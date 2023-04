Fuentes de agencias de inteligencia le confirmaron a EL TIEMPO que están trabajando de manera articulada para establecer la veracidad de "varios rumores, que han ido trascendiendo en el voz a voz", que daría cuenta que Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con los alias de Javier o 'Chiquito Malo', está muy enfermo o muerto.



'Chiquito Malo', funge como máximo jefe del 'clan del Golfo', y es a quien inteligencia le atribuye la orden de matar a Wílmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, su segundo, en medio de una guerra interna por el control de la organización.



"Las dudas se han venido fortaleciendo por la evidenciada división en el 'Clan', que en busca de un reconocimiento político se hace llamar como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, y que habría llevado a una ruptura de mando entre quienes buscan negocar la paz y entre quienes quieren seguir al lado del tráfico de cocaína", dijo una de las fuentes a este diario.



En esa línea, dijo el agente, la primera alarma se prendió el 29 de marzo, cuando el 'clan del Golfo', difundió un video en el que daba a conocer la nueva línea de mando, la cual fue leída por 'Gerónimo', quien ratifica a 'Javier' (más conocido como 'Chiquito malo'), como máximo jefe del grupo, de quien afirmó: "Hoy por motivos de salud y por motivos de seguridad no se encuentra con nosotros".



Y oficializó que José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, asumía como segundo al mando de la estructura, en remplazo de 'Siopas'.



El 'clan del Golfo', de acuerdo con las autoridades se considera como un grupo armado organizado, GAO, que puede ser enfrentado con todo el poder del Estado. De acuerdo con el informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza, conocido por El Tiempo, este grupo cuenta con 1.435 hombres en armas y 2.183 como auxiliadores para un total de 3.618 integrantes.

Es la 'voz de 'Chiquito Malo''

Muerte de alias Siopas, capo del 'clan del Golfo'. Foto: Policía Nacional / Archivo particular

La otra alerta, se prendió en la mañana de este lunes, cuando el 'Clan', dio a conocer un video de 1:26 minutos - con fecha del 26 de marzo - en que al parecer se proyecta la figura de 'Javier' o 'Chiquito Malo', leyendo un comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro.



La imagen que se sobrepone en el video, de acuerdo a las fuentes, se identifica como "el comandante 'javier', comandante general de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia", y de acuerdo con las agencias de inteligencia, "si es la voz de 'Chiquito Malo', ya lo verificamos", puntualizó.



Pero indicó, que llama la atención que no salga él en directo (de confirmarse que es una imagen sobrepuesta), "y que sea un video con fecha previa al difundido al 29 marzo donde daban a conocer su nuevo organigrama. Eso nos llena de dudas sobre la posibilidad de que lo hayan asesinado, sus propios hombres, en ese lapso, y es lo que estamos tratando de verificar", indicó la fuente.



Señala la fuente, que trabajan sobre la hipótesis de presentarse unidos ante el Gobierno, como lo afirma 'Chiquito Malo' o 'Javier', en el video, "y los comandantes de estado mayor conjunto, hoy aquí presentes más unidos que nunca", y así no perder credibilidad en una eventual mesa de acercamiento y posterior negociación.

En el video difundido, alias Javier comandante general de las AGC aparece con otros jefes del estado mayor del ‘clan del Golfo’. Foto: Archivo particular

"Quien hoy nos cierra las puertas de tener la oportunidad de vivir en paz". FACEBOOK

En el comunicado se escucha a 'Javier' o 'Chiquito Malo', referirse a la "paz para todos", y añade que "quien no quiere la paz es porque no ha viovido el rigor de la guerra en carne propia".



Ratifica que seguirán creyendo en "las promesas de paz que nos prometió en entonces candidato Gustavo Petro a todos los colombianos y lo condujo a ser hoy el Presidente de la República y quien hoy nos cierra las puertas de tener la oportunidad de vivir en paz".



Vale la pena recordar que presidente Gustavo Petro ordenó a la Fuerza Pública retomar sus operaciones ofensivas (suspendió el cese al fuego bilateral) contra el 'clan del Golfo', hace dos semanas (19 de marzo), al ser señalado como el grupo que estaba presionando el paro minero en el Bajo Cauca y que llevó al bloqueó de vías ya la incineración de varios buses.



EL TIEMPO se comunicó con cercanos al 'clan del Golfo' que reconocieron que 'Chiquito Malo' o 'Javier' se encuentra enfermo, y que señala que no es una imagen sobrepuesta la que aparece en el video del máximo jefe de la organización.

