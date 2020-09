El conflicto afectó la salud del país, y el gran remedio es la verdad

Si se sumaran uno a uno los hechos violentos que han afectado la salud de las personas durante seis décadas de conflicto armado en Colombia, la cifra iría mucho más allá de las 9’041.303 personas que han sido registradas.



(Le puede interesar: Las lecciones que dejó el ‘desarme a la colombiana’ de las Farc)

“La Comisión está averiguando y documentando las distintas maneras como la población ha defendido su vida y su salud en medio del conflicto, y cómo ha tratado de sobreponerse a situaciones graves de muerte, dolor, persecuciones y señalamientos”, expuso el comisionado Saúl Franco.

Tres relatos sin cicatrizar

Alrededor de cada víctima hay una historia que hace eco en sus familias y se adhiere en la sociedad, con efectos en la vida y en la dignidad humana.



José*, a pesar de sus 70 años, aún se presenta como huérfano. En 1956, cuando tenía 10 años, perdió a su papá en la masacre de Calarma, Santo Domingo y Brazuelo, en Chaparral (Tolima) ejecutada por el Ejército. Una sensación de orfandad de la que aún no se recupera.

(Además: ‘Mienten quienes dicen que en el Gobierno hay enemigos de la paz’: Archila)

Luego de que un grupo guerrillero dinamitó el puente que comunica San Rafael y San Carlos, en el departamento de Antioquia, una ambulancia cayó al río. Foto: Archivo EL TIEMPO

Diana* relató que su esposo, geólogo, fue secuestrado por las Farc para hacer unos trabajos relacionados con su profesión en el Caguán. La acompaña una herida profunda porque, luego de una llamada, él nunca regresó. En medio de esta espiral de la violencia, su hija debió crecer sin un padre. Más allá de ser un número más en la lista de secuestrados desaparecidos, “el llamado es a entender que la ausencia de cada ser humano crea un hueco indescriptible en las familias que la sufren”, enfatizan en la Comisión.



A María* no le gustaba ir al mar durante las vacaciones porque al oír el sonido de una lancha sentía terror y venía a su mente la imagen del bombardeo. Ella fue víctima de uno de los 98 bombardeos que afectaron a la sociedad civil; en total hubo 163 de estos ataques de 1998 a la fecha (cifras de revisión de prensa).

(Lea también: ¿Las Farc responderán si el papá de Emmanuel está vivo o muerto? / Habla Clara Rojas)

Las víctimas que no se suman

Son millones de personas víctimas, algunas clasificadas de acuerdo con el marco normativo (ver gráfico), pero hay miles de casos que están invisibilizados.



En el caso de los homicidios, por ejemplo, los propios grupos paramilitares le han relatado a la Comisión que cuando tenían un herido que pertenecía a sus propias filas lo remataban y enterraban. En el caso de las Farc, apenas están empezando a decir en dónde están sus muertos.

De otro lado, la Unidad de Búsqueda, en la categoría de personas desaparecidas, incluye en sus listados a los combatientes legales –Fuerza Pública–, pero las vidas de los ilegales –grupos al margen de la ley– actualmente no se están sumando. Por tanto, un ejercicio de verdad aportaría a entender la verdadera dimensión de vidas colombianas perdidas.



En este sentido, un estudio de la Fundación Ideas para la Paz anota que de haberse evitado el homicidio durante el 2000 y 2011 se habría ganado un año más de esperanza de vida en los hombres entre los 15 y los 45 años.

(Le sugerimos: 'Mis hijos han llenado mi vida en estos 20 años’: viuda de una de las tres víctimas del secuestro del Kilómetro 18)

¿Se normalizó la violencia?

Año 1999. En el parque Tercer Milenio, en Bogotá, cientos de cambuches hechizos, construidos con bolsas y cartón, sirvieron de vivienda a casi 2.000 personas desplazadas por la violencia, entre ellas 500 menores de edad. Este fenómeno empezó en los Montes de María (departamentos de Sucre y Bolívar) y como una bola de nieve llegó a la capital (ver foto), frente a la mirada esquiva de capitalinos y la tardía acción de las autoridades.



