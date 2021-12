Dos carrotanques que transportaban alrededor de 15.000 galones de combustible fueron incinerados el jueves en la vía que de Balboa conduce al corregimiento de San Alfonso (Cauca) por cuatro hombres que se identificaron como integrantes de las disidencias ‘Carlos Patiño’.



El 30 de noviembre, el Consejo Comunitario del Norte del Cauca denunció que Yamil Coavas Gómez y Uberney Murillo fueron secuestrados, al parecer, por hombres de la disidencia ‘Jaime Martínez’, en la vereda Mazamorreros, límites entre los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires.



También murieron el sargento Iván José Cogollo Tapia y el soldado profesional Jorge Eduardo Carabalí Mina, en hechos en zona rural de Florencia, sur del Cauca, en un enfrentamiento que generó el desplazamiento de la comunidad.



Tres graves hechos de violencia registrados en solo una semana: ese es el panorama que enfrentan las comunidades de Cauca, en su mayoría indígenas, que muchas veces se ven obligados a huir de sus casas por quedar en medio del fuego cruzado, ya sea entre la Fuerza Pública y los grupos irregulares, o entre los mismos grupos al margen de la ley que se disputan el control de los laboratorios para el procesamiento de cocaína, o las hectáreas sembradas con marihuana y matas de coca.



Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, en 2020 se detectaron en Cauca 16.544 hectáreas sembradas con coca, que representan una capacidad de producción promedio de 130 toneladas del alcaloide al año. Y de marihuana, medición que hace la Policía, había cerca de 347 hectáreas, de las cuales se pueden extraer 200 toneladas al año.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO coinciden en afirmar que el narcotráfico es la gasolina de la guerra en este territorio y que ha ocasionado el incremento de muertes, de menores reclutados y el desplazamiento forzado. Tan solo este año se ha registrado el desplazamiento forzado de 2.213 familias, unas 5.464 personas, de Argelia (Cauca), por la acción directa de los grupos armados.



En paralelo a ello, la preocupación por el reclutamiento de menores de edad tiene prendidas las alarmas en las comunidades. Anyi Zapata, integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca, aseguró que tan solo este año al menos 272 menores de edad habrían sido reclutados por grupos armados, el 70 por ciento son mujeres.



“Preguntamos en la Defensoría, en la Fiscalía, en el ICBF, y no tenían cifras de reclutamiento, por eso se hizo un trabajo que llamamos la Minga Adentro, que fue ir comunidad por comunidad, casa por casa, y así llegamos a entender lo que pasaba y el número de menores reclutados, especialmente por las disidencias”, afirmó la líder indígena.



Señaló que las familias no denuncian que sus hijos son reclutados por el temor a ser asesinadas. Además, dijo que aunque a algunos se los llevan a la fuerza, otros se van con la promesa de un salario, y “las niñas se van bajo engaños o enamoradas por estos hombres”, aseguró Zapata.



A través de ese trabajo de campo se constató que 26 menores fueron asesinados en medio de la lucha por el control del narcotráfico. “Aquí hay mucha pobreza, y los que no se dedican a los cultivos ilícitos se unen a las filas de los que controlan el negocio”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Cauca, Luis Cornelio Angulo Moreno, le dijo a este diario que el conflicto en este departamento se registra desde hace 50 años y destacó que tras la firma del proceso de paz con las Farc se vivieron algunos meses de tranquilidad.



“El departamento le apostó a la paz, le sirve la paz, pero se han registrado hechos que han venido recrudeciendo la violencia en zonas como Argelia, donde el desplazamiento es casi que permanente”, manifestó.



Sin embargo, el funcionario reconoció que el detonante de la violencia es el narcotráfico y la presencia de los grupos que se financian de esta actividad ilícita y están generando zozobra entre la población.



Angulo dijo que los caucanos y caucanas son un ejemplo de pujanza y resiliencia, por lo que desde la Gobernación se busca darles a los campesinos la oportunidad de formalizar las economías rurales. De hecho, se lanzó un programa que apoya los proyectos productivos.



“Uno de los proyectos más importantes del departamento fue la compra de cuatro máquinas para construir carreteras. Si los campesinos tienen vías para sacar sus productos, tienen una oportunidad”, afirmó.



