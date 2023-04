En la mañana de este miércoles se registra la retención de un grupo de militares por parte de una comunidad indígena en Toribío, Cauca.



Según informaron fuentes del Ejército, en la madrugada se realizaba una operación contra un cabecilla criminal en un sector del resguardo indígena.

No obstante, dicen las fuentes, la comunidad realizó una asonada contra la tropa e impidió la captura del cabecilla.



Como los uniformados tienen instrucciones de no enfrentarse con la población civil, se presentó la retención de los mismos.



Por el momento, no se confirma oficialmente el número total de uniformados retenidos, y se está a la espera de la llegada de la Defensoría y autoridades de la Gobernación y la Alcaldía para que medien en el asunto.

Noticia en desarrollo...

