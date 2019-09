Colombia no aumentará presencia militar en la frontera con Venezuela

La instrucción del gobierno del presidente Iván Duque a sus funcionarios es clara: estar en alerta, pero con mesura y calma.



Esto en referencia al inicio en la mañana de este martes de los llamados 'ejercicios militares' que se desarrollarán en la frontera y que fueron ordenados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre el 10 y 28 de septiembre.

Maduro justificó el movimiento de tropas por un posible ataque desde nuestro país. "Que las unidades militares de la frontera estén en alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela".



Son 2.219 kilómetros en común entre las dos naciones, y en el territorio del país vecino las actividades militares estarán centradas desde este martes en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.



Fuentes del alto Gobierno consultadas por EL TIEMPO señalaron que en la tarde del lunes, durante la reunión que se sostuvo en la Casa de Nariño con los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, no se adoptaron medidas extraordinarias, y que la vigilancia y control fronterizo se mantendrá como es la rutina.



"No se van a enviar tropas adicionales a la frontera con Venezuela y mucho menos se va a incrementar la actividad militar. Habrá especial vigilancia sobre la zona, como es cotidiano en aras de mantener la soberanía, cuidar los pasos fronterizos y frenar las actividades ilícitas como lo son el narcotráfico y el contrabando. Estaremos alerta", dijo una fuente.



Añadieron que la instrucción es no caer en ningún tipo de provocación.

Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de Análisis para Conflictos, Cerac, dijo a EL TIEMPO que ese tipo de ejercicios militares no deberían extrañar porque toda Fuerza Militar debe medir su capacidad operacional y que no representan ningún riesgo.



"El hecho de que anunciaran la realización de los ejercicios militares quitan un riesgo a una eventual confrontación", puntualizó Restrepo, quien señaló que "el riesgo está en que el régimen de maduro busca crear cortinas internas, desviar la tensión interna sobre la problemática que se vive en Venezuela".



El experto aseguró que Colombia tiene que mantenerse en un papel de observador "y cualquier reacción debe hacerse con la cabeza fría, no se puede caer en provocaciones".

El sentido de no caer en provocaciones lo comparte Carlos Augusto Chacón Monsalve,

​director académico del Instituto de Ciencia Política (ICP), 'Hernán Echavarría Olózaga', quien señaló que este es el momento de llamar a la defensa de la seguridad a través de inversión y planes estratégicos.



"Es hora de adquirir misiles antiaéreos y tanques, Colombia no los tiene. Hay que modernizar las Fuerzas con la adquisición de equipos para atender la seguridad en nuestras fronteras. No solo por la situación con Venezuela, en la que, repito, no hay que caer en las provocaciones", aseguró a este diario Chacón.