Y sostuvo que la iniciativa cuenta con 50.00 millones de pesos para apoyar los proyectos productivos, pero recalcó que “para salir de esta situación de violencia es necesario que el Gobierno Nacional nos apoye con recursos para brindarle opciones a la región”.



Así mismo, dijo que “la violencia se recrudeció hace dos meses por las operaciones constantes del Ejército, que han logrado asfixiar a esta redes criminales; están desesperados”, concluyó al destacar la labor de la Fuerza Pública.

Operación Trueno

En ese sentido, el comandante de la Tercera División del Ejército, el general Jhon Jairo Rojas, aseguró que se viene adelantando la operación Trueno, que calificó como una ofensiva sin tregua contra las disidencias y el Eln con el objetivo de sacarlas de la zona.

En lo corrido de 2021, según el oficial, se han registrado 115 combates, solo con el frente ‘Dagoberto Ramos’, en Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló, norte de Cauca.



También destacó las capturas de alias Claudia, quien era jefa de comisión del ‘Dagoberto Ramos’, a quien señalan de extorsiones, secuestros y homicidios en los municipios de Inzá, Páez y Belalcázar. Así como la de ‘Kokis’, hace una semana, a quien acusan de ser quien coordinó el atentado terrorista con un carro adecuado con explosivos en Corinto, en marzo de 2021, en el que resultaron heridos más de 40 civiles.



Sobre las operaciones contra el Eln, el general Rojas se refirió a la muerte en combates de cuatro guerrilleros; entre ellos, alias el Diablo, quien sería el tercer jefe de este grupo en la región. Además de la incautación de abundante material de guerra y de 964 millones de pesos en efectivo, producto de sus actividades relacionadas con el narcotráfico.



Este año, las tropas del Ejército han dado muerte en Cauca a 36 integrantes de estos grupos, capturado a 204 y logrado el sometimiento de 61, y más de 27.000 kilos de marihuana han sido incautados. Pero, para el general, lo más importante es que se recuperaron 29 menores de edad de las filas de los ilegales, los cuales fueron puestos a disposición de las instituciones encargadas del restablecimiento de sus derechos.



El comandante de la Tercera División señaló que la problemática en Cauca gira en torno al enfrentamiento entre las disidencias ‘Carlos Patiño’ y el frente ‘José María Becerra’ del Eln, “quienes se disputan el control de las rutas del narcotráfico y los más de 50 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca”.



El oficial reiteró que las operaciones se mantienen de manera constante y que gozan de la confianza de la población, “que ha ido entendiendo nuestro papel y que solo queremos garantizar su vida y seguridad”.



Según el comandante de la Tercera División, la operación Trueno ha logrado debilitar a todos estos grupos armados que agobian el Cauca, “liberando con ello zonas como los corregimientos de El Mango, La Belleza, El Sinaí, Puerto Rico y varias veredas de Argelia, donde el enfrentamiento de estas redes había afectado a la población civil”. Y dijo que su meta es estabilizar el cañón del Micay y el corregimiento de El Plateado, “principal centro del enclave cocalero, y posteriormente llegar a la vereda de Honduras del municipio de El Tambo”.



Por toda esta ola violenta, las mujeres negras del norte de Cauca se declararon en asamblea permanente para exigirle al Gobierno Nacional que se presente una salida real frente a la crisis humanitaria de la región, al asegurar que “son los jóvenes los que están siendo víctimas” de esta situación.

Mujeres claman por respeto a la vida de sus hijos

Las mujeres negras del norte de Cauca se declararon en asamblea permanente (desde el 30 de noviembre) para exigirle al Gobierno Nacional que presente una salida real para lo que ellas califican como la crisis humanitaria de la región, al asegurar: “Son nuestros jóvenes los que a diario son blanco de las estructuras al margen de la ley y están perdiendo la vida”.



Las mujeres, muchas de ellas madres, reiteraron la necesidad de que se las escuche y se les cumpla en la protección colectiva para que no sea la gente negra “la muerta en los territorios”. Las comunidades afros también son víctimas del reclutamiento forzado a manos de los actores armados que delinquen en esta zona del país, pero no se tiene una cifra oficial sobre este hecho.

