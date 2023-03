El cabo primero Óscar Isidrio Orozco resultó herido ayer, en medio de un combate que sostuvieron las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N° 3, contra guerrilleros del Eln en el sector conocido como La Curva, zona rural de Sardinata, en Norte de Santander.



Y durante el fin de semana fueron quemados seis automotores, en medio del paro minero que cumple tres semanas, lo que llevó a que el presidente Gustavo Petro levantará el cese bilateral del fuego y ordenara a la Fuerza Pública reactivar las operaciones ofensivas contra el ‘clan del Golfo’, grupo al que señalan de estar detrás de dicha movilización.



Fuentes de inteligencia le confirmaron a EL TIEMPO que en lo corrido del año y frente al cese del fuego bilateral, la Fuerza Pública reporta que ha sostenido tres combates contra el ‘clan del Golfo’ y un hostigamiento.



Con las disidencias que se hacen llamar Estado Mayor Central, las de ‘Iván Mordisco’, se reportan tres ataques contra los uniformados y tres acciones terroristas que cobraron la vida de un militar. Sobre el Eln, que no se comprometió con el cese del fuego bilateral, se reportan 9 ataques contra la Fuerza Pública y los uniformados han sostenido 16 combates.



Este año han sido asesinados 8 integrantes de las Fuerzas Militares.

Al término de la reunión, el presidente Petro y su gabinete, junto con el gobernador de Antioquia, anunciaron un nuevo encuentro entre miembros del Gobierno y alcaldes de la región. Foto: cristian Garavito. PRESIDENCIA

Frente a este panorama, siguen creciendo las hipótesis sobre las razonas de la escalada armada que viene sufriendo el país y si los hechos de violencia se han incrementado o si se está viviendo una coyuntura especial que hace percibir que el orden público está fuera de control



Para Camilo González Posso, director de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hoy es más visible el tema de orden público “a pesar de que las cifras no indican que estemos peor que el año pasado”.

González Posso dijo que en este momento “hay más expectativas y discursos alrededor de la paz y cualquier perturbación se vuelve más evidente”.



En esa línea señaló a este diario que los asesinatos de líderes sociales han disminuido, “vamos en 30, mientras que en los tres primeros meses del año pasado fueron 43, en las masacres sí hay un aumento, el confinamiento y desplazamiento se mantiene”.



Para González, hay varias situaciones que pueden influir como que “hay sobreproducción y la cocaína se está quedando almacenada y no tiene salida”, por lo que los grupos criminales estarían buscando nuevas rentas.



Aseguró que para afrontar la criminalidad tiene que haber una política múltiple, no solo limitarse a conversaciones con grupos armados, aunque señaló que “no se puede decir que por la política de paz total se descuidó el orden público”.

"Esto no es fácil de calibrar"

Andrés Preciado, director del área Conflicto y Violencia Organizada, de la Fundación Ideas para la Paz, aseguró que “hay unas zonas en las que se ha deteriorado el orden público, como lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño”, se refirió a Arauca, donde se registran enfrentamientos entre la Fuerza Pública y Eln “ en medio de negociaciones”.



Para el investigador, la situación se cruza con la llamada ‘paz total’, “que es multiactor y multiagenda”, lo que en su concepto “puede derivar en que el Gobierno tenga desequilibrios en su avance con distintos actores”.



Concluyó que sí hay una relación entre el avance y los riesgos de acercamientos de paz con múltiples actores, “esto no es fácil de calibrar, ese es un riesgo de tener diversos escenarios de acercamientos de paz que son multiactor y multiagenda”, puntualizó.



De igual forma, Preciado dijo que las capacidades del Estado están garantizadas pero que lo que puede estar faltando, y que debe revisar el Gobierno, es “cómo se están impartiendo las instrucciones operativas y cómo está configurada la agenda”.

Incautación cocaína. Foto: Policía Nacional

Sobre este último punto, el excomandante del Ejército y general en retiro Jaime Lasprilla señaló que este es un momento muy complejo para el país, “porque la seguridad se ha venido deteriorando porque todos los grupos al margen de la ley se han fortalecido alrededor de las economías ilegales, pese a los esfuerzos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.



Para el oficial en retiro, hay una “serie de mensajes equivocados que ha dado el Gobierno Nacional frente a las medidas que se deben adoptar para el control territorial”.



Para Lasprilla, los grupos al margen de la ley han crecido en control territorial, debido en cierta forma a las “garantías que les ha brindado el Gobierno, lo que ha permitido que el narcotráfico crezca, la principal fuente de financiación de los ilegales. No se están atacando estas organizaciones”, puntualizó.



Para el excomandante del Ejército, se debe acabar con los mensajes distorsionados que han llevado “a que los uniformados pierdan autoridad en las regiones”.



Finalmente, el exdirector de la Policía Nacional y general en retiro Héctor Darío Castro señaló que en este momento la situación del país y del orden público están cargadas de “muchas expectativas”.



De acuerdo con Castro, “esas expectativas están llevando a confusiones frente a los ciudadanos que cumplen la ley y los que no, por lo que hay que definir espacios y líneas de acción”.



Para el exdirector de la Policía, por ejemplo, con el Eln, “hay que ver las manifestaciones reales de paz que tiene. Porque siguen atacando a la Fuerza Pública y a la población civil, escudándose en la mesa de negociación”.

