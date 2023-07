A las 00:00 horas de este jueves comenzó la etapa preparatoria del cese al fuego bilateral con el Eln. De hecho, se conoció que Gustavo Petro firmó un decreto en el que el uso de las armas se suspenderá desde el 3 de agosto de 2023 hasta las 24:00 horas del 29 de enero de 2024.



Ante la noticia, la expectativa de los colombianos es grande, pues este sería un hecho histórico; sin embargo, las múltiples acciones del grupo armado dejan dudas. De hecho, el más reciente caso de la sargento secuestrada no permite ver con claridad el éxito de este acuerdo.



Es por esto que Otty Patiño Hormaza, jefe negociador con el Eln, habló sobre los alcances del cese al fuego, el secuestro de la sargento y las acciones del grupo armado en el territorio nacional.

De acuerdo con el funcionario en una entrevista en Colombia Hoy Radio, este jueves inicia la etapa preparatoria, en la cual se suspenden todas las operaciones ofensivas por parte del Eln y la Fuerza Pública, pero “el cese al fuego con el despliegue del mecanismo de monitoreo empieza el 3 de agosto”.



Y agregó: “El cese al fuego bilateral tiene cobertura en todo el territorio colombiano, pero desde luego uno sabe que el Eln tiene algunas zonas donde tiene presencia con sus comandos: Arauca, Norte de Santander, Sur del Chocó, regiones del Cauca, entre otros”.

El secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez (foto) y sus dos hijos ocurrió el 3 de julio. Foto: Archivo EL TIEMPO-Archivo particular

¿Qué pasa con la sargento secuestrada y sus dos hijos?



Ante la preocupación nacional por la sargento Ghislaine Karina Ramírez, Patiño explicó que “la fuerza pública no está cohibida para perseguir acciones que signifiquen violación a las leyes o la constitución, mucho menos a las que atenten contra los derechos de las personas”.



No obstante, según el jefe negociador en Colombia Hoy Radio, en el acuerdo no quedó anulado ni el secuestro, ni la extorsión debido a que “la toma de rehenes está prohibida por la constitución de Colombia”.

Por esta razón, el secuestro de la sargento “es un delito totalmente condenable, no solo porque la involucra a ella, sino también a sus dos hijos, uno de los cuales sufre de autismo y necesita cuidados especiales, lo cual lo hace más vulnerable”, dijo Otty.



Y agregó: “Es un delito que tiene que ser objeto de persecución y esfuerzos de liberación por las vías humanitarias”.

El jefe negociador habló de que aunque son conscientes de las circunstancias y las dificultades que existen para que las órdenes de las mesas de diálogo lleguen a los comandos de guerra, existen acciones que rechazan.



“Es un proceso, no es un acto. En el caso de la fuerza pública estoy seguro de que las unidades de la fuerza pública, el Gobierno y el Estado, vamos a cumplir estrictamente a lo que nos comprometemos”, finalizó el funcionario.

Acuerdos con el Eln

Otty Patiño habla sobre los acuerdos con el Eln en La Habana El jefe de la delegación del Gobierno explica los alcances del cese del fuego con el grupo armado. Otty Patiño habla sobre los acuerdos con el Eln en La Habana Foto: Sergio Cárdenas. EL TIEMPO

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

