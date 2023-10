Atención: lo que pueden y no pueden hacer las FF.MM. en cese al fuego con disidencias

En la mañana de este miércoles, EL TIEMPO conoció en primicia las órdenes que impartió el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, al cuerpo de generales y almirantes referente al cumplimiento del cese al fuego bilateral con las disidencias que se hacen llamar 'Estado Mayor Central', Emc, las de 'Iván Mordisco'.



En esa línea, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto que "ordena a la Fuerza Pública la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional en contra de los integrantes del 'Estado Mayor Central' de las FARC-EP, a partir de las 00:00 horas del día 17 de octubre de 2023 hasta las 24:00 horas del día 15 de enero de 2024".



Un punto que llama la atención en medio del cese se refiere al impacto territorial, y señala que "se entenderá como la realización de acciones orientadas a la transformación territorial hacia la paz con justicia social y ambiental".



De acuerdo a lo expuesto por el general Giraldo a los altos mandos, esto es "en atención a lo previsto en el parágrafo 7 del artículo 5° de la Ley 2272 de 2022, estas acciones se materializarán a través de acuerdos parciales, cuya ejecución se iniciará en la cuenca del Río Micay y posteriormente en otras regiones en donde sesionará la Mesa de Diálogos de Paz".



Este diario consultó sobre este punto con las Fuerzas Militares, que indicaron que se traduce en que, "la operación Trueno sobre el cañón de Micay se mantiene con la presencia de los uniformados, pero que se desarrollará un piloto con la entrada del Estado con carreteras, educación salud y demás ítems en el área".

Las Fuerzas Militares dan parte de victoria sobre el cañón de Micay. Foto: Fuerzas Militares

No se suspenden las operaciones contra economías ilegales'

El comandante de las Fuerzas Militares le dijo a los altos mandos que "la suspensión de operaciones militares ofensivas se realizará sin perjuicio del cumplimiento de la obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional".



Y así, el general Giraldo reiteró que "no se suspenderá ninguna de las acciones que desarrolla la Fuerza Pública en contra de las economías ilegales".



Durante el cese prima el respeto de la vida en todas sus formas, los derechos y

las libertades de la población civil, el territorio y el ambiente, en particular de los grupos de especial protección constitucional, incluidos los firmantes del

Acuerdo de Paz.



Y así, se establecio que se deben "evitar las afectaciones a la población civil y sus bienes protegidos. Promover la pedagogía y la participación de la población, sus comunidades y las organizaciones en libertad plena.

Hay dudas frente a la instalación de las mesas de diálogo con el Estado Mayor Central. Foto: Camilo Castillo

'No se limita la legitima defensa propia'

"Señores comandantes debe quedar claro que no se limita el derecho a la legítima defensa propia y de un tercero, así como la defensa y protección de los derechos y libertades de la población", les reiteró a los altos mandos el general Giraldo.



Y así mismo, insistió en que se deben "designar los delegados nacionales, regionales y locales necesarios para las instancias del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV). Y no obstaculizar las labores del Mecanismo de

Veeduría, Monitoreo y Verificación".



Y fue enfatico en que no deben poner en riesgo la seguridad y la integridad física de las partes que han pactado el Cese al Fuego.



"No usar la información recolectada por las partes como ventaja militar y mantener, en todo momento, un lenguaje respetuoso y centrado en los intereses de la 'paz total'", les pidió a las tropas el comandante de las FF.MM.

Lo que harán las Fuerzas Militares

el comandante de las Fuerzas Militares con la comunidad. Foto: Fuerzas Militares

Cada Comandante militar en su área de responsabilidad debe identificar, graficar y georreferenciar el área de injerencia del 'Estado Mayor Central' y sus estructuras.



Los comandantes en todos los niveles deben mantener y verificar el dispositivo operacional y la ubicación exacta de las tropas, de acuerdo con la apreciación dinámica operacional diaria.



Cuando se presenten acciones o situaciones con el 'Estado Mayor Central' que vulneren los derechos y libertades de la población civil, se debe actuar, informar inmediatamente al escalón superior e interponer las denuncias ante la autoridad competente, según corresponda.



Se debe continuar con las operaciones militares, terrestres, fluviales, marítimas y aéreas contra el narcotráfico, la extracción ilícita de yacimiento minero y en general la explotación ilícita de recursos naturales, el secuestro, la extorsión, reclutamiento de menores, contrabando, tráfico y porte ilegal de armas y demás conductas punibles contempladas en el código penal colombiano.

La droga y la infraestructura estarían al servicio del Eln. Foto: Ejército Nacional

¿ Y las órdenes de captura?

Cuando el actuar de las Fuerzas Militares se haga en atención a la solicitud de apoyo por parte de entidades judiciales (capturas y allanamientos); así deberá quedar consignado en las órdenes de operaciones, informes de patrullaje, reportes operacionales e informes al Comando Superior, guardando especial cuidado con los términos y la redacción que se utilice.



En el mismo sentido, se debe identificar claramente la Entidad que lleva el esfuerzo principal, la solicitud realizada de acompañamiento o seguridad a la Unidad Militar.



"Se debe dar cumplimiento a las órdenes de captura vigentes ordenadas por la autoridad competente, o hasta que ella misma las suspenda. En el mismo sentido, se debe informar la situación que se presente, a la subjefatura de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas y al Comando Conjunto Estratégico de Transición".



Y en caso de que un miembro de las Fuerzas Militares cometa una acción que pueda afectar el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con impacto Territorial (CFBTNT), deberá ser informado de manera inmediata al escalón superior.



Y el comandante de las FF.MM. les pidió a los mandos continuar con las operaciones militares en todo el territorio nacional contra la 'Segunda Marquetalia', 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, 'Coordinadora Guerrillera del Pacífico' y 'Comandos de Frontera.



Y les recalcó que la "inacción de las Fuerzas Militares puede implicar el incumplimiento de su misión Constitucional y de las obligaciones derivadas de su posición de garante, que devienen de los fines esenciales del Estado".



