Casi tres meses después del arranque de la tregua bilateral del gobierno Petro con cuatro de las principales estructuras violentas que delinquen en el territorio nacional, y una semana después del final de esa tregua con el ‘clan del Golfo’, el panorama del orden público y la seguridad en Colombia no solo no mejoró, sino que se agravó aún más en varias regiones.



Ese es el corte de cuentas general de la estrategia que llevó la idea de la ‘paz total’ al terreno, y que sorprendió por la rapidez con la que se dio ese paso —apenas 5 meses después de iniciado el gobierno— y por la falta de claridad en las reglas de juego y en la verificación del cumplimiento de esas reglas con las que arrancaron los ceses con el clan, ‘los Pachenca’ y las dos grandes disidencias de las Farc.



Son casi noventa días en los que la población civil ha llevado la peor parte. Eso se vio en el Bajo Cauca, en Antioquia, con el paro minero promovido por el ‘clan del Golfo’, y ahora hay un nuevo capítulo en las tierras de comunidades afros en las selvas del Pacífico.



“Lo único que esperamos es paz para nuestras familias y vivir tranquilos”. Es lo que dice, con miedo, Carlos, de 34 años. Vive en zona rural de Buenaventura, Valle, y esta semana participó en los bloqueos del punto conocido como El Gallinero, el cual da acceso al puerto por el que ingresa más del 58 por ciento de las mercancías al país.



Él forma parte de las comunidades afro que se asientan a lo largo del poderoso río Anchicayá. Dice que con su mujer y sus tres hijos han tenido que abandonar tres veces su tierra en los últimos dos años, por miedo a los grupos violentos, sobre todo las disidencias, que usan el río como una de las principales autopistas del narcotráfico.

Como muchos en su región, pensaron que el cese del fuego iba a frenar la zozobra: “Pensábamos que íbamos a poder trabajar tranquilos y sin temor a que nos reclutaran a los muchachos”.



Pero no cambió nada y, por el contrario, la ‘quietud’ de la Fuerza Pública en respeto a la tregua puso mucho más activos a los grupos ilegales. Por eso, el bloqueo que por varios días tuvo frenado el comercio por el puerto. Aunque en la zona urbana de Buenaventura las muertes han disminuido por el pacto firmado entre las dos grandes bandas —los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’—, la situación en las 269 veredas es crítica porque allí campean los hombres armados de la disidencia ‘Jaime Martínez’, los del ‘clan del Golfo’ y los del Eln.



“Nos amenazan, han asesinado a varias personas y hay líderes sociales desaparecidos. Por eso, nos fuimos al bloqueo, para que sepan que existimos y que necesitamos ayuda”, dice Carlos. El bloqueo se levantó el viernes, tras varias reuniones con enviados del Gobierno que prometieron más seguridad en la región.

Tregua no ha sido respetada

Patrullaje de disidencias en San Calixto, Norte de Santander Foto: Archivo particular

A las 10 y 45 de la noche del 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció por Twitter que su gobierno había acordado “un cese bilateral con el Eln, la ‘Segunda Marquetalia’, el ‘Estado Mayor Central’, las AGC y las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’”.



El acuerdo con el Eln nunca existió y tres meses después de negociaciones formales de paz sigue sin pactarse. La tregua con el ‘clan del Golfo’ entró en crisis hace una semana, después de decenas de denuncias en contra de esa banda, que no suspendió sus negocios de coca y minería ilegal. Se mantienen, en el papel, los ceses con ‘los Pachenca’ (banda de narcos a los que el Gobierno llama ‘Autodefensas de la Sierra’) y con las disidencias, con una de las cuales (las de ‘Iván Mordisco’) hay un proceso formal de negociación en ciernes.



Pero este último grupo, que tiene más de 2.000 hombres en armas, es el que más veces ha violado la tregua pactada con el Gobierno. EL TIEMPO tuvo acceso a informes preliminares de las agencias de inteligencia del Gobierno según los cuales entre el 1.º de enero y el 23 de marzo se han reportado al menos 210 violaciones del cese del fuego bilateral, un promedio de 2,6 al día, entre las que se incluyen asesinatos, hostigamientos, extorsiones, secuestros y retenciones de personas.



De ellas, 145 fueron cometidas por el ‘Estado Mayor Central’ (EMC), la disidencia de ‘Mordisco’; hay 38 actos ilegales atribuidos al ‘clan del Golfo’ (sin incluir lo ocurrido en medio del llamado paro minero); 26 de la ‘Segunda Marquetalia’ (disidencia de ‘Iván Márquez’) y una atribuida a ‘los Pachenca’. De acuerdo con agencias de inteligencia, este año la Fuerza Pública ha recibido cinco ataques del ‘clan del Golfo’ y seis del EMC. Van 11 militares y policías asesinados, en varios casos el responsable ha sido el Eln.



El grupo de ‘Mordisco’, quien sucedió al asesinado ‘Gentil Duarte’, estuvo detrás de la asonada en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde fue asesinado un policía y fueron temporalmente secuestrados por una ‘guardia campesina’ 78 uniformados. Es también responsable de asesinatos, amenazas y extorsiones en Meta, donde el gobernador Juan Guillermo Zuluaga lleva meses repitiendo que las disidencias mandan “sin Dios ni ley”.

