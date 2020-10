Las seis barreras con las que se ha chocado la Comisión de la Verdad

Este miércoles, durante la más reciente rendición de cuentas de la Comisión de la Verdad, el comisionado Alejandro Valencia Villa expuso las barreras que todavía enfrenta esa entidad para acceder a la información que es clave en su labor de esclarecimiento del conflicto.

Desde el 2019, voces de la Comisión como Valencia y el presidente, Francisco de Roux, han insistido en la necesidad de acceder a archivos clasificados -lo que la ley les permite- para usarlos en la investigación que adelantan.



(Lea también: Comisión de la verdad pide le entreguen información sobre espionaje)



La Comisión, explicó Valencia, tiene un régimen "excepcional, especial y transitorio" por el cual puede obtener documentos públicos reservados, incluso aquellos de las agencias de inteligencia y contrainteligencia, sin que haya oposición alguna.



A la Comisión le quedan 14 meses de mandato. A lo largo de 2020, además, se ha enfrentado a las dificultades propias de la virtualidad, desde problemas técnicos hasta la imposibilidad de asistir a hacer labores de investigación en terreno.



Valencia Villa señaló que, debido al corto tiempo que queda, solo tienen seis meses para recibir información y comenzar el proceso de análisis, contrastación y verificación.



"Los archivos del Estado son de vital relevancia para reconstruir hechos históricos porque representan el derecho que tienen la víctimas y la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado", dijo el abogado y defensor de derechos humanos Valencia.



(De su interés: Más 'exparas' dicen estar dispuestos a ir a Comisión de la Verdad)

Denuncian ante la Procuraduría

Las barreras encontradas por la Comisión, enunciadas por el comisionado Valencia Villa, fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Estas están agrupadas en seis.



La primera es la oposición de reserva de información por parte de los organismos, que Valencia califica como "ilegal". "Se nos ha dicho que los inventarios o el índice de información pública y reservada no puede ser entregada a la Comisión hasta que se suscriba un instrumento jurídico, contrariando lo que ordena la Corte Constitucional", dijo el comisionado.



La segunda barrera es que la información que reciben no es congruente con la que la Comisión solicita, lo que retrasa el trabajo de la entidad.



La tercera son las "respuestas elusivas", en las que dejan vencer plazos de respuesta, para luego redirigir a la Comisión a otra entidad para solicitar esa información, o se traslada a otra dependencia de la institución. Incluso, señala Valencia, han recibido respuestas en las cuales funcionarios específicos responden que no consideran conveniente brindar la información.



(Además: El reconocimiento de un país enfermo por el conflicto armado)



En cuarto lugar, la "inobservancia de las normas de manejo de archivos". Esta se refiere a que hay demoras que son causadas por la falta de organización e identificación de archivos y documentos dentro de las entidades, especialmente los referidos a derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.



La quinta barrera es que se afirma que la información no existe porque fue destruida, contrario a lo establecido con el protocolo del Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.



"De manera puntual, entidades del Estado con obligaciones de protección de los derechos de los ciudadanos han manifestado verbalmente y por escrito que determinados archivos que dan cuenta de violaciones de derechos humanos han sido destruidos por órdenes y directivas, como una práctica institucionalizada o que fueron destruidos con ocasión de hechos del conflicto armado interno", contó el comisionado Valencia.



La última barrera de las señaladas por el comisionado, quien es el encargado de coordinar el acceso a información en la Comisión, es que reciben respuestas que retrasan la entrega de información. Por ejemplo, que no tienen copias digitales, que no tienen herramientas para acceder a inventarios documentales, lo que se acentuó con la pandemia.



Valencia aseguró que, de no permitir el acceso oportuno, real y efectivo a los documentos pedidos por la Comisión, esta podrá "iniciar las acciones administrativas y legales pertinentes para hacer valer los derechos de las víctimas, sobre todo porque el compromiso con ellas y con el país es muy grande".



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com