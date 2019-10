Condenan a Policía por muerte de patrullero en caso de 'fuego amigo'

El Tribunal Administrativo del Magdalena condenó al Ministerio de Defensa y a la Policía por la muerte del patrullero Harold Alfonso Romero Duica, quien falleció el 3 de septiembre del 2013 por un caso de fuego amigo, es decir, en un cruce de disparos con otro grupo de la Policía en Zona Bananera, cuando cuidaban una línea de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol.

Romero, quien tenía 27 años cuando falleció, trabajaba desde hace 7 en la Policía Nacional. Por falta de coordinación, al coincidir con otra unidad de la Policía en el mismo sitio, al mismo tiempo, el joven murió al recibir disparos de otro agente.



La Policía había pedido descartar la demanda afirmando que se trató de labores propias del servicio, en medio de actividades de patrullaje para evitar el hurto de combustible en el municipio de Fundación (Magdalena).



A juicio de la Policía, la muerte del patrullero no podía ser catalogada como una falta de planeación porque estas labores entrañan "un elevado riesgo de ejecución", y están sujetas a "contingencias". Así, para esta institución, el hecho en el que el joven murió implicaba un riesgo propio del servicio en la Fuerza Pública, lo que hace que no se le pueda imputar responsabilidad al Estado.

Pero el Tribunal le dio la razón a los familiares de la víctima afirmando que el Consejo de Estado ha dicho que los casos del llamado "fuego amigo" (cuando dos grupos de la misma fuerza pública se enfrentan, creyendo estar atacando al enemigo) sí constituyen una falla del servicio "por falta de previsión, coordinación y táctica".



Así, dice el Tribunal, el Ministerio sí puede ser responsabilizado por este hecho porque en las funciones de los policías no está la de abrir fuego "indiscriminadamente" sin verificar previamente quién es la contraparte que lo está recibiendo.



El Tribunal asegura que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que es "injustificable" la falta de coordinación en los operativos, y que no puede usarse en estos casos la excusa de que es un riesgo propio del servicio.



Por eso, dice el Tribunal que la muerte de Harold Alfonso Romero Duica es responsabilidad de la Policía. Aunque el patrullero asumió un riesgo al unirse a la Fuerza Pública, para el Tribunal es claro que su muerte no se dio por un enfrentamiento con un grupo delincuente sino con sus propios compañeros policiales.



El fallo asegura que si la Policía hubiera tenido un conocimiento claro de qué unidades estaban realizando vigilancia en el sector para el día en que ocurrieron los hechos, "no se habría presentado la confusión y ataque entre compañeros de la misma Institución", ni la muerte de Romero.