En las capitales de Colombia se fueron sumando día a día más familias que cargaban el dolor por el despojo y la violencia. Al punto de sumar 8’056.000 personas desplazados por la violencia. ¿Una sociedad que se anestesió producto del conflicto, que empezó a percibir como normal el dolor propio y de sus coterráneos?

En el año 1999, varias familias llegaron de Los Montes de María desplazados por el conflicto armado. Completaron más de cinco meses en el parque Tercer Milenio, en Bogotá. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. Archivo EL TIEMPO

Los cambuches sirvieron de vivienda a casi 2.000 personas desplazadas por la violencia, entre ellas 500 menores de edad. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

(Lea también: Lo bueno y lo malo de que las audiencias de JEP sean públicas)

Afectación en la salud

El impacto físico, emocional y psicosocial de las personas y territorios se agudizó no solo por la larga duración de la confrontación armada, también por las afectaciones acumuladas en la salud de civiles y de los mismos combatientes; solo el 39 % de las personas víctimas tienen en promedio un registro de atención en salud.



De acuerdo con Deisy Arrubla, investigadora de la Comisión de la Verdad, “lo que ha cambiado en la salud pública es comprender que la vida social sí se encarna en los cuerpos humanos y que esa encarnación tiene distintas formas de expresión. Uno pensaría que si Colombia ha sufrido grandes niveles estresores por el conflicto armado y por el trabajo, entre otros, nuestras enfermedades en el cuerpo van a ser más fuertes”, explicó.



Según un estudio de 2017 del Instituto Nacional de Salud (INS), la mortalidad materna fue más alta en los municipios con alta intensidad del conflicto armado en los periodos 1998-2003, 2004-2009 y 2010-2015.



Otros de los malestares colectivos verificables son el bajo peso al nacer de los niños, la hipertensión y leishmaniasis cutánea (conocida como la enfermedad del conflicto).

*Nombres cambiados. Relatos que forman parte de las investigaciones de la Comisión de la Verdad.

(Además: Con la verdad, Farc ‘ganan una legitimidad que no tenían’: De Roux)

Infracciones contra la misión médica también afectan a la comunidad

4 de agosto de 2003. Henry Calixto Rey, un auxiliar de enfermería del Hospital de Monterrey, Casanare, fue enviado a atender un accidente de tránsito a las afueras del municipio. En el trayecto, un grupo paramilitar interceptó la ambulancia en que se movilizaba. El servidor de la salud, de 37 años, fue asesinado.



Este caso es solo uno de los 565 homicidios que se registraron, entre 1958 y 2019, de miembros de misiones médicas en el país.



Más allá de la cifra, no solo significa que les quitaron la vida a 565 médicos, enfermeros, paramédicos o a otros colaboradores relacionados con el servicio de la salud, también quiere decir que esas 565 personas no pudieron atender e incluso salvarles la vida a más colombianos, especialmente en las zonas alejadas del país.



Después de 1998, ser médico o enfermera se convirtió en un problema, especialmente en donde había disputa territorial.

(Le puede interesar: Firman compromiso para salvar del deterioro elSalón del Nunca Más)

Enfermera en el municipio de Sucre (Cauca) atiende los daños en el hospital, que fue atacado por el Eln la madrugada del 7 de mayo de 2012. Foto: Ferney Meneses. Archivo Particular

En este contexto, la Comisión conoció de un hecho ocurrido en el Cauca, años 80, en el que (en pleno cruce de balas entre el Ejército y las Farc) un enfermero levanta una bandera blanca para sacar a una niña herida del campo de batalla, lo que mostró un mínimo de humanidad, pero no siempre fue así.



