'Escogí la profesión equivocada': Carlos Lehder reveló cómo terminó en el narcotráfico

Carlos Lehder Rivas, quien hizo parte del cartel de Medellín, uno de los más despiadados del narcotráfico, decidió escribir su historia en el libro Vida y muerte del cartel de Medellín. Tras cumplir una pena en Estados Unidos, el ahora exnarcotraficante se sinceró sobre su paso por el mundo de las drogas en una charla con W Radio.

"Escogí la profesión equivocada, tuve muchas oportunidades de ser un ciudadano más", aseguró Lehder, nacido en Armenia que vive en la actualidad en Alemania.

Según contó, para él todavía son un enigma el tipo de decisiones que tomó a sus 18 años y que lo llevaron a codearse con los capos de la época: "El fenómeno de la debilidad humana data de milenios".

'No tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de colombianos': Carlos Lehder

Carlos Lehder cuando fue extraditado a Estados Unidos. Foto: Archivo EL TIEMPO

Antes de ser parte del cartel de Medellín, Lehder fue capturado en Estados Unidos por contrabando de carros. Pasó dos años en la cárcel y regresó a Colombia con la esperanza de ser recibido en la casa de su papá, de origen alemán.

"Cuando le dije que me iba a quedar unos días en la casa, me dijo: 'No, acá en mi casa no lo puedo recibir, mi cultura no permite darle albergue a ningún criminal'", relató en la emisora.

Lehder aceptó que no siguió los consejos de su padre y, en lugar de "sentar cabeza", terminó en el narcotráfico: "Me dijo: 'Nunca olvides que hay más cadenas que perros bravos'".

"La razón por la cual continué sumergiéndome en el narcotráfico fue, mayormente, una amalgama de situaciones y una falta de moral en mi corazón. No tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, fui un bandido", sentenció en diálogo con el periodista Julio Sánchez Cristo.

Lehder reiteró que "se envició" por obtener grandes cantidades de dinero, al punto que encontró un "método exprés" para exportar cocaína a Estados Unidos, de la mano del cartel de Medellín.

Captura de Carlos Lehder en Colombia en 1987. Foto: Archivo EL TIEMPO

'El que estaba fuera de control era Pablo': Carlos Lehder

Las autoridades americanas lo hallaron responsable de ingresar más de 50 toneladas de cocaína tras idearse rutas para transportar la droga en avionetas.

"Hice lo que tenía que hacer como miembro del cartel. Traté de ser el mejor de los traficantes, quizá es un poco 'distorsionante' expresarse así, pero ese era el sentimiento en esa época", añadió en W Radio.

Al ser cuestionado por Sánchez Cristo de si Pablo Escobar colaboró para que fuera capturado, el exnarcotraficante enfatizó que "el que estaba fuera de control" era Escobar: "Tenía un inmenso poder, manejaba la Policía de Medellín".

Mercancía de Pablo Escobar en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO

Lehder fue extraditado a Estados Unidos el 4 de febrero de 1987. Lo condenaron a cadena perpetua; sin embargo, gracias a un acuerdo por el que fue testigo en un proceso contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, recibió beneficios hasta cumplir una pena de 33 años en la cárcel.

Recobró su libertad el 15 de junio de 2020. Tan pronto fue expulsado, viajó a Alemania.

"Luego de sobrevivir, decidí escribir mis vivencias para compartirlas con mis compatriotas para que no sean tentados en el futuro o presente por el dinero fácil del narcotráfico, eviten contagiarse. (...) El dinero fácil sale caro", añadió.

