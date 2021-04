Fuerza Pública refuerza búsqueda de coronel desaparecido en Arauca

Como desaparecido maneja el Ejército Nacional el caso del teniente coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, de quien no se conoce su paradero desde el sábado en la noche.



"No lo vamos a llamar secuestro porque hasta ahora no se ha comunicado ningún grupo al margen de la ley a reivindicarse el hecho", le dijo a EL TIEMPO una fuente de la institución castrense.





A través de un comunicado el Ejército señaló que se reforzaron las operaciones de búsqueda por parte del Ejército y la Policía, en coordinación con la Fiscalía para dar con el paradero del coronel Pérez, comandante del Batallón Especial Energético y Vial N. ° 18.



"El comandante del Ejército Nacional ordenó una comisión especial de apoyo para los comandantes territoriales de esa jurisdicción, encabezada por el señor mayor general segundo comandante del Ejército y el señor mayor general inspector general, quienes desde ayer se encuentran en Arauca", se lee en el documento.



La búsqueda del oficial no solo se adelanta en Saravena, Arauca, municipio en el que se reportó su desaparición, la misma se desarrolla "en municipios circunvecinos".



Según las primeras informaciones, el uniformado dejó la base militar sobre las 6 de la tarde del sábado y su conductor informó que lo dejó en el hotel Sarare In, en Saravena, y que este le instruyó recogerlo el domingo a las 6 de la mañana en el mismo hotel, pero cuando llegó, Pérez Arciniegas había desaparecido.



Extraoficialmente se indica que el oficial se pudo haber encontrado con otra persona en el hotel, que de una u otra forma lo convenció o lo obligó a salir del lugar.

En esa zona del país hacen presencia las disidencias de las Farc y guerrilla del Eln, grupos que en caso de tratarse de un secuestro podrían ser los perpetradores.



El Ejército reiteró que mantienen su apoyo y asesoría a la familia del coronel Pérez, quien lleva cerca de 30 años de servicio en la institución.