Es importante aclarar que si bien la dignidad humana nunca se pierde, sí puede ser afectada en situaciones como el conflicto armado, y en el caso de los miembros de las misiones médicas hay registros de que sufrieron amenazas (480 casos), secuestros (444), desapariciones forzadas (97) y lesiones (59), entre otras acciones.



“Estas acciones tienen un impacto muy grande sobre el personal de salud. Además, cuando en una comunidad pequeña asesinan a su médico, el costo es enorme”, dijo el comisionado Saúl Franco.



Antioquia, Nariño, Caquetá, Arauca y Norte de Santander son los departamentos en donde hubo más infracciones contra las misiones médicas.



(Además: Los desafíos para una justicia transicional de puertas ‘abiertas’)



“Una típica infracción contra una misión es que pidan que se ‘remate’ a un paciente que va en una ambulancia o que no dejen pasar el vehículo a un lugar para prestar servicios”, afirmó Deisy Arrubla, médica e investigadora de la Comisión de la Verdad.



Sin embargo, de los 1.885 casos registrados de afectación a estos servidores, 750 aún no tienen un actor identificado, 631 fueron responsabilidad de la guerrilla; 363, de los paramilitares, y 61, a manos de las fuerzas del Estado.

Guerrillera herida en combate en el Guaviare, es atendida por la Brigada de Selva 22. Foto: Archivo Particular

Los daños en la infraestructura y la cooptación de recursos

Si bien la conocida toma de Miraflores, Guaviare, por las Farc fue el 3 agosto de 1998, hubo otro ataque no tan sonado a esta población, también un 3 de agosto, pero de 1995; aquel día, la guerrilla quemó el hospital del municipio.



“Por tres años, la gente de Miraflores estuvo siendo atendida en salud en una escuela y en cambuches. No es solo el hecho, sino los impactos que deja”, dijo la Comisión.



Otro caso, en El Caracol (Arauca), los paramilitares del Bloque Vencedores usaron los puestos de salud para torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual.



Estos hechos son parte de los 307 casos de infracciones contra la infraestructura de los que se tiene registro entre 1958 y 2019.

(Además: Comunidades indígenas del Pacífico narran su verdad sobre el conflicto)

Por tres años, la gente de Miraflores estuvo siendo atendida en salud en una escuela y en cambuches. No es solo el hecho, sino los impactos que deja FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, la cooptación de recursos para la salud, es decir, el uso de los dineros públicos de la salud en beneficio de actores armados fue registrada en el país; incluso, algunos centros de salud públicos fueron usados por los paramilitares para atención de heridos, como el del Hospital de Tarazá (Antioquia).



Un grueso de los casos se dieron en la costa Caribe, donde los paramilitares, en alianza con alcaldes, gobernadores y senadores desviaban recursos de la salud para la compra de votos, obligaban a renunciar a gerentes y nombraban a familiares en cargos administrativos. Las denuncias de estos casos significaron la persecución de sindicatos de la salud como Anthoc y Sindess.

El 03 de agosto de 1995 hubo un ataque a Miraflores, Guaviare. Aquel día, la guerrilla quemó el hospital del municipio. Foto: Archivo Particular

Preguntas a Saúl Franco, comisionado de la Verdad

¿Cuál sería la acción más pronta que ayudaría a sanar las heridas que han afectado la salud de los colombianos?



La Comisión considera que la verdad es un gran remedio. Saber qué pasó, por qué pasó y quiénes han sido responsables ayuda a sanar y cicatrizar las heridas, salir de la incertidumbre, del miedo y de la ignorancia. Por tanto, esclarecer la verdad de lo sucedido en esta larga confrontación armada –tarea esencial de la Comisión– es un paso urgente y necesario para este proceso de sanación, cicatrización y reconstrucción. Pero, hay que decirlo con franqueza, no basta la verdad. Para que la curación sea completa se requiere también de la justicia, del reconocimiento de responsabilidades por los distintos actores, de su compromiso de no repetición, de la reparación tanto material como simbólica de las víctimas, y de procesos de reencuentro, perdón y convivencia.



