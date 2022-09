El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, señaló que el coronel en retiro Benjamín Núñez, señalado del asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, el 25 de julio, será trasladado al búnker de la Fiscalía tras su llegada al país desde México, a la espera de que se realicen las audiencias de judicialización por los hechos.



Sanabria dijo que Núñez llegó a Bogotá sobre las 8:30 d el la mañana, en un vuelo comercial, y que fue recibido por Migración Colombia, la Interpol y la Fiscalía General que hicieron lectura de la orden de detención en su contra.



El director de la Policía señaló igualmente que la Fiscalía dispuso de "actividades de policía judicial para efectos de establecer no solamente qué pasó en el momento mismo de los hechos, sino qué pasó antes y después".



Lo anterior, para establecer si se cometieron otros delitos como el favorecimiento al homicidio y el entorpecimiento de la investigación.



Ante las preguntas de las acciones de la Policía a nivel institucional para que estos hechos no se repitan, el general Sanabria dijo: "La Policía tiene una capacidad para efectos de garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir".



"Infortundamente este suceso tiene unas circunstancias especiales, donde confluyó el apasionamiento frente a una situación previa ocurrida con la muerte de un policía. Se trata, por supuesto, de evitar que estos hechos sucedan", agregó.



El general Sanabria dijo que la Policía es garante de los derechos humanos en doble vía, "protegemos la libertad de las personas pero también aseguramos el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares".

