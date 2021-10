¿Qué vendrá para el ‘clan del Golfo’, tras la captura de 'Otoniel'?

Aunque la caída de Dairo Antonio Úsuga David, ‘Otoniel’, es uno de los golpes más duros que ha recibido el ‘clan del Golfo’ en más de una década de existencia, pues era su jefe máximo, es difícil asegurar que esto marque el fin de este grupo.



El motivo: en los más de 10 años de cacería de la Fuerza Pública a estos 'narcos' han caído más de 3.000 de sus integrantes, entre esos cinco integrantes de la primera línea de mando, pero la red criminal se ha vuelto a reorganizar.



Ahora mismo, las autoridades estiman que quien podría asumir el mando del ‘clan’ es Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien ya venía actuando como segundo al mando tras la muerte, en febrero de este año, de Nelson Darío Hurtado Simanca, ‘Marihuano’, abatido por la Policía.



Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), resaltó que si bien la captura de Úsuga David es un duro golpe, no marcará el fin de este grupo armado, dedicado, principalmente, al narcotráfico.



“Es un golpe importante, se trata de quien ha sido considerado uno de los cerebros, pero hay toda una línea de mandos medios que se van a reorganizar”, comentó González.



Añadió que si bien este grupo armado se ha venido debilitando en los últimos cinco años, mantienen “presencia recurrente en 200 municipios y en otros 100 tienen algunas actividades a través de 22 estructuras propias. Además tienen muchos nexos con redes internacionales; es todo un complejo narcoparamilitar. Desafortunadamente, no basta con la captura de la cabeza”, concluyó.



Por su lado, Gustavo Duncan, profesor de la Universidad Eafit e investigador sobre conflicto, comentó que es ahora cuando se verá cómo era el funcionamiento del ‘clan’, algo de lo que, en su opinión, aún no se conoce mucho.

“No hay un conocimiento profundo sobre cómo funciona el ‘clan’. ‘Otoniel’ era alguien muy escondido en la selva y es difícil imaginar que desde allí pudiera controlar un grupo con una extensión territorial tan enorme y muchos frentes, eso requiere una gran coordinación y es difícil pensar que alguien tan perseguido como ‘Otoniel’ pudiera controlarlo todo”, explicó.



Por eso, para el docente, el tiempo dirá si esta organización podrá mantener la cohesión bajo un mando unificado o no, “lo que pase lo veremos en el camino, hay demasiadas preguntas sobre si es capaz de seguir, quién tomará el control, si se fragmentará… no sabemos tanto del ‘clan’, de su articulación y coordinación, como para adelantarlo”, puntualizó.

