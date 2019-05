Iván Márquez y 'Paisa': la paz se estancó por engaños del Estado

En una carta abierta, los excomandantes de la guerrilla de las Farc Iván Márquez, Walter Mendoza, Edinson Romaña, Aldinever Morantes, Óscar Montero (El Paisa), entre otros, atribuyen el estancamiento de la paz a " los engaños y perfidias del Estado".



Estos exjefes guerrilleros son precisamente quienes no han comparecido ante la Justicia Especial para la Paz, JEP. A 'El Paisa' ya se le abrió un incidente de desacato, y se estudia la posibilidad de abrir otro contra 'Romaña' quien no acudió este lunes a su cita para rendir cuentas por secuestro. Márquez podría seguir pronto el mismo camino.

En la misiva no hacen ninguna mención a las fuertes criticas lanzadas la semana pasada por Rodrigo Londoño, Timochenko. jefe máximo del partido Farc, a Márquez, después de que este envió una carta a los espacios de reincorporación de exguerrilleros diciendo que había sido un error entregar las armas.



En la carta de Márquez y sus compañeros, que recuerda el aniversario 55 de la fundación de las Farc como guerrilla, también señala: "Nunca habíamos rozado o palpado -como lo hicimos- los linderos de la solución política negociada, como primer paso hacia la construcción de la Colombia del futuro".



Pero luego dicen: "Una vez firmado el Acuerdo de la paz de La Habana, la atmósfera de Colombia se cargó de convulsiones y catástrofes. Una larga hilera de muertos, de líderes y excombatientes guerrilleros asesinados, de incumplimientos y perfidias del Estado, de montajes judiciales, y la misma política social sin corazón, apaciguaron, o más bien, aplazaron por ahora la euforia nacional"

De igual forma critican la posición asumida por el dimitente fiscal general Néstor Humberto Martínez, y tácitamente lo sindican de atacar el proceso de paz: "No olvidemos que el Fiscal Martínez Neira declaró su guerra jurídica cuando la guerra con las armas había terminado tras la firma del acuerdo de paz. Eso es perfidia y es maldad".



Los firmantes piden que Estados Unidos no intervenga más en los asuntos internos en el país, en referencia a la JEP, y califican de "descarado" a su representante diplomático en Bogotá, el embajador Kevin "Whitaker, quien -según ellos- "desbordó todos los límites arrojando al olvido la compostura diplomática. Mientras el embajador de esa nación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Jonathan Cohen, pide en Nueva York respeto a la autonomía de la JEP, el señor Kevin Withaker, embajador en Bogotá, conspira para destruirla".



También se refieren al artículo reciente del periódico The New York Times sobre supuestas directrices a los comandantes del Ejército para comprometerlos a dar resultados. El diario, afirman, "ha lanzado su voz de alerta sobre la desintegración de la paz de Colombia por ausencia de compromiso del gobierno del presidente Duque frente al cumplimiento de los acuerdos".



Otro blanco de la carta es el expresidente Álvaro Uribe: "(El New York Times) ha advertido en sus editoriales el increíble y furtivo retorno de los falsos positivos a través de instrucciones operativas a unidades militares y ha señalado al expresidente Álvaro Uribe como el principal obstáculo para la paz. Debiera este hombre reflexionar con la mano en el corazón. Es que ser enemigo de la paz es lo más absurdo y aberrante que pueda existir en una mente humana".



En medio de otras criticas y posiciones políticas, finalizan la carta pidiendo el cumplimiento de los acuerdos logrados en La Habana.



PAZ

