta que 8’920.473 colombianos aparecen ya registrados como víctimas del conflicto, de los cuales 7’181.215 son sujeto de reparación, es decir, tienen derecho a una indemnización administrativa.



La Corte tuvo en cuenta que de ese número de víctimas el Estado solo ha logrado reparar a unas 957.000, es decir, al 13 por ciento del total. Aunque para junio del 2021 el Gobierno tiene previsto llegar a una meta de reparación del 20 por ciento, la Corte tuvo en cuenta al otro 80 por ciento que no alcanzaría a la indemnización y sobre quienes se vulnerarían sus derechos.



Otra meta rezagada es la de restitución de tierras, pues de 112.357 predios solicitados hasta ahora solo hay 4.581 predios con orden de restitución proferida por un juez.



Desde el 2011, en toda la ley de víctimas se han invertido 132,7 billones de pesos, según el Ministerio de Hacienda. Esa cartera, que en una audiencia pasada en la Corte Constitucional señaló que aunque acabara la vigencia de la ley no dejaría desamparadas a las víctimas, le dijo al alto tribunal que terminar de reparar a quienes faltan costaría unos 241 billones de pesos más.



Esto, según el Ministerio de Hacienda, equivale a usar todo lo que se recauda en impuestos en un año y medio solo para costear la ley de víctimas.



Por su parte, la Contraloría General tiene cifras más bajas, pues ha dicho que terminar de cumplir los objetivos de la ley en los próximos 10 años costaría 115 billones de pesos.



La Corte tuvo en cuenta estos costos, pero también escuchó las voces de representantes de afectados por el conflicto que le dijeron que la “vigencia de la ley no debe estar sometida a contenidos presupuestales, pues la dignidad no depende de esa condición”.

Gobierno tenía lista ley

A mediados de octubre, el presidente Iván Duque anunció que, entendiendo la importancia de la ley de víctimas, su gobierno presentaría al Congreso un proyecto de ley para asegurar el término de su vigencia.



“He tomado la decisión, y le he dicho a la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa, y a Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Reparación de Víctimas, que debemos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia, para que podamos extender la vigencia de la ley de víctimas por 10 años”, dijo el mandatario, y agregó que lo que se busca es garantizar la reparación y la atención a esa población, que por años se vio afectada por el terrorismo y la violencia.



Precisamente ayer, el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, dijo que el llamado de la Corte va de la mano de lo que ha dicho el Presidente sobre la necesidad de presentar la ampliación de la ley.



Aseguró que se harán los estudios técnicos necesarios para presentar en el Congreso el proyecto con mensaje de urgencia, pues el Gobierno “está comprometido en cumplirles a las víctimas, y por eso vamos a buscar la prórroga por 10 años más”.

Aunque el proyecto todavía no ha sido presentado por el Ejecutivo, ya en el Congreso hay otras iniciativas parlamentarias en ese sentido.



De hecho, un proyecto presentado por congresistas, y que amplia la vigencia de la ley por otros diez años, ya fue aprobado en Comisión primera de la Cámara de Representantes.



JUSTICIA@JusticiaET​