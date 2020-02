Comandante del Ejército explica pronunciamiento sobre muerte de Popeye

Ante la polémica generada por las condolencias que extendió a la familia de alias Popeye, exjefe de sicarios de Pablo Escobar que murió este jueves de cáncer, el general Eduardo Zapateiro aseguró que el pésame fue un "acto simplemente humano" y que condena el pasado criminal de Jhon Jairo Velásquez Vásquez.

"Conociendo su accionar delictivo y el dolor que le ha causado al pueblo colombiano, cuyas cicatrices aún no han sido sanadas, mi única consideración y la institucional es con las víctimas. Continuaremos la ofensiva contra este flagelo", aseguró el general Zapateiro a través de un tuit.



El general aseguró que su respuesta a la pregunta de un medio de comunicación pudo ser malintrepretada: "Quiero precisar que mi respuesta estuvo encaminada en dos vías: pésame a la familia como un acto simplemente humano y, posteriormente, contundencia en mis declaraciones respecto al flagelo del narcotráfico".



En una rueda de prensa, el comandante dijo que 'Popeye' le hizo al país un daño que aún no ha podido ser cicatrizado, como es el narcotráfico. Y añadió: "Es un cáncer que tiene en estos momentos con metástasis a nuestro país".



"Los colombianos no queremos más narcotráfico, sino cerrarle las puertas a ese flagelo. Tenemos mucho por mostrarle al mundo, y hay que hacer un esfuerzo entre todos", aseguró Zapateiro.



En la misma rueda de prensa, Zapateiro afirmó: "Hoy, como comandante del Ejército, presento a la familia de 'Popeye' nuestras sentidas condolencias (...) "Hoy ha muerto un colombiano, haya pasado en su vida, lo que haya pasado (...) Lamentamos mucho la partida de 'Popeye', somos seres humanos, somos colombianos. Y del Comandante del Ejército de los colombianos solo tienen que esperar seguridad y defensa. Es mi responsabilidad y constitucionalmente debo garantizarle al pueblo colombiano el respeto por su vida, sus bienes, su honra, su dignidad, el orden y la libertad".



Popeye murió este jueves víctima de un cáncer de esófago que obligó su traslado desde la cárcel de Valledupar a Bogotá.



