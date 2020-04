Excarcelación: hasta la próxima semana Fiscalía entregará concepto

En la mañana de este jueves, a través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que frente al tema de una eventual excarcelación -en medio de la emergencia sanitaria para frenar la propagación del coronavirus- conformó un comité de alto nivel en cabeza del fiscal Francisco Barbosa y su vicefiscal, Martha Janeth Mancera.



La idea es evaluar las propuestas y hacer las "observaciones que contribuyan al espíritu de la iniciativa".

Se indica en el comunicado que el ente acusador, a través del comité, está analizando y estudiando los casos de excarcelación que se han registrado en otros países afectados por el virus "con la finalidad de proponer las mejores prácticas sobre esta coyuntura que también enfrenta Colombia".



"La próxima semana el comité técnico de la Fiscalía General formulará las recomendaciones sobre la iniciativa de excarcelación, que serán socializadas con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, los presidentes de las Altas Cortes y el Ministerio de Justicia", puntualiza el documento.



Por el hacinamiento que se registra en las cárceles del país, que en algunos centros supera el 200 por ciento y más, se ha solicitado una excarcelación de carácter humanitario para evitar la propagación del coronavirus.



La situación están preocupante que la Corte Constitucional les pidió al Ministerio de Justicia, al ministerio de Salud y al Inpec que le informen sobre los planes de contingencia que han tomado para "prevenir, detectar, contener y tratar la enfermedad Covid-19 en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país".

El abogado Iván Cancino se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre la conformación del comité por parte de la Fiscalía y señaló, "increíble que se vayan hasta la otra semana para pronunciarse de un tema vital. Ojalá la fiscalía por vez primera tome decisiones basadas en la dignidad y salud de las personas privadas de la libertad . No se olviden que la fiscalía pierde más procesos que los que gana".



En igual sentido se pronunció el penalista Marlón Díaz quen señaló en su cuenta de Twitter: "No entendemos cómo @FiscaliaCol entidad impulsora del uso indiscriminado de la prisión, que no contempla medidas alternativas como domiciliaria o no privativas, prefiera “comititis” de alto nivel para proponer la prevención del #COVID en los presos"



Hace más de una semana el Gobierno anunció que expediría un decreto para que miles de presos fueran enviados a casa por cárcel, pero a la fecha la iniciativa no se ha concretado.



El anuncio del decreto lo hizo el Ministerio de Justicia tras motines simultáneos que ocurrieron en la noche del sábado 21 de marzo en 18 cárceles del país. Esta situación dejó 23 muertos y más de 80 heridos en la cárcel Modelo de Bogotá.



