'El Gobierno ha sido consistente en implementación del acuerdo de paz'

"Ni dobles agendas ni agendas ocultas. Estamos implementando La Paz y de ello dan fe los hechos y la comunidad internacional. No atacamos La Paz. La construimos", eso fue lo que dijo el alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila, en respuesta a las declaraciones que el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo dio a CNN sobre la paz en Colombia, en una entrevista en la que afirmó que de cara a la comunidad internacional el Gobierno dice que implementarán el acuerdo de paz con las Farc, pero que no lo está haciendo internamente.



Archila comentó que les "sorprende" el desconocimiento de Jarmillo, a quien llamó "caradura" sobre "la convicción del presidente Duque y su administración para cumplir con los acuerdos", y agregó que los hechos muestran lo contrario a lo que afirmó en la entrevista con el medio internacional.



"El presidente Duque ha sido consistente dentro y fuera del país, la primera política que adoptó el Presidente es 'Paz con Legalidad', en la que puso de presente las condiciones en las que íbamos a cumplir", dijo Archila.



Sobre las críticas que Jaramillo hizo al apoyo al sector rural, el consejero para el posconflicto respondió que "es sorprendente que piense que no estamos comprometidos con el apoyo a los sectores rurales y en acortar las brechas con las zonas más afectadas con la violencia. Ya aprobamos un Conpes para el catastro multipropósito, y con un préstamo que obtuvimos vamos a incorporar en el catastro al rededor de 70 municipios", afirmó, y agregó que de Gobierno anterior solo recibieron dos de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de los 16 contemplados en el acuerdo de paz, y que este Gobierno ya terminó los 14 faltantes.



Así mismo, Archila resaltó que en el Plan Nacional de Desarrollo incorporaron una planeación armonizada para las 16 zonas PDET, "durante el primer semestre destinamos 250 mil millones en obras por impuestos, en el segundo semestre otros 250 mil millones. Hemos entregado 400 de esas obras PDET 400, dijo.

Y añadió "está olvidando el excomisionado Jaramillo no solo que ya tenemos andando el catastro sino que presentamos la ley de tierras, la de riego, y habíamos presentado la ley de agraria que por tiempos no alcanzó a estar. En reforma rural se han hecho avances. Menos mal reconoció que en reincorporación sí estamos haciéndolo bien".



Por otro lado, sobre las críticas a las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, Archila comentó que nadie criticó al Congreso ni a la Corte Constitucional cuando hicieron su trabajo de discutir y aprobar la ley estatutaria.



"Vuelve con el sirirí de las objeciones (...) A nadie se le ocurrió pensar que el Congreso o la Corte por su trabajo estuvieran querer haciendo trizas los acuerdos, nosotros nos demoramos 15 días en estudiarlas y se produjeron 6 objeciones que no son un veto, el Presidente no tiene el poder de veto sino de objetarlas por inconvenientes", afirmó el consejero para el posconflicto.

