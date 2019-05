Los militares desaparecidos, otra parte de la historia del conflicto

En el marco de la conmemoración de la semana del detenido desaparecido, el Ejército recordó que varios de sus integrantes también hacen parte de los listados de los miles de desaparecidos en medio del conflicto armado.

De acuerdo con los conteos del Ejército, en medio del conflicto desaparecieron 112 militares activos, tanto hombres como mujeres, quienes fueron retenidos mientras estaban de descanso, en retenes ilegales o, incluso, sacados a la fuerza de sus casas.

Para el Ejército, estos casos de retenciones constituyen un ataque "generalizado dirigido por grupos armados organizados a la comunidad militar con el propósito de acabarla o desaparecerla".



De otro lado, a pesar del conteo de 112 casos el Ejército reconoce que las cifras pueden ser mayores pues existe un sin número de casos de personas que en algún momento pertenecieron a la institución y luego de su retiro fueron víctimas de desaparición al considerarlos una amenaza para los intereses de los grupos armados.



Precisamente esta semana, en entrevista con este diario, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, hizo hincapié en la necesidad y dificultades de consolidar información sobre la cantidad de combatientes y exmilitares que fueron desaparecidos forzosamente. (Leer entrevista: 'Hay que encontrar a más de 120.000 desaparecidos por el conflicto')

De acuerdo con las cifras que en el momento maneja el Ejército, de los 112 militares activos que fueron desaparecidos 78 son soldados; 22, suboficiales; 5 civiles y conductores; 5 agentes de inteligencia; y 2 son oficiales tenientes.



El departamento en el que más se registran militares desaparecidos es Antioquia, con 37 casos, seguido por Putumayo y Caquetá, con 12 y 11 casos respectivamente; Cundinamarca y Arauca, con 7 registros; y Meta y Cesar con 6 casos cada uno. Además de otros casos distribuidos entre diferentes regiones.

Desaparecidos del Ejércido Foto: Ejército

En cuanto a las circunstancias de la desaparición, el Ejército registra que 68 militares fueron retenidos cuando estaban de permiso, 13 en medio de combates; 5, cuando realizaban labores de inteligencia y otros 5 en medio de otras labores militares.



A las Farc se atribuyen la mayoría de los casos, con 68 según el registro del Ejército. El Eln sería responsable de 10 desapariciones, en 33 casos no se ha establecido un responsable y un caso es de un militar que desapareció luego de sufrir un accidente aéreo en actos del servicio militar.



Para el Ejército, la semana por los desaparecidos no solo lleva a reconocer la existencia de estas víctimas sino a las familias que exigen la verdad sobre el paradero de sus seres queridos.



"Es el momento para que, en el marco de una justicia restaurativa como la que propone el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, los victimarios contribuyan de manera significativa a establecer el paradero de los militares víctimas de esta conducta, para finalmente entregar a sus familiares una respuesta que permita acabar con el dolor permanente que causa la ausencia", dijo la institución.

