Nuevo golpe al 'clan del Golfo', Policía capturó a 'Omar', jefe en Chocó

En la mañana de este martes, el general Gustavo Franco Gómez, comandante de la Policía Regional No 6, con jurisdicción sobre Medellín, Antioquia, Córdoba y Chocó, confirmó que fue capturado uno de los hombres clave para el 'clan del Golfo' en Chocó.



Se trata de Jadinson Escobar Romaña, alias 'Omar', segundo jefe de la subestructura 'Carreteras' del 'Clan', quien debido a su peligrosidad (la Policía no descartaba que los hombres a su mando intentaran rescatarlo) fue trasladado desde Quibdó a Medellín para ser enviado a una cárcel de alta seguridad.



De acuerdo con el general Franco, el delincuente fue ubicado y capturado con base en información obtenida por inteligencia de la Policía que estableció que 'Omar' había llegado por órdenes de 'Siopas', (quien sería hoy el segundo al mando del 'Clan' tras la captura de 'Otoniel') a Nóvita (Chocó), para fortalecer la lucha territorial contra el Eln, guerra que ha generado varios desplazamientos masivos en el Medio San Juan.



Y de Nóvita se le pidió que se trasladara a Quibdó para apoyar los ataques contra la Fuerza Pública y fortalecer su presencia en la ciudad.



"Con esta importante captura se desmorona esta organización criminal del 'clan del Golfo' en Chocó", aseguró el general Gómez quien dijo que 'Omar' "habría ascendido en la organización tras la muerte de 'Poliester' y alias 'Baltazar',, capturado este año".



.@region6policia confirmó la captura de alias Omar, jefe del ‘clan del Golfo’ en Chocó. Fue traslado a Medellín. pic.twitter.com/azR5gM65LY — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) October 26, 2021

El comandante de la Policía en la Región 6, afirmó además que 'Omar' fue el determinador del asesinato del subintendente Estiven Cardona Salazar, julio de 2021, además de la "comisión de homicidios selectivos, extorsión, narcotráfico, y confrontaciones armadas con otros grupos delincuenciales".



Su zona de injerencia se ubica en Istmina, Nóvita, Condoto, Lloró, Unión Panamericana y la capital de Chocó.



En el dossier en su contra se advierte que militó por 18 años en las Farc y luego hizo parte de las Autodefensas. Pagó condena y cuando salió de la cárcel se integró al 'clan del Golfo' en Urabá.

