En las últimas seis semanas ha aumentado la violencia del Eln: Cerac

En el último mes y medio ha habido un aumento sostenido de la violencia atribuida a la guerrilla del Eln, que ha afectado tanto a civiles como a miembros de la fuerza pública. Esto rompió con la tendencia a una reducción de este tipo de acciones que venía desde junio de 2020.



Así lo señala un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), que registra en las últimas seis semanas 8 civiles y 8 uniformados muertos producto de acciones violentas del Eln.



(Lea también: Cada día asesinan, en promedio, a dos integrantes de la Fuerza Pública)

De acuerdo con el documento, el tipo de acción violenta que más ha aumentado son los ataques con arma de fuego, y en el último mes y medio han sido reportados seis de estos hechos en los que fueron asesinados seis civiles y un integrante de la fuerza pública, mientras que en las seis semanas anteriores a estas solo se habían registrado dos ataques con arma de fuego.



Otras acciones que han aumentado durante este periodo son los ataques con explosivos, con tres ataques frente a uno registrado en el periodo inmediatamente anterior, y los secuestros, con dos eventos, aunque desde marzo no había secuestros atribuidos al Eln.



(Le puede interesar: Eln se adjudica el secuestro de un soldado y de un sargento en Arauca)



El aumento de la violencia de la guerrilla, dice Cerac, también se aprecia en el número de víctimas: las 8 muertes de civiles y 8 de integrantes de la fuerza pública que han ocurrido en el último mes y medio aumentaron en cuatro veces en comparación con las muertes de civiles y uniformados reportados durante las seis semanas inmediatamente anteriores.



En otros eventos, Cerac registró en el último mes y medio 13 acciones ofensivas atribuidas al Eln y tres combates con participación de esa guerrilla. En esas acciones 29 personas resultaron heridas y al menos 1.800 se desplazaron forzosamente. Estas acciones ocurrieron en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Norte de Santander y Santander.



(Más notas: Así se envían armas desde EE. UU. para narcos y criminales en Colombia)



Cerac resalta en su informe que "la escalada violenta del Eln no se explica por un mayor número de confrontaciones con la fuerza pública ni por una ofensiva del Estado contra la guerrilla".



En las últimas seis semanas el centro registró cuatro operaciones de la fuerza pública contra el Eln -sin uso de la fuerza-, en las que fueron capturados ocho guerrilleros en Arauca, Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca. El número de operaciones de la fuerza pública se redujo, pasando de 6 a 4, mientras que el número de guerrilleros aumentó, pues pasó de 6 a 8, frente a las operaciones y guerrilleros detenidos en las seis semanas inmediatamente anteriores.



De otra parte, en el último mes y medio Cerac registró 10 acciones ofensivas y un combate en los que los responsables no han sido identificados aún pero que ocurrieron en zonas de reciente presencia violenta del Eln.



En estas acciones murieron dos personas, cinco resultaron heridas, dos fueron secuestradas, al menos 50 personas se desplazaron forzosamente y por lo menos 400 personas fueron confinadas.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaEt

Lea otras notas de Justicia

-Hasta $ 50 millones de recompensa por los más buscados por abuso de niños



-El 11 % de detenidos por homicidio desde 2019 tienen domiciliaria: Policía



-12 personas han muerto cada mes del 2021 en accidentes asociados al licor