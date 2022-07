Se conoció una carta en la que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se hace llamar el 'clan del Golfo', del capo 'Otoniel', niega estar de acuerdo con otra comunicación en la que varias redes criminales manifestaban su intención de un sometimiento.



En la carta de 4 puntos, afirman que no han firmado esa carta inicial que tenía como destinatario al electo presidente Gustavo Petro y que tampoco han autorizado a nadie a avanzar en acercamientos.

"En su momento manifestaremos por escrito cuales son nuestras expectativas frente a las política del gobierno entrante. Nos parece irresponsable que fenómenos tan complejos como el conflicto social y armado que vivimos sean tratados de forma tan ligera como puede interpretarse de acuerdo con el documento que se está señalando", se lee en la comunicación.



Añaden, sin embargo, que no son ajenos a "planteamientos de lograr un acuerdo nacional que tenga en cuenta a todos los actores del conflicto para que se pueda llegar a una paz integral".



Fuentes de inteligencia consultadas por este diario señalaron que el 'Clan' está dividido y que hay informaciones de que 'Chiquito Malo' y 'Siopas' estarían interesados en un eventual acuerdo pero que a 'Gonzalito' no le suena un sometimiento.



No es la primera vez que la red criminal enfrenta esas divisiones pues ya en el pasado 'Nicolas' el segundo de la organización buscó acercamientos y terminó enfrentado con el capo 'Otoniel'. Ambos fueron extraditados a los Estados Unidos.

