Colombia se queja de 'falta de objetividad' de la Comisión IDH

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate manifestó la inconformidad por pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre situaciones registradas en el país.

Gómez Alzate señaló que se reunió el viernes con el presidente de la Comisión IDH y con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.



"Nos causa extrañesa la actitud que está asumiendo la Comisión", dijo el funcionario tras referirse a pronunciamientos realizados en el tema puntual de la Comisión de la Verdad.



Añadió que la Comisión de la Verdad pidió una audiencia a la Comisión pero no lo podría hacer porque no tiene la vocería del Estado y enfatizó que la representación del país ante la comunidad internacional recae en la Presidencia, la Cancillería y la misma Agencia.



"La Comisión de la Verdad se queja de la no presencia del Estado en la audiencia, cuando ellos mismos son una entidad del Estado", dijo el funcionario.



Y añadió que se hicieron pronunciamientos sobre la supuesta destrucción de documentos "sin sustento alguno (...) a Colombia le preocupa que la Comisión haga requerimientos basado en informaciones de medios sin que existan prueba o evidencias".



Igualmente enfatizó que el sistema interamericano es subsidiario y mientras existan procesos internos la Comisión no puede intervenir.



Indicó que en ese caso la Comisión está pidiendo información sobre un tema que no es de su competencia. Esto porque el propio acuerdo de paz dice cuales son los entes encargados de la vigilancia del cumplimiento de la negociación.

Por ahora Colombia seguirá en la CIDH

Gómez indicó que Colombia recibe un tratamiento asimétrico en la Comisión que dijo, no es objetiva y no reconoce los avances del país.



"Muchas veces no se le permite al Estado manifestarse en el tiempo adecuado (...) y se toman decisiones imposibles de cumplir. Si las recomendaciones de la Comisión son incumplibles las que terminan perdiendo son las víctimas", dijo.



Indicó que por ahora el país no ha considerado retirarse del sistema interamericano pero que viene promoviendo un fortalecimiento del organismo internacional.

​

Igualmente dijo que Colombia ha subrayado ya en varias ocasiones su inconformidad por el trato que recibe el país.



"Las notas de Colombia es como si las pasaran a la papelera y resulta que al Estado Colombiano se le debe respetar internacionalmente (...) Lo que menos necesita Colombia es que la posición del Estado sea oída con objetividad", añadió tras reiterar que la voz del país no ha sido escuchada adecuadamente en algunos casos.



"Me preocupa ver un Sistema Interamericano con debilidades tan críticas, no hay una preocupación por problemas de mayor fondo, sino una preocupación pareciera por intervenir apresuradamente y no sabemos con que criterio o con que objetivo", dijo Gómez Alzate.



Así mismo dijo que el sistema se está demorando 30 años para tomar decisiones de fondo, mientras que el Estado colombiano ha avanzado en mejorar sus procedimientos para dar respuesta efectiva a las víctimas.



Dijo que Colombia espera una mejor selección de los casos, mejorar el sistema de archivos de casos "que nos respondan las comunicaciomes, la Comisión nos escribe mucho pero cuando nosotros le escribimos, se le olvida contestarnos. Y no le pasa solo a Colombia, pero en el caso colombiano es particularmente acentuado".



Afirmó que Colombia está preparando una propuesta de reforma al sistema "para tratar de modernizarlo y fortalecerlo" y que actúe en el marco de sus funciones "protegiendo los derechos humanos de todos porque los derechos humanos no tienen color político y eso es lo que quiere Colombia".

