En la mañana de este jueves, EL TIEMPO confirmó en primicia que, de cara a la 'paz total', el gobierno del presidente Gustavo Petro ha mantenido los acercamientos con las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como 'clan del Golfo'.



En esa línea, fuentes cercanas al proceso indicaron a este diario que ya se tiene listo un borrador de cese del fuego bilateral, el cual han venido trabajando tras la decisión del jefe de Estado de reactivar las operaciones de la Fuerza Pública contra las Agc el pasado 19 de marzo, por los hechos registrados en el Bajo Cauca antioqueño y el paro minero.

Gustavo Petro reactivó las operaciones contra el 'clan del Golfo' el pasado 19 de marzo. (Foto de referencia). Foto: Presidencia

"Este Gobierno mantiene su voluntad de lograr que los grupos al margen de la ley, todos, estén en la 'paz total'; y con las Agc se levantó el cese del fuego bilateral que el mismo presidente Petro dio a conocer (el 31 de diciembre) pero no se rompieron los acercamientos", aseguró la fuente.



En esa línea, señaló que ya se tiene lista una cartilla o primer borrador de lo que se llamará 'Protocolo para la implementación del acuerdo de cese del fuego bilateral temporal de carácter nacional entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).



EL TIEMPO conoció apartes del protocolo que se sustenta en que formará parte integral del Decreto 2658 de 2022 como instrumento "para el acercamiento y conversaciones entre las partes, que permita el desescalamiento de la violencia".



En ese orden de ideas, se indica en el borrador que "las Agc expresaron públicamente su disposición para acogerse a un cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional (CFBTN) y así mismo participar en acercamientos y conversaciones con el Gobierno Nacional".



En el borrador se destaca que el objetivo del CFBTN "es suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas y a la Nación", un punto base del gobierno Petro que ha hablado de la defensa de la vida. El documento añade que también se busca "suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y Agc".



Incautación de armas del 'clan del Golfo' en Bolívar. Foto: Ejército

El protocolo indica que el cese del fuego contará con un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) para identificar las acciones que puedan constituir una violación y contribuir a la solución de controversias.



"Las reglas que regirán el CFBTN, que se acuerdan en el presente protocolo, serán todas aquellas originadas del consenso para el desarrollo de sus objetivos", se lee en el documento, lo que plantea la posibilidad de que dicho protocolo sea puesto en consideración de los jefes de las Agc, entre ellos Jovanis de Jesús Villadiego, alias Javier, quien funge como primer jefe de la organización que se categoriza como grupo armado organizado.



Todo indica que el protocolo tiene su sustento en el elaborado para las disidencias que se hacen llamar Estado Central de las Farc, al mando de 'Iván Mordisco', que se sustenta en 24 puntos entre lo que se puede y no realizar en medio del cese del fuego bilateral.



Parte de los protocolos fueron trabajados de la mano con las Fuerzas Militares, precisamente para tener claros los lineamientos sobre el terreno.



De hecho, la fuente señaló que aunque no hay un punto exacto que obligue a los grupos armados organizados a dejar de realizar actividades al margen de la ley, es clara la advertencia del Gobierno: la Fuerza Pública tiene la potestad de afectarlos cuando se sorprendan en actividades ligadas al narcotráfico, extorsiones y cualquier actividad que vaya en contra de la Constitución y la ley o que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.

