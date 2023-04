En los primeros cuatro meses de este año, el homicidio en Colombia se ha reducido 7.5 por ciento, comparado con igual periodo del año anterior, según destacó el Ministerio de Defensa que también habló de avances en la lucha contra el narcotráfico.



Frente a homicidios, la cartera comparó estos resultados con los últimos ocho meses del gobierno Duque y resaltó que en materia de homicidios, se pasó de 9.767 muertes en el gobierno anterior a 9.454 casos en este gobierno, una diferencia de 313 vidas que se han logrado salvar.

Pese a la reducción, el ministro Iván Velásquez dijo el miércoles en la Camara de Representantes, en donde expuso algunas de estas cifras, que la situación de inseguridad sigue siendo compleja en el país pues de los 32 departamentos de Colombia, solo 16 registran reducciones del homicidio



Cocaína incautada en un laboratorio para el procesamiento de drogas. Foto: Ejército Nacional

Por otra parte, las cifras del Ministerio señalan que los homicidios de integrantes de la Fuerza Pública cayeron en un 50 por ciento durante los primeros ocho meses del actual gobierno, y los heridos se redujeron en 46 por ciento, en comparación con los últimos ocho meses del gobierno anterior.



El tema de seguridad lo cerró Velásquez señalando que según cifras de Indepaz la situación de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz también se ha mejorado pues en el primer trimestre de 2023 se redujeron en 33 por ciento los asesinatos de líderes sociales, y en un 58 por ciento los de excombatientes.



De otro lado, frente a los logros en materia de freno al narcotráfico, la cartera de defensa destacó que en los meses que lleva el gobierno de Gustavo Petro ha aumentado en 235 por ciento las aeronaves incautadas por temas de narcotráfico, también subieron en 68 por ciento los kilos de hoja de coca incautados, y en 22 por ciento los laboratorios de droga destruidos.



Aunque reconoció que se requiere aumentar las incautaciones de cocaína, Velasquez afirmó que las autoridades están incautando en promedio 1.6 toneladas al día y para llegar a la meta de incautación para este año, fijada en 832 toneladas, se requiere llegar a 2.4 toneladas diarias.

Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa Foto: Senado de la República

“Reconocemos, lo afirmamos y no nos da vergüenza, no vamos a erradicar forzadamente la coca que siembran los campesinos del país, por eso los planes de la Fuerza Pública apuntan a afectar la producción, es el primer paso que hemos planteado, destruir laboratorios de clorhidrato de cocaína, incautar insumos y afectar a los dueños del negocio”, puntualizó el ministro de Defensa.



En tanto a resultados en capturas de integrantes de grupos armados organizados, Velásquez dijo que en el marco de la operación Cóndor de la Policía han sido capturados 601 señalados integrantes solo del ‘clan del Golfo’.



Además, desde el 7 de agosto se han presentado 197 combates contras los grupos armados ilegales, casi uno diario, y se han producido 69 muertes en desarrollo de operaciones, la neutralización de 503 artefactos explosivos y 68 neutralizaciones de atentados terroristas.



Otro punto destacado fue la afectación a la minería ilegal, con 894 máquinas amarillas sacadas de funcionamiento.



Por último, Velásquez respondió a críticas que han hecho, entre otros, el fiscal general Francisco Barbosa frente a un aparente freno para ejecutar órdenes de captura contra personas pedidas por crímenes como asesinato de líderes sociales.



El jefe de la cartera de defensa afirmó que ni las Fuerzas Militares ni la Policía están inactivas por la implementación del cese al fuego. "Una cosa es la suspensión de acciones ofensivas, pero otra cosa, es no hacer nada", sostuvo, aunque reconoció que aún falta por mejorar muchos aspectos de la seguridad.