Uno de los grandes problemas del cese del fuego, la falta de claridad, quedó en evidencia por el hecho de que apenas el 2 de febrero, 33 días después de estar vigente, el Comando de las Fuerzas Militares expidió un primer documento en relación con su implementación y ejecución. Son 35 páginas que establecen 24 ‘actos prohibidos’ y las acciones que deben adelantar los comandantes de cada unidad militar en caso de contacto directo con alguno de los grupos.



Pero ese protocolo, según confirmaron altos mandos de la Fuerza Pública a este diario, “solo se ha socializado en dirección al ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, que es el grupo armado organizado con el que hasta ahora ha habido avances”. Y los generales y coroneles admiten que aunque en esa cartilla se habla de un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV), “hoy, casi tres meses después, se desconoce de manera oficial quiénes hacen parte del mismo”.



Esa función supuestamente la iba a cumplir Naciones Unidas, pero hasta hoy el Consejo de Seguridad no ha aprobado esa función para su Misión en Colombia, y en su agenda el tema aún no aparece a pesar de que el Presidente dijo que se iba a hacer ese trámite hace tres meses. O sea, hoy nadie está verificando oficialmente los incumplimientos.



Y los grupos armados lo aprovechan: el clan asegura que los actos violentos del pasado fin de semana en la zona del paro no fueron su responsabilidad, sino del Eln, que supuestamente buscaba “perjudicar su imagen y combatir fuera del campo de batalla”.

Por su lado, la Defensoría dio a conocer el tercer Boletín de Monitoreo del Cese del Fuego (del 18 de febrero al 17 de marzo), que denuncia que de 16 hechos violentos atribuidos en el primer mes a los grupos supuestamente en tregua se pasó a 32 en el segundo corte. “Hay casos de reclutamiento forzado de niños con pertenencia étnica indígena en Caquetá, Meta, Bolívar, Amazonas y Putumayo”, dijo el defensor Carlos Camargo.



La entidad ha recibido decenas de denuncias de desapariciones, violencia sexual, atentados, restricciones a la movilidad y desplazamientos forzados en Valle, Chocó, Cauca y Meta, y documentó el ingreso del clan a seis regiones en las que antes no hacía presencia.



Y a toda esa situación se agrega el riesgo de que las disidencias de ‘Mordisco’ logren romper el compromiso de centenares de exguerrilleros de las Farc con la paz.



Este miércoles, el presidente Petro, su ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía estarán en Mesetas (Meta) para enviar el mensaje de que su gobierno no permitirá que se acabe el proyecto de regreso a la vida civil de unas 300 personas, entre excombatientes de las Farc y sus familias, que viven en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez.



Esa es la comunidad que fue amenazada por Cristian Alexi Rocha Ordóñez, ‘Sergio Carvajal’, jefe disidente que ya había logrado que los ex-Farc que siguen apostándole a la paz abandonaran otro ETCR, este en los llanos del Yarí.



Qué dice el Ejército

General Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

El comandante del Ejército, general Luis Ospina, le dijo a EL TIEMPO que es claro que “se han registrado diversas situaciones en el territorio nacional que han afectado tanto a personal civil como a sus bienes, y también a integrantes de la Fuerza Pública”.



“Estamos ante una propuesta de paz totalmente diferente a las que se han realizado históricamente”, señaló Ospina, y agregó que sus hombres han cumplido estrictamente la orden de Petro, “sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública”.



“Los bandidos no han cumplido con la posibilidad que les está dando el Gobierno Nacional de volver a la legalidad; siguen viviendo y girando en torno a sus actividades ilícitas, narcotráfico, otros negocios criminales que solo generan violencia en las regiones, y ahí es donde nuestros soldados tienen el compromiso de garantizar los derechos y libertades de todos”, aseguró sobre el reinicio de operaciones contra el ‘clan del Golfo’.



Por su parte, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Iglesia católica para las relaciones con el Gobierno y quien hace parte de la mesa de acompañamiento con el Eln, dijo sobre el cese del fuego bilateral que su éxito “depende de la voluntad política de ambas partes, no solo de uno de los actores”.



El religioso advirtió que garantizar que los grupos que se acojan al cese del fuego se aparten realmente de “las rentas ilícitas de distintos órdenes”, que es uno de los frentes con mayores incumplimientos, será uno de los grandes desafíos de cualquier intento de negociación. Esto en un contexto en el que autoridades como el fiscal Francisco Barbosa, y desde el Gobierno de Estados Unidos, han señalado que la Fuerza Pública bajó su accionar contra el narcotráfico por la tregua.



Andrés Nieto, experto seguridad y docente de la Universidad Central, consideró que el problema del cese bilateral se concentra en “que se están metiendo en una sola bolsa a todos los grupos y eso no puede pasar, porque cada grupo requiere un proceso distinto”.



Y Leonardo González, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), habló de otro punto clave: la unidad de mando en los grupos. Dijo, por ejemplo, que la disparada de la violencia en el Pacífico tiene que ver con que el ‘Comando Coordinador de Occidente’ “no ha detenido sus acciones violentas en Valle, Cauca y Nariño, por lo que se hace imprescindible que se aclare si es de la línea de ‘Iván Mordisco’ y si hace parte del cese del fuego”.

