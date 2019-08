La carta de una madre que ha esperado noticias de su hijo por 15 años

La última vez que Julia Buriticá supo de su hijo Daniel Alfonso Velásquez Buriticá fue el 4 de octubre del 2004, cuando él, que para entonces tenía 20 años de edad, salió a la clase de la tarde en la universidad. A la clase no llegó y en su casa tampoco tuvieron noticias de él.



“Él era un muchacho juicioso, estaba estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad Javeriana. Solo tenía una clase, desde ese día no sabemos nada más de él”, comenta Julia, quien ha intentado en más de 14 entidades gubernamentales y fundaciones conseguir información o ayuda para localizar a su hijo.

La única pista que en estos casi 15 años ha tenido de Daniel le llegó en 2008, cuando un hombre que pasó por el depósito de materiales que tenía con su esposo en Bogotá le preguntó por la foto de su hijo, que ella había colgado afuera de la tienda. Le explicaron lo que había pasado y seis meses después el hombre volvió con noticias: al parecer su hijo había sido reclutado por el frente 22 de las Farc, que operó en Cundinamarca.



Sin embargo, no ha sido fácil seguir esa pista porque aunque Julia ha intentado comunicarse con las Farc, la Fiscalía, la Cruz Roja y otras entidades, nadie le confirma nada, solo le han llegado informaciones de terceros que le indican que en algún momento Daniel conformó ese frente y que lo vieron en Huila.

Daniel Alfonso Velásquez Buriticá desapareció en Bogotá el 4 de octubre del 2004. Foto: Suministrada por la familia

“Lo que pasa es que el frente 22 se desintegró hace muchos años y todos quedaron repartidos. Sigo buscándolo por todo lado, mensualmente voy a Medicina Legal, a la Fiscalía, a la Comisión de Búsqueda, pendiente de todo lo que pasa para saber si puedo hacer algo”, dijo Julia.



La angustia por la desaparición de su hijo cambió por completo la vida de su familia, comentó Julia, quien agregó que trataron de plasmar ese sentimiento a través de una carta que desde esta semana se exhibirá –junto con otras también de familiares de desaparecidos– en varios sitios de Bogotá, como parte de ‘Ausencias presentes’, un proyecto con el que la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Reconciliación Colombia acompañan el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el próximo 30 de agosto.



Para Julia, este ejercicio es importante “para que la gente haga conciencia de la situación que vive un familiar de una persona desaparecida”.

Esta es la carta que Julia Buriticá le escribió a su hijo Daniel Alfonso Velásquez Buriticá desapareció en Bogotá el 4 de octubre del 2004. En ese momento tenía 20 años y era estudiante universitario. Foto: Consejería de víctimas, paz y reconciliación de Bogotá.

En su carta, Julia le expresó a su hijo lo mucho que lo han extrañado y el anhelo que tienen de volverlo a ver.



“Hijito, siempre he pensado en escribirte y poderte expresar todo el dolor que nos causa tu ausencia. Toda tu familia espera con ansias el día en que podamos volver a verte y poder llenar el vacío que tenemos por dentro, volver a celebrar las fechas especiales y ser felices. No perdemos la fe de que algún día podamos estar de nuevo juntos como familia y podamos volver a disfrutar de los momentos que no hemos tenido en estos años”, dice su mensaje.



Esta carta y la de una decena de familiares de víctimas de desaparición forzada estarán expuestas hasta el viernes en escuelas, universidades y calles de la capital y, con esos mensajes, el 30 de agosto se inaugurará una instalación en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá para honrar la memoria de los desaparecidos.