La plena recuperación de la salud en el proceso de construcción de la paz requiere colocar la vida, su valor y dignidad en el centro de la atención individual y colectiva, repensar el concepto y las prácticas en salud en los términos ya enunciados y, en consecuencia, generar las condiciones que hagan posible el buen vivir y garanticen el derecho fundamental a la salud, dentro de un sistema de salud que nos cobije a todos.



¿Qué hacer como sociedad para que defendamos la salud como un derecho público?



Para defender la salud como un derecho humano, necesitamos entenderla como tal. Es decir, necesitamos superar la idea y la práctica corrientes de que la salud es la atención y curación individual de las enfermedades. No podemos pensar la salud separada de la vida, pues la salud es la realización y desarrollo permanente de la vida, tanto de los seres humanos, como de los demás seres vivos. Los pueblos originarios de nuestra América nos han enseñado la práctica del buen vivir, justamente para darle centralidad a la vida humana, a la tierra, al agua y a todas las especies, y para resaltar que el objetivo de la existencia de las personas y de la sociedad es el cuidado de la vida. Un sistema de salud, en consecuencia, no debe reducirse a los servicios asistenciales, sino a procurar las condiciones para que la vida sea digna, amable, tranquila. Estas seis décadas de conflicto armado han costado demasiadas vidas y han deteriorado gravemente la calidad y tranquilidad de nuestras vidas. Recuperar el valor y la dignidad de la vida humana es el punto de partida tanto para defender la salud como derecho, como para detener este ciclo de violencia y enrutarnos hacia una sociedad en paz.



Comprender la salud como un derecho es entenderla como un atributo que se basa categóricamente en nuestra igual dignidad humana, así de simple, y no en consideraciones de tipo económico, mercantil o en concesiones interesadas o circunstanciales de los gobiernos y grupos de poder. El derecho internacional de los derechos humanos, que se ha desarrollado a lo largo de este siglo, ha aclarado y reivindicado los distintos componentes del derecho a la salud: sus niveles individuales y colectivos, las condiciones básicas para garantizar este derecho, la autonomía sobre el propio cuerpo y los derechos de los pacientes frente a las instituciones y servicios de salud. Defender la salud como un derecho de todos implica colocar en la agenda pública estos temas y propiciar la reflexión en torno a la necesidad de avanzar en la concepción de la salud y construir un sistema de salud que lo garantice plenamente.

La plena recuperación de la salud en el proceso de construcción de la paz requiere colocar la vida, su valor y dignidad en el centro de la atención individual y colectiva FACEBOOK

TWITTER

Cronología

Hechos emblemáticos en la historia del país que han impactado la salud de los colombianos.

1968 Se organiza el Sistema Nacional de Salud, que crea hospitales; sin embargo, el desarrollo hospitalario no se da por igual en todo el país, dejando zonas sin respuesta en servicios de salud. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 1976 El 10 de septiembre se da el paro nacional de médicos del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. A este se le suma el paro nacional del 14 de septiembre de 1977, al que también fueron médicos. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 1979 Hubo detenciones de médicos que pertenecían a gremios. Ese año, el Ejército también capturó y torturó a 32 profesionales de la medicina que fueron acusados de ser colaboradores de la guerrilla. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 1985-2000 La expedición de varias leyes que reformaron el sistema de seguridad social en salud provocó despidos de trabajadores de la salud que pertenecían al sindicato del ministerio del ramo. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 2002-2006 La relación entre el fenómeno paramilitar y la política para la cooptación de recursos en salud, se dio principalmente durante estos años. Varios de los casos se presentaron en municipios del Atlántico. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 2019-2020 La violencia contra los trabajadores de la salud se mantiene. En 2019 asesinaron a un médico en Antioquia, en febrero de 2020 hubo amenazas a trabajadores de la salud en el Catatumbo y el Chocó. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

EL TIEMPO