Carta de Timochenko marca hito en futuro del partido Farc

La carta en la que el jefe de la Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, criticó duramente a Iván Márquez por “haber abandonado la responsabilidad” que “le otorgó el partido” y por su “extraña y peligrosa relación con susobrinoMarlon Marín”, que “terminó por enredara Santrich y enlodar el trabajo político” de la Farc, podría servir para determinar definitivamente si Márquez se queda o no en la paz.

De él no se sabe nada desde mediados del año pasado, cuando se fue de la zona de reincorporación de San Vicente del Caguán, Caquetá, a donde se había ido luego de la captura de Jesús Santrich por supuesta conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos.

El pronunciamiento de Timochenko el miércoles, dirigido a toda la Farc, se dio cuatro días después de que Márquez envió una carta a los espacios de reincorporación de los exguerrilleros, en nombre de los excomandantes, en la que ratificó que “fue un error entregar las armas” porque, “como lo decía” el jefe histórico de las Farc, ‘Manuel Marulanda’, las armas eran la única garantía de que el Estado cumpliría un acuerdo de paz.



Pero aunque Timochenko plantea en la carta “la necesidad de marcar distancias” con Márquez y con quienes lo siguen, el exjefe del equipo negociador de las Farc no está expulsado del partido que conformó la exguerrilla.



El senador de la Farc Carlos Antonio Lozada explica que decisiones de ese tipo se toman en la asamblea general, la cual se llevará a cabo probablemente después de las elecciones regionales de octubre, pero que la carta de Timochenko es un mensaje contundente a Márquez en el sentido de que en su carta a los espacios de reincorporación no representa al partido.



Para Lozada, en este momento es Márquez quien debe decidir si sigue o no sigue haciendo parte de la Farc. “Siendo parte de la dirección, Márquez decidió marginarse del partido y sus opiniones son de él, y no de la Farc”, agrega Lozada.



Para otro exjefe guerrillero, Pastor Alape, la carta de Timochenko fue “para responder a un momento coyuntural en el que uno de los firmantes del acuerdo de paz (Iván Márquez) trata de asumir la vocería de todos los comandantes de frentes, compañías, bloques y columnas”.



Alape es enfático en que “la mayoría de los excomandantes” le están poniendo la cara a la implementación de los acuerdos de paz.



“Estamos esforzándonos por sacarlos adelante, y el presidente del partido consideró que es necesario ser leal con la gente que está poniendo la cara con todos los riesgos, incluyendo la muerte, como el caso de Wilson Saavedra, asesinado en Tuluá”, añade Alape.



Mientras esa es la postura en la Farc, el analista y profesor de la Universidad Nacional Alejo Vargas afirma que “es difícil saber si Márquez regresará a la paz”.



Vargas cree que el punto de quiebre fue el caso Santrich y que “de la manera como se resuelva esto, dependerá mucho la decisión que tome el exguerrillero”.



La expectativa está puesta en la reacción de Márquez a la carta de Timochenko, pero lo importante, señala el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, es que esa carta ratifica la “decisión inequívoca del partido Farc en relación con el acuerdo de paz”.



Timochenko manifiesta textualmente en ella: “Somos un partido para la paz, nunca seremos un partido para la guerra”.

REDACCIÓN PAZ - EL TIEMPO

Twitter: @PazyJusticiaET