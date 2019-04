'Ojalá cese del fuego del Eln no sea el presagio de otra tragedia'

Para el Gobierno, el cese unilateral del fuego que anunció el Eln para esta semana santa no es señal suficiente para abrir la puerta del diálogo con esa guerrilla.



El Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, espera que después de este no se desate una ola de violencia como ha sucedido en los últimos dos cese en los que resultaron 28 muertos.

“El anuncio hecho hoy (jueves) por el Eln ojalá no sea el presagio de una nueva tragedia. Después de terminados los dos últimos ceses al fuego, en el primero hubo la muerte de 6 policías en Barranquilla y, en el segundo, la muerte de 22 cadetes de la Escuela de Cadetes de Bogotá”, dijo Ceballos.

El Comisionado también reiteró el llamado del Gobierno al Eln para que haga un cese total de cualquier actividad de secuestros y para que la entrega de las personas en cautiverio sea una realidad. Para Ceballos ese sería un paso importante.



“La única manera de que el Eln genere credibilidad es que no cometa acciones criminales. La única puerta al diálogo es el cese definitivo del secuestro y de las actividades criminales”, agregó Ceballos.



El Comisionado dice que el reclutamiento y los ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas han aumentado y a otros del sur del país, así como la siembra de minas antipersona.



"Un cese del fuego de verdad no convence si no está acompañado de acciones permanentes. Esperamos que este no sea una manera del Eln de ganar imagen temporal, sino que sea definitivo", concluyó.



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET