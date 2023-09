En la mañana de este domingo, en su tradicional mensaje a los generales y almirantes, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernan Giraldo Bonilla, se refirió a la escalada terrorista registrada en Cauca y le impartió instrucciones a los altos mandos.



"Hoy me dirijo a ustedes no solo como Comandante General de las Fuerzas Militares, sino también como un servidor público y un colombiano que ama y anhela la paz en esta tierra que llamamos hogar", les dijo el general, en el mensaje conocido en primicia por EL TIEMPO.



El comandante de las Fuerzas Militares reconoció que la situación en Cauca "es crítica", a lo que añadió, que, "dos atentados terroristas con carro bomba en menos de una semana son un indicador inquietante de qué es lo que estamos enfrentando".



Calificó estos ataques como "actos cobardes, aleves (acciones terroristas violentas indiscriminadas), que no solo han afectado a nuestra Fuerza Pública, sino que han causado víctimas y terror en la población civil, para quienes trabajamos día tras día para proteger y garantizar su seguridad".



El general Giraldo le reiteró a los altos mandos de Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial que, "nuestra misión es más que prevenir ataques, nuestro principal propósito es proteger las vidas de los ciudadanos a quienes juramos servir".



Por eso, el general Giraldo insistió en que "como líderes de la defensa de Colombia, es nuestro deber adoptar medidas concretas que anticipen y neutralicen las acciones violentas de grupos armados organizados que no se sometan a los procesos de paz o que quieran continuar delinquiendo y maltratando a nuestros compatriotas. No descansaremos hasta que este objetivo esté cumplido y nuestras acciones deben ser contundentes".

el comandante de las Fuerzas Militares con la comunidad. Foto: Fuerzas Militares

Trabajar de manera coordinada con todas las instancias del Estado

El comandante de las Fuerzas Militares le pidió a los altos mandos "evaluar y mejorar la prevención en sus áreas de responsabilidad", esto encaminado a realizar controles permanentes en los sitios donde saban "que el peligro es mucho más constante y en dónde se prevean acciones por parte de cualquier grupo armado organizado que tenga injerencia delictiva en las áreas de operaciones asignadas".



Y en esa línea les pidió que se aseguren de que las patrullas perimétricas se refuercen para detectar cualquier maniobra sospechosa, "lo que prima es mantener a salvo la población civil, nuestras bases y a nuestros hombres y mujeres en uniforme", puntualizó.

Marcha en Jamundí contra el carro bomba y otros atentados de violentos. Foto: Archivo particular



"Es imprescindible que afinemos nuestros procesos de inteligencia militar. Una información precisa y oportuna puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota", afirmó el general Giraldo, quien señaló que deben aprovechar todas las herramientas para "desentrañar la estructura delictiva de estas organizaciones armadas ilegales. Debemos saber quiénes son, cómo delinquen y cuáles son sus planes, esta información puede estar a nuestro alcance si trabajamos de forma inteligente y diligente", les exigió a los oficiales.



Por eso, para el general Giraldo es una prioridad que se articulen esfuerzos y capacidades más estrechamente con otras instituciones del Estado como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ya que de acuerdo al oficial, Juntos, pueden conformar un frente monolítico, capaz de responder a situaciones de conflicto de forma efectiva y rápida, logrando que prevalezca el Estado social de derecho y no el miedo.



IPor eso, insistió en la necesidad de "una acción unificada del Estado. El trabajo en conjunto de todas las instituciones del Estado ayudará a garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil".

Atentado terrorista en Jamundí. Carro bomba Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

Algunos grupos no tienen voluntad de paz

"Las acciones de los últimos días son un testimonio y una evidencia para el mundo de que algunos de los grupos armados organizados que delinquen en el país, no tienen ninguna intención real de paz y por el contrario su único interés es el de continuar lucrándose de las economías ilícitas a costilla de los hombres y mujeres más humildes de nuestra patria, instrumentalizándolos en cultivos cocaleros y yacimientos mineros ilegales o sacando de sus bolsillos el poco dinero que logran ganarse mediante la extorsión", les dijo el comandante de las Fuerzas Militares.



Y señaló que es por eso que, cuando las estructuras ilegales, sea cual sea su origen, sienten el peso de las armas del Estado, como lo están sintiendo con la operación estratégica político - militar Trueno, en Argelia (Cauca), por ejemplo; acuden al terror para amedrentar al pueblo colombiano y sacan panfletos justificando el horror al que someten a miles de hombres, mujeres, niños y ancianos.



"Este es el modo de actuar de los cobardes, que no atacan en franca lid, sino detrás de las sombras y mintiendo, escondiendo su único interés, que es el de hacerse más ricos gracias a la comercialización de las drogas ilícitas, la extorsión y la minería criminal, pero desgraciando y maltratando al resto de sus compatriotas. Ellos con sus acciones son quienes sabotean los procesos de paz", aseguró el alto mando.



Y en ese sentido les dijo que las Fuerzas Militares de Colombia por el contrario debemos seguir demostrando que somos un símbolo de seguridad, estabilidad y desarrollo, de nuestros Comandos nunca saldrá una orden que este en contra de los derechos y libertades de nuestros compatriotas y aquel que estando en nuestras filas atente contra su propio pueblo debe ser apartado de su cargo inmediatamente y castigado de acuerdo con las leyes de nuestro país.

Atentado terrorista en Jamundí. Carro bomba Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

"Trabajemos arduamente en aumentar las medidas, tanto activas como pasivas, de seguridad para proteger a nuestros compatriotas e integrantes de las Fuerzas Militares. Desarrollemos operaciones con contundencia en todas las áreas donde estas estructuras criminales tienen una fuerte presencia. De esta forma podremos evitar que estos cobardes actos de violencia continúen y podremos llevar a los responsables ante la justicia", les pidió Giraldo a los hombres a su mando.



Finalmente afirmó que confía en que unidos podemos hacer una diferencia significativa. "La seguridad y el bienestar de nuestra población dependen de nuestro trabajo conjunto y decidido. Llevemos el peso legítimo de las armas a estos delincuentes y hagamos que rindan cuentas ante la ley por sus crímenes", reiteró.



