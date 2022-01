La Policía y la Fiscalía, el año pasado, golpearon con dureza la estructura financiera del ‘Clan del Golfo’ como una de las estrategias para debilitar esa organización ilegal y lograr la caída de sus máximos jefes, como sucedió en octubre de 2021 con el capo ‘Otoniel’.



El director de la Policía Judicial, Dijín, el general Fernando Murillo, afirmó a EL TIEMPO que en las operaciones adelantadas contra las finanzas del ‘Clan’ en el 2021 se ocuparon bienes, sociedades y locales avaluados en 6.8 billones de pesos.



El oficial dijo que en total fueron 21 operaciones: nueve de ellas por lavado de activos y 12 de extinción de dominio.



“Se logró la afectación de 3.122 bienes avaluados comercialmente en más de seis billones de pesos”, dijo el general Murillo.



Esos bienes pasaron a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entre tanto avanzan los procesos de extinción ante los jueces y se logran sentencias judiciales para que pasen definitivamente a manos del Estado.



Entre los predios se cuentan lujosas fincas, ganado, vehículos de alta gama, entre otros, que estaban a nombre de familiares o personas cercanas a ‘Otoniel’, quienes tenían la custodia y manejo de esas propiedades que el jefe de la red criminal no disfrutaba pues se encontraba entre Córdoba y Antioquia eludiendo la acción de las autoridades que buscaban su captura.



El director de la Dijín señaló que en medio de las operaciones se dio captura a 69 personas entre familiares y testaferros de los jefes de estructura o segundos mandos del ‘clan del Golfo’.



“En desarrollo de las investigaciones adelantadas con la Fiscalía quedó en claro que dichos bienes fueron adquiridos principalmente con dinero producto del tráfico de cocaína”, dijo el general Murillo, quien añadió que los narcotraficantes usaron a sus cercanos “para dar apariencia de legalidad a dichos dineros con la conformación de empresas fachadas”.

Las mega operaciones que afectaron las finanzas del 'clan'

El general Fernando Murillo es el director de la Policía Judicial - Interpol. Foto: Policía Judicial, Dijín

A la par de esas empresas, y como estrategia para proteger los bienes de la acción judicial, testaferros y familiares, se dedicaron a la compra y venta de inmuebles, la construcción de casas y edificios, y actividades ganaderas destaca la Dijín en un informe al que tuvo acceso este diario sobre la afectación económica al grupo criminal de ‘Otoniel’.



Las labores contra esas redes ilegales se han fortalecido este años con mas personal de inteligencia para detectar los bienes y movimientos realizados con dinero proveniente de actividades ilegales.

Agencias de EE. UU. apoyan rastreo de bienes de narcos

El general Murillo señaló que en octubre del año pasado se concretaron dos operaciones contra el ‘clan’ que dejaron en evidencia que mientras sus familiares y testaferros viven en la opulencia, los jefes de la organización, que no pasan dos noches en un mismo lugar por estar huyendo de la Fuerza Pública, duermen en cambuches o fincas sin ninguna comodidad para no llamar la atención de los uniformados.



En una de estas operaciones se afectaron los bienes de Nélson Darío Hurtado Simanca, alias Marihuano, quien fungía como segundo al mando de toda la estructura del ‘clan del Golfo’, pero quien fue muerto en una operación de la Policía, en febrero de 2021.



De hecho, ‘Marihuano’ fue encontrado en un campamento por los Comandos Lobo, en medio de la selva de Chocó, en zona rural de Riosucio, donde se enfrentó a los uniformados muriendo junto a tres personas más, entre ellos una mujer que se cree era una de sus compañeras sentimentales.



Para ubicar e identificar los bienes de ‘Marihuano’ se contó con el apoyo de la Unidad Especial de Investigación, SIU, y de agencias como la DEA, y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI-ICE, de Estados Unidos, que permitieron identificar a 20 personas señaladas de lavar 700 mil millones de pesos para el ‘Clan’, entre los capturados se encuentran Libia Duarte Amado y Paula Andrea Ruiz, la primera y segunda esposa de alias Marihuano.



