Pese a que es una bandera de este Gobierno buscar una ‘paz total’, y de que desde el 1.° de enero rige un cese el fuego con cuatro grupos armados ilegales, ni esto ha evitado que grupos criminales ataquen a civiles, militares y a policías.



(Lea también: Segunda Marquetalia: el debate alrededor de darles estatus político a disidentes).



Tan solo esta semana, en tres hechos distintos murieron dos soldados y un policía tras ataques de este tipo de grupos ilegales.



(Le puede interesar: Los crímenes de ‘Jhon Mechas’, disidente para el que el Gobierno pide beneficios).

Facebook Twitter Linkedin

Soldado profesional Jhony Alexander Salazar Campo Foto: Ejército

El soldado profesional Jhony Alexander Salazar Campo se convirtió este 23 de febrero en la más reciente víctima de un ataque de un grupo armado mientras el país está en plenos acercamientos con esos grupos con miras a una ‘paz total’.



De acuerdo con la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3, adscrita a la Segunda División del Ejército, en la mañana del jueves tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 estaban en una operación de control territorial y fueron hostigadas con disparos de francotirador en la vereda La Taya, municipio de San Calixto, Norte de Santander.



(Lo invitamos a leer: Disidencias rompen cese del fuego: emboscaron patrulla y hay un soldado muerto).



Producto de los disparos, el soldado Salazar Campo resultó herido, “al parecer por parte del grupo armado organizado Eln”, dijo el Ejército, que informó que aunque el uniformado fue evacuado a un centro médico en Ocaña, murió por la gravedad de la lesión.



Un día antes, el patrullero Jaison Jiménez Charry, de 27 años de edad, también murió en un ataque. Según informó la Policía, a las 5:15 de la tarde del 22 de febrero en la subestación Las Mercedes, de Sardinata (Norte de Santander) fue impactado por el disparo de un francotirador, que acabó con su vida.



(Puede interesarle: Francotirador asesinó a policía en Sardinata, Norte de Santander).

Facebook Twitter Linkedin

Patrullero Jaison Jimenez Charry, asesinado en Sardinata, Norte de Santander. Foto: Policía

Aunque oficialmente no se ha hecho una atribución sobre este crimen, en Norte de Santander hacen presencia mayoritaria el Eln -con el que no hay un cese el fuego- y disidencias de las Farc aliadas al grupo de ‘Iván Mordisco’, con quienes sí está vigente el freno de hostilidades.



Y el 21 de febrero, la disidencia ‘Dagoberto Ramos’, asociada al ala de ‘Mordisco’, emboscó una patrulla de la novena brigada del Ejército en el punto conocido como Kioskos, en la vía que une a La Plata (Huila) con Inzá (Cauca), y en este hecho murió el soldado profesional Wilmer Vargas Medina, quien tenía más de 17 años de servicio en la institución y había sido condecorado por su capacidad y desempeño para enfrentar con contundencia el flagelo del narcotráfico.



Este ataque fue calificado por muchos como una clara violación del cese de fuegos pactado entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y esas disidencias, aunque el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, señaló que el asesinato del soldado tenía que pasar al mecanismo de veeduría y verificación del cese del fuego, que entregará un resultado del análisis al Alto Comisionado para la Paz para que se tomen las decisiones pertinentes luego de que se determine si fue o no una vulneración del compromiso de no agresión.



(En contexto puede leer: La polémica por los beneficios a desertores del acuerdo de paz con las Farc).



Es decir, en una sola semana, tres días seguidos, disidencias o el Eln asesinaron a tres integrantes de la Fuerza Pública. Pero en estos meses de cese el fuego y acercamientos de ‘paz total’ también han muerto civiles.



Hace unos días la gobernadora de Valle del Cauca Clara Luz Roldán, junto con otros 40 alcaldes y gobernadores, enviaron una carta al gobierno pidiendo que se respetara el freno de hostilidades. En el documento se refieren en particular a las disidencias ‘Jaime Martínez’ y ‘Adán Izquierdo’ y dicen que estos grupos estarían detrás del asesinato, el 16 de febrero, de dos hombres y una mujer en el municipio de El Cerrito, así como del secuestro de un contratista de la empresa de energía Celsia en Jamundí.



En la carta también advierten que las disidencias han seguido hostigando a la población civil y reclutando a menores de edad en la región.

Los vallecaucanos estamos siendo víctimas de hostigamientos permanentes lo que se constituye en una flagrante violación al proceso de paz total que busca el gobierno nacional. pic.twitter.com/Dxr8459X7j — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) February 18, 2023

(Más notas: Golpe a cambios del Gobierno para los contratos de prestación con el Estado).



Así mismo, este 22 de febrero se conoció el asesinato de Fredy Guachetá Montenegro, un joven de 20 años de edad que murió por disparos, según denuncias, de disidencias de las Farc.



Al parecer el joven fue interceptado en un retén ilegal que la disidencia ‘Jaime Martínez’ instaló en zona rural del municipio de Cajibío (Cauca), los hombres armados le habrían revisado el celular y tras encontrarle fotos de cuando prestó el servicio militar, le habían disparado varias veces.



Finalmente, los líderes sociales no han escapado de estos ataques. Tan solo este 2023 han sido asesinados 17 líderes, según el registro de Indepaz, y aunque el organismo no puede atribuir directamente los hechos a uno u otro grupo armado, pues eso corresponde a la investigación, estas muertes han ocurrido en zonas con presencias del Eln, el ‘clan del Golfo’ y de disidencias.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: