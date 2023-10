‘No estamos condicionados a lo que diga ningún grupo armado’: FF. MM. sobre elecciones

Desde la base de la III División en Popayán (Cauca), el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, conversó con EL TIEMPO sobre cómo está avanzando la implementación de todo el Plan Democracia, que es el operativo especial de la Fuerza Pública para la seguridad en las elecciones regionales de este 29 de octubre.



(Lea también: Comandante de las FF. MM. viajó a Cauca y verifica el orden público en El Plateado).

Facebook Twitter Linkedin

El general Helder Giraldo, comandante de las FF. MM., se dirige a soldados que se alistan desde la Tercera División del Ejército en Popayán (Cauca), para implementar el Plan Democracia. Foto: Alicia Liliana Méndez. EL TIEMPO

¿Cómo están alistándose las Fuerzas Militares en el Plan Democracia?

​

De los 5.198 puestos de votación asignados a las Fuerzas Militares, hemos asumido un 96 por ciento de estos dispositivos, tenemos comprometidos, de manera directa, un total de 92.000 hombres y mujeres que estarán en los puestos de votación asegurando el antes, durante y después de las elecciones. También tendremos el apoyo de cerca de 60.000 hombres que estarán cubriendo puntos críticos del país y activos estratégicos como vías y aeropuertos. Así, en total tenemos comprometidos 151.000 hombres.



Ustedes se encargan de llevar y recoger los votos en coordinación con la Registraduría, ¿eso cómo va?



Nosotros lo que permitimos es la seguridad, estamos coordinados con la Registraduría y otras autoridades para que no se presente ningún percance. Hay informaciones y amenazas, y por supuesto estamos trabajando de manera conjunto para anticiparnos y evitar que este tipo de alteraciones suceda.



(Le podría interesar: Elecciones: Gobierno sigue negociando ingreso del Ejército a zona rural de Argelia).

¿Había problemas con algunos helicópteros para esta labor?

​

Hemos apoyado a la Registraduría Nacional hasta donde las condiciones lo permiten, ya el Registrador Nacional tomará las decisiones que correspondan.

Facebook Twitter Linkedin

En total habrá 151.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares garantizando la seguridad en las elecciones. En la foto están soldados de la Tercera División del Ejército. Foto: Alicia Liliana Méndez. EL TIEMPO

¿En este momento cuál es el reporte de orden público, a 48 horas de los comicios?

​

Tenemos algunas alteraciones en Urrá, en Córdoba, se presentó un enfrentamiento contra el ‘clan del Golfo’, está en desarrollo la situación. Igualmente en La Cristalina, en Guaviare, tenemos información de la pretensión de unos desórdenes de protesta social y asonadas para impedir que el Ejército llegue a asumir los dispositivos en algunos centros poblados del departamento, esto es de conocimiento de las autoridades para que se tomen las acciones contra estas personas que quieren impedir el cumplimiento de la misión constitucional del Ejército.



(También puede leer: Choque entre Mindefensa y Fiscal por pago de recompensa para evitar compra de votos).



¿Y en el resto del país?

​

De resto las condiciones son estables, vamos a continuar con el desarrollo en los puntos que nos faltan. Lo hemos venido haciendo de manera gradual por algunas amenazas, especialmente áreas preparadas con campos minados, eso lógicamente detiene el avance de las tropas, pero ante todo no es llegar por llegar, es saber llegar garantizando la seguridad de la población civil y la integridad de nuestros soldados.



Usted mencionó que tienen cubierto el 96 por ciento del territorio, ¿qué pasa con el 4 por ciento restante?

​

Estamos siguiendo esta operación de seguridad, esperamos que en el día de hoy podamos estar al 100 por ciento en este gran dispositivo de seguridad nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Las Fuerzas Militares se desplazarán al corregimiento El Plateado de Argelia (Cauca) para verificar la situación de orden público de cara a las aelecciones. Foto: Alicia Liliana Méndez. EL TIEMPO

¿Qué está pasando en el corregimiento El Plateado, de Argelia (Cauca), con la presencia de las disidencias?



Tenemos informaciones de algunas actividades hostiles durante esta semana y días anteriores. Nosotros no estamos condicionados a lo que disponga ningún grupo armado organizado, sí nos condiciona que prevalece siempre la vida de la población civil por encima de todo. No se trata de ser temerarios y entrar poniendo en riesgo la vida de la población e integridad de nuestros hombres. En este momento no hay ninguna información de alguna activador hostil y vamos a ingresar y nos vamos a sostener allí para garantizar el certámen electoral del domingo.



Empiezan a entrar hoy, con un grupo de comandos especiales…



Sí, son unidades con entrenamiento diferencial precisamente para poder garantizar este evento tan importante que es vital para la vida democrática del país.

Facebook Twitter Linkedin

En corregimientos de Argelia (Cauca) se han denunciado dificultades para las elecciones por la presencia de disidencias de las Farc. Foto de archivo del casco urbano de Argelia. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO.

(En contexto lea: Así está la dura situación de seguridad en Argelia, Cauca, previo a las elecciones).



¿Usted va a hacer un sobrevuelo de la zona?



Sí, vamos a hacer una visita a una de estas bases militares donde están nuestros soldados que han hecho todo, poniendo en riesgo su vida, por el bien de nuestro país.



(Más notas: Estas son las nuevas órdenes del comandante de las FF. MM. por elecciones del domingo).



¿Cuál es su invitación a los colombianos frente a las elecciones del domingo?



De esta votación depende la vida democrática en nuestro país, la invitación es que por favor ejerzan el voto.





Alicia Liliana Méndez, enviada especial de EL TIEMPO

Popayán (Cauca)

Redacción Justicia

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: