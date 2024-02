Comandante de las Fuerzas Militares a sus tropas: 'Hemos perdido experticia'

Durante su acostumbrado mensaje radial a los generales y almirantes de las Fuerzas Militares, el domingo 25 de febrero, el comandante de las FF. MM., general Helder Giraldo Bonilla, expuso preocupación por una “una pérdida de especialización en nuestras unidades de nivel táctico”.



En su mensaje, el general Giraldo resaltó la importancia del entrenamiento constante en la labor militar, “el entrenamiento no sólo nos brinda las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del campo de batalla, sino que también fortalece nuestra moral y cohesión como fuerza conjunta”, indicó.

Lamentablemente, en muchas unidades hemos perdido esa experticia y es nuestro deber recuperarla. Debemos pasar revista e identificar estas falencias y dar órdenes claras: General Giraldo

Y añadió que en el pasado los soldados eran expertos en el manejo de equipos y técnicas específicas, “cada uno tenía un conocimiento profundo en su respectiva área”, dijo, indicando que ese nivel de experticia de cada soldado es una garantía de éxito.



“Lamentablemente, en muchas unidades hemos perdido esa experticia y es nuestro deber recuperarla. Debemos pasar revista e identificar estas falencias y dar órdenes claras para que los encargados de la instrucción y el entrenamiento en cada una de las Fuerzas restauren la capacidad y conocimiento táctico y técnico en nuestras unidades, sin importar el servicio al que pertenezcan nuestros hombres y mujeres”, expresó el comandante de las Fuerzas Militares.



General Helder Giraldo. Foto: Alicia Liliana Méndez. EL TIEMPO

De acuerdo con el general Giraldo, ya sea el Ejército, la Armada o la Fuerza Aeroespacial no se puede permitir que se pierda la especialización, la destreza y habilidades.



“Debemos volver a convertirnos en especialistas en esas pequeñas áreas tácticas y técnicas que marcaban la diferencia en el campo de batalla. Nuestro objetivo es lograr esa combinación única de conocimiento y experiencia en nuestros soldados, asegurando así un desempeño excepcional en todas las situaciones”, manifestó.



Para Giraldo también es preocupante cómo se administran las especialidades y cargos, “no podemos permitir que un soldado altamente especializado sea asignado a un puesto o cargo en el que no se aproveche plenamente sus conocimientos, entrenamiento y capacitación. Los traslados y asignaciones deben basarse no solo en criterios de tiempo, sino también en criterios técnicos”.



Concluyendo, el general Giraldo indicó que “es vital que restauremos la experticia y especialización en nuestras unidades tácticas, así como la correcta administración de personal”, y agregó que hay que mantener una “actitud constante y propositiva frente a los resultados operacionales. En nuestro compromiso por garantizar la seguridad y la estabilidad del país, es fundamental que sigamos desarrollando nuestras tareas de manera constante y en aumento, siempre buscando mejorar y superar los desafíos a los que nos enfrentamos”.





