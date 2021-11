En Cartagena cae señalado integrante del 'clan del Golfo'

En el barrio Villa Rosa de Cartagena fue capturado un hombre de 34 años señalado de ser integrante del 'clan del Golfo' en esa región del país y vinculado a delitos asociados con el tráfico de droga.



Se trata de un hombre conocido como 'Teto' o el 'Brujo' quien quedó a disposición de la Fiscalía seccional Bolívar.



Respondería por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte de arma de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el allanamiento de las autoridades se encontró un altar con velas y varios símbolos e imágenes a las que supuestamente el detenido acudía para evitar su detención. Como parte del altar también había botellas de licor.



En la operación se encontraron igualmente elementos usados para cortar la droga que sería de la organización ilegal.



Esta no es la primera vez que las autoridades encuentran ese tipo de elementos en los operativos de allanamiento y es común que personas asociadas a actividades ilegales acudan a ese tipo de prácticas con el fin de buscar una supuesta protección.



Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, uno de los jefes del 'Clan' muerto en un operativo en septiembre de 2017, tenía todo el tiempo en su cuerpo unas garras disecadas de un gavilán que usaba en ritos de brujería y aberraciones sexuales.



Las diferentes direcciones de la Policía Nacional —en sus operaciones contra las redes criminales— han evidenciado que muchos jefes buscan la protección de aquellos que afirman tener poderes especiales a través de espíritus o fuerzas demoníacas para no ser capturados o morir.



"Lo hemos visto en las cárceles, en casas lujosas o ranchos que hemos allanado. ¿Qué vemos? altares ligados a la santería; otros, a la magia negra, y otros, a lo que llaman brujería blanca. Que yo le repito: no creo, pero que de seguro alcanzan algún objetivo", señaló un investigador de la Dijín.



Además de rezar las toneladas de coca que van a enviar —para que no se caigan—, buscan protegerse a sí mismos, y de acuerdo con las actividades realizadas (en medio del trabajo de los policías), han evidenciado que los que más están recurriendo a este tipo de "protecciones" son los narcos del 'clan del Golfo'.