Las mujeres que vivían en exclusivos sectores de Medellín y Montería, contaban con carros de alta gama y ropa de diseñadores, ahora pasan sus días en una cárcel; en la operación también se realizó la extinción de dominio a 260 bienes ubicados en Antioquia, Córdoba y Bolívar que fueron avaluados en 84 mil millones de pesos.



Se estima que el grupo familiar y de cercanos de 'Marihuano' conformaron empresas de papel por las que habrían movido más de 4 mil millones de pesos.

'Nicolás', ad portas de ser extraditado

Alias Nicolás invertía en fincas y ganado. Foto: Policía Judicial, Dijín

Bienes por 147 mil millones de pesos, representados en 561 propiedades ubicadas en Mutatá, Apartado, Turbo y Necoclí (Antioquia), pasaron a extinción de dominio del narco Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, quien llegó a ser el segundo al mando del 'clan del Golfo', y quien fue capturado en agosto de 2018, y cuya extradición a Estados Unidos fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2021.



En medio del proceso de extinción de dominio adelantado contra los bienes de 'Nicolás' el año pasado, la Fiscalía abrió una investigación por testaferrato contra dos de sus sobrinos, los cuales están bajo el radar de las autoridades.



Gran parte de las inversiones del capo se concentraron en 22 fincas, en las que tenía ganado de raza, 534 semovientes, avaluados en más de 5 mil millones de pesos.

'Falcón, el narco de las extravagancias

La mansión donde vivía 'Falcón', fue avaluada en 600 mil millones de pesos. Foto: Policía Judicial, Dijín

En mayo del año pasado fue capturado Juan José Valencia Zuluaga, considerado como narco puro, conocido con los alias de Falcón o 'Andrea'.



De acuerdo con las autoridades, 'Falcón' era el hombre de confianza de 'Otoniel' y uno de sus principales testaferros; de hecho, el hombre fue capturado en una mansión avaluada en 600 mil millones de pesos, ubicada en Rionegro, Antioquia.



En la mansión se construyó un gigantesco clóset que cubría tres habitaciones donde el narco guardaba su ropa y enseres personales. Se contabilizaron más de 300 camisas, camisetas y 200 pares de zapatos, igual número de pantalones y trajes de diseñador.



Dos meses después, la Dijín y la Fiscalía ubicaron con fines de extinción de dominio 72 bienes de 'Falcón', quien está en proceso de extradición a Estados Unidos, avaluados en 232 mil millones de pesos, ubicados en Antioquia, Caldas y Córdoba.



Las operaciones de búsqueda e identificación de los bienes de los integrantes del 'clan del Golfo' se mantienen y las mencionadas son algunas de las más representativas ejecutadas en medio de Agamenón durante el 2021, por lo que el general Murillo señaló que dicha operación que se adelantó de manera sostenida contra el 'clan' por cerca de seis años se dio por terminada y que en los próximos días se lanzará la nueva estrategia para exterminar esta red criminal.



Las cuentas sobre la estructura

Aunque durante una declaración ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ‘Otoniel’ señaló que tenía información de que en la nómina del ‘Clan’ había mas de seis mil integrantes, reportes de inteligencia hablan de una estructura más pequeña.



De acuerdo con un informe publicado por EL TIEMPO el ‘clan del Golfo’ cuenta en la actualidad con 1.284 hombres en armas y 1.972 en redes de apoyo, es decir, 3.256 integrantes.



La red tiene cuatro estructuras base y 22 subestructuras en 12 departamentos, pero cuenta con zonas de operaciones para delinquir en el bajo Cauca antioqueño y el Urabá. En 2019 se contaban en el ‘clan’ 1.606 integrantes armados y 1.899 en redes de apoyo; en total, 3.505 integrantes



Las autoridades señalan que tras la captura del señalado narcotraficante se desató una puja interna por el poder y hay desconfianza entre sus mandos medios. La disputa se da entre los grupos de Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, ‘Siopas’, y de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, ‘Chiquito Malo’.

