Comisión recomendó actualizar medición de resultados en Fuerza Pública

La Comisión Presidencial de Excelencia Militar –que concluyó hace cuatro días en un informe que las directrices que piden resultados en el Ejército no promueven los llamados ‘falsos positivos’–, le hizo siete recomendaciones al Gobierno para mejorar la protección de los derechos humanos en la Fuerza Pública.

Uno de esos consejos es “reexaminar y actualizar” los sistemas con los que se miden los resultados operacionales, a la luz de la desmovilización de paramilitares y grupos guerrilleros en los últimos tres lustros y el surgimiento de otras organizaciones armadas.



Esas recomendaciones –presentadas hace cuatro días a Iván Duque, y conocidas por EL TIEMPO– fueron firmadas por los comisionados que hacen parte del grupo de expertos: los exmagistrados Mauricio González y Hernando Yepes, y el exministro de Justicia y exfiscal Alfonso Gómez Méndez.



El Presidente Duque conformó esta comisión en mayo pasado con el objetivo de verificar si una serie de directrices operacionales del Ejército podrían estar reviviendo el fantasma de los llamados ‘falsos positivos’, situación que habían denunciado distintos sectores tanto a nivel nacional como internacional.

Tras revisar directrices y documentos militares, la Comisión también le recomendó al Gobierno verificar que las reglas de estímulos e incentivos en las Fuerzas Militares estén “alineadas con la realización de los objetivos estratégicos y los indicadores de medición de resultados revisados”.



Además, aconsejaron crear otros medidores de éxito –más allá de los operativos–, para medir los resultados a partir de la percepción de seguridad ciudadana, la movilidad en carreteras, la navegabilidad fluvial, o la protección al medioambiente.



Además, pidieron fortalecer “el control interno” para prevenir cualquier posible violación de derechos humanos, y recomendaron proteger y dar garantías a los subalternos que se niegan a cumplir una orden que es manifiestamente ilegal o inconstitucional.



También recomendaron organizar las normas en materia de seguridad y defensa, compilando toda la legislación al respecto que se encuentre dispersa.

Directrices respetan el DIH

“El conjunto normativo-operacional de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia, expresado en leyes, decretos, resoluciones, circulares manuales, (...) guarda armonía con los principios y reglas del Derecho Internacional de los Derecho Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.



Esa fue una de las conclusiones a las que la comisión llegó tras analizar, puntualmente, los documentos operacionales del Ejército que medían los resultados, planes denominados ‘Formato de Planeamiento de Objetivos 2019’ y ‘Cincuenta Órdenes de Comando del Ejército Nacional 2019’.



La Comisión dice que tales instructivos “no autorizan, prohíjan, permiten, sugieren ni inducen a conductas criminales constitutivas de homicidio de civiles presentados como muertos en combate, conocidas como ‘falsos positivos’”.

También asegura el informe que cuando los documentos pedían “afectaciones”, se referían a bajas en combate con grupos armados ilegales, “prefiriéndose en todo caso las desmovilizaciones y las capturas”, es decir, una menor letalidad en los resultados.



También dice que cuando una de las directrices no exigía “perfección”, sino un “60 % o 70 % de credibilidad o exactitud” para realizar las operaciones, esto no significa que se estuviera tolerando un margen de error, sino que se estaba haciendo referencia “al grado de calificación de la información e inteligencia disponibles para acometerla”.



Sin embargo, la Comisión señala que aunque los instructivos no promovían por sí mismos la ocurrencia de ‘falsos positivos’, dados los “terribles antecedentes ya mencionados de años anteriores”, los documentos sí contenían expresiones imprecisas que, “apreciadas fuera de contexto teórico-operacional, generaron equívocos”.



Por eso la Comisión señaló que esos contenidos fueron infortunados y generaron la “preocupación en algunos sectores de la opinión pública nacional e internacional”. Así, dice la Comisión, fue un “acierto haber procedido a su retiro o derogatoria” para que “no haya la más mínima duda de la excelencia operacional de nuestras Fuerzas Militares y Policía”.



La Comisión también señaló que desde enero del 2019 a la fecha no se ha registrado ninguna denuncia de ‘falsos positivos’.

‘Director de HRW no colaboró para elaborar informe'

El exministro Alfonso Gómez Méndez asegura que quiere “quedar como un liberal independiente”. Foto: Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

Alfonso Gómez Méndez, uno de los tres comisionados que participó en el informe, habló de las críticas que el director de Human Rights Watch le hizo al documento de la Comisión.



El director de Human Right, Watch, José Miguel Vivanco, descalificó el informe y señaló que la Comisión no tuvo en cuenta todas las directrices y que cometieron “graves errores y omisiones”. ¿Qué le responde?



Desde luego, nosotros respetamos a HRW y al señor Vivanco, pero la verdad es que, a través de Mauricio González, integrante de la comisión, entramos en contacto con Vivanco y le planteamos la idea de la comisión de reunirse con él para oír sus comentarios, impresiones y cuestionamientos. Pero dijo que no; hasta le propusimos una reunión virtual. El 26 de junio, de acuerdo con su propia instrucción, se le envío, vía correo electrónico, una comunicación para conocer sus impresiones y nunca recibimos respuesta. Por eso nos sorprende un poco, habiendo tenido ese comportamiento de no colaboración con la comisión, que tan pronto fue publicado el informe él salió a descalificarlo.



¿El tema de los ‘falsos positivos’ cómo está en la actualidad?



De acuerdo con las entrevistas y documentos revisados y derivados de la Procuraduría y la Fiscalía, no hay evidencia de que, en este gobierno o en lo corrido de este año, se hayan presentado casos de ‘falsos positivos’.



¿Qué recomendaciones le hicieron al Gobierno?

Planteamos que debe hacerse una revisión dentro del Gobierno sobre lo que deben contener las órdenes operacionales y que se incluya el nuevo mapa delincuencial del país, además de asuntos que tengan que ver con la seguridad ciudadana, y con el fortalecimiento de las medidas necesarias para combatir los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.



