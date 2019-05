Comandante del Ejército habla sobre la polémica directriz

En entrevista con EL TIEMPO, el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, responde interrogantes sobre la polémica que desató la directriz sobre los resultados operacionales, revelada por The New York Times. También habla sobre el caso del desmovilizado de las Farc asesinado, Dimar Torres, y asegura que la institución está cohesionada.

¿Se están incentivando bajas en combate y midiendo la efectividad de los oficiales bajo ese parámetro?



No. Nunca lo hemos hecho. Nuestro principio fundamental es preservar la vida. Las presentaciones personales, la reincorporación de personas a la sociedad, es la prioridad. Si eso no sucede, vamos a las capturas. Por orden judicial o en flagrancia capturamos a una persona y la ponemos a disposición de las autoridades. Todo en el marco de la ley y de los derechos humanos.



Entonces, ¿cómo explica la interpretación que oficiales le dieron a esa directriz?



Ninguno de los oficiales me ha dicho que no entiende lo que se está haciendo. En todos los escenarios promulgamos las políticas de comando: la preservación de los derechos humanos. Son lineamientos desde la Presidencia. Esto no nació ayer. Lo hemos venido planificando hace décadas. Este año fuimos más allá e hicimos unas reglas en las que está claramente definido qué debe hacer una persona en el combate y qué no. Si se sale de ese marco tendrá que someterse a las autoridades.



¿Es cierto que pidió redoblar resultados con relación al 2018?



Cierto es que se incrementaron las amenazas; que hace 4 años los cultivos de coca alcanzaban las 49.000 hectáreas y el año pasado teníamos 206.000. Los hombres en armas de las disidencias de las Farc ya hoy son más de 2.000. Y los del Eln, que antes eran 1.500, hoy son más de 2.000. Ante esa creciente amenaza lo que queremos es incrementar los resultados, desde el punto de vista de cada una de las variables y la última variable son los muertos en desarrollo de operaciones.



¿Cómo se puede proyectar el número de bajas en un año?



No lo podemos proyectar porque no sabemos. No es nuestro interés y no es lo que queremos. Quisiéramos que fueran superiores los números de entregas voluntarias, capturas e incautaciones.



¿Cree que la directriz pudo darse a interpretaciones y que faltó mayor claridad?



Yo pienso que esa directriz la vamos a cambiar, la vamos a quitar. Y que no tuvo ninguna mala interpretación. Hubo mala interpretación en otras personas que no son miembros de la institución. Quienes están en la institución fueron absolutamente claros. Constancia de eso son más de 70 cartas que he recibido de los mismos comandantes de división, comandantes de brigada, en donde me dicen ‘mi general, sus órdenes son claras y están dentro del marco de la ley; aquí estamos haciendo lo que usted nos está diciendo, estamos siguiendo sus políticas y aquí estamos cumpliendo las órdenes como están establecidas en la ley y dentro del respeto por los derechos humanos’.

¿Si es tan clara la directriz, por qué la van a cambiar?



Pues porque ha habido confusión, no dentro de la institución, sino por fuera. Lo que queremos es no generar y no seguir insistiendo en algo que de pronto por fuera lo malinterpreten.



Lo que vamos a hacer es que cada uno de los comandantes cumpla sus objetivos que considere. Eso es una forma de evaluar cualquier empresa. Es más, esa directriz no la hice yo. Cada comandante escribió en el papel, a puño y letra, lo que iba a hacer. A ninguno de los que escribió se les refutó: “no, ese nivel es muy escaso, usted tiene que hacer más”. A ninguno se le ha tomado una referencia para trasladarlo, cambiarlo de cargo o para decirle que está mal. Es un control interno de cada uno.



¿Faltó precisión, teniendo en cuenta que venimos de un episodio de ‘falsos positivos’?



Eso de los ‘falsos positivos’ serán las autoridades las que digan si hubo o no. Yo creo que hay malas interpretaciones y en algunos sectores se malinterpreta y lo quieren volver de esa manera en contra de la institución, para tener algunas ganancias de otro tipo. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, en el marco de la ley. Lo estamos haciendo como la Constitución nos dice, con los lineamientos del señor Presidente, quien desde el comienzo fue claro en proteger la legalidad, actuar dentro de este marco constitucional y exigirles a nuestros subalternos que así lo hicieran.



En este episodio han filtrado documentos reservados. ¿Hay división interna?



No creo. Lo que he visto son manifestaciones de unión. Veo un Ejército cohesionado, comprometido en el cumplimiento de nuestra misión, para proteger al pueblo colombiano, para seguir con el mismo sacrificio y dedicación.



¿Garantiza que tropas no patrullan con ‘paras’?



Los paramilitares no existen. Los grupos al margen de la ley son otros y el Ejército no puede estar de la mano con nadie que esté fuera del marco de la ley, porque nuestras manos son limpias, transparentes y estamos representando al pueblo colombiano. Si llegáramos a tener conocimiento de algo así, de inmediato tenemos que darlo a conocer a la Fiscalía.



¿En el caso de Dimar Torres, el Ejército hizo incurrir en error al ministro Botero?



Recibimos informaciones a través de la Inspección y de los comandantes, y quizás el que ha hecho esas aseveraciones desde el comienzo, mentirosas, ha sido el mismo suboficial. Por eso está con medida de aseguramiento. Lo que hicimos fue darle total transparencia a ese caso.



Usted ha mostrado certificados de que no está investigado, pero corre el rumor de que hay tres senadores de EE. UU. que pedirían su cabeza, a un paso de su ascenso...



Tengo mi conciencia tranquila, he recibido una responsabilidad del señor Presidente y la estoy cumpliendo y la cumpliré hasta el último día que él lo considere. Tengo un compromiso con el pueblo colombiano, seguiré trabajando de manera incansable y lo haré con todos mis subalternos, siempre dentro del marco de la ley. Estamos trabajando de la mejor manera posible, de manera mancomunada, y tenemos que seguir adelante, porque esta es una institución de 200 años. Hemos sido el soporte del Estado, de la Nación, y somos la institución con más credibilidad en el país.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @UinvestigativaET