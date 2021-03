Comisión de la Verdad recibe otro informe de violencia a personas LGBT

Este viernes, Caribe Afirmativo le presentó un nuevo informe a la Comisión de la Verdad sobre la violencia que sufrieron personas LGBT en el conflicto armado.



El informe, titulado 'Entre silencios y palabras: conflicto armado, construcción de paz y diversidad sexual y de género en Colombia', recoge los testimonios de víctimas de los departamentos de Arauca, Caquetá, Cesar y Cauca, así como de la subregión del Magdalena Medio, sobre los crímenes que sufrieron en el marco del conflicto y sus procesos de resistencia desde la colectividad.



"Son casi 100 casos documentados de personas LGBT víctimas del conflicto armado que han vivido amenazas, desplazamientos forzados, persecución, hostigamiento y todo tipo de violencias por sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas", señala la organización.



Caribe Afirmativo explica que estos hechos se relacionaron con otros de violencia sexual, detenciones arbitrarias, secuestros, reclutamiento forzado, homicidios y feminicidios, perpetrados por actores armados legales e ilegales.



"Anteriormente nosotros no existíamos, nos daba mucho miedo", dijo la docente y activista Consuelo Fontecha, representante de víctimas de Arauca invitada al evento, el cual se llevó a cabo de manera virtual. Y agregó: "Les exigimos a los actores armados su compromiso con cumplir con los puntos del acuerdo de paz y garantías de no repetición y reparación y que cese la persecución a los líderes y lideresas LGBT".



Este informe no solo expone un análisis en términos de violencia por prejuicio cometida por actores del conflicto y desde las experiencias individuales de cada víctima sino que analiza los impactos psicosociales de estas violencias.



Al respecto, el activista Javier Andrade dijo que los afectados esperan recuperar su identidad. "Que una mujer lesbiana pueda tomar de la mano a su pareja sin sentir miedo, que un hombre gay reciba afecto de otro hombre sin temor a ser juzgado. Somos el vallenato que se canta bajito en el Cesar".



Sobre las formas de resistencia de víctimas LGBT, el documento destaca "la decisión de hacer pública la orientación sexual o la relación de pareja en oposición a la heteronomatividad en las regiones, así como expresar abiertamente la identidad de género en contra de los códigos morales impuestos por los grupos criminales".



La Comisión de la Verdad dijo este viernes que, con esta investigación, se nombran "las violencias motivadas por el prejuicio que desafortunadamente no solo son perpetradas por grupos armados sino legitimadas por la sociedad".



"Este informe contribuye a devolver la dignidad a quienes fueron diana del odio, la violencia y el terror en Colombia solo por ser LGBT", resaltó, a su turno, Silvia Tostado, de la Fundación Triángulo de España, que junto a la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo (AEXCID) y la Embajada de Noruega, apoyaron a Caribe Afirmativo en la publicación del documento.



Cabe recordar que este es el cuarto y último informe que entrega esa organización a la Comisión de la Verdad, que el 31 de marzo cierra sus eventos públicos.



WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Redactor ELTIEMPO.COM

En Twitter: @williammoher