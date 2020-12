‘La lucha contra las drogas en Colombia no es un fracaso’: Mindefensa

En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que “tacan burro” quienes están utilizando el crítico informe de la Cámara de Representantes de EE. UU. conocido esta semana, para asegurar que la lucha contra las drogas en Colombia fracasó.



El funcionario señaló que hay que “revitalizar la responsabilidad compartida” en la lucha contra el narcotráfico por parte de la comunidad internacional, que en varios aspectos “es letra muerta”.

¿Cómo va la lucha contra el narcotráfico?



Vamos muy bien. Los resultados del trabajo de nuestros soldados y policías en este campo son, y hay que subrayar eso, extraordinarios. Al gobierno del presidente Iván Duque le tocó comenzar a limpiar el país de coca cuando llegó, que es lo que estaba y sigue generando los peores crímenes como el asesinato de líderes sociales y las masacres. Entre el primero de enero y el 26 de noviembre de este año se aumentaron las incautaciones de cocaína en un 18 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior.



Hay que tener en cuenta que la fórmula es: prevención y tratamiento para los consumidores, y persecución implacable a los narcotraficantes y todos los eslabones de la cadena.



¿Se cumplirá con la meta de erradicación forzada?



Vamos a cumplir la meta de erradicación de 130.000 hectáreas para este año. Con corte al pasado 26 de noviembre llevamos 115.229 hectáreas de coca destruidas. Miles de soldados, policías y civiles exponen sus vidas en esta labor, porque si no lo hacemos así, los criminales del negocio tendrían más espacio para atentar contra nuestros líderes sociales y campesinos y jóvenes. A más coca, más muerte. A menos coca, menos crímenes.



¿Qué responde al informe del Congreso de Estados Unidos sobre el fracaso en la lucha contra las drogas?



Eso no es lo que dice el informe. Este reconoce, por ejemplo, el éxito del Plan Colombia en la lucha antiterrorista y hay que decir que lo que falló en los últimos años fue el cambio equivocado de una política que dio lugar al crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. El informe es útil y coincide en muchos aspectos con la política del Gobierno. Naturalmente hay unos en los cuales tenemos diferencia. La lucha contra las drogas en Colombia no es un fracaso. Colombia es un dique en el mundo contra la producción de más coca. Estamos haciendo el mejor trabajo. Si no fuera por el esfuerzo sacrificado y esforzado de nuestros uniformados, el área cultivada sería mucho mayor. Si no fuera por el trabajo que estamos haciendo, seguro que Colombia habría regresado fácilmente a ese país inviable del que hablaban en la comunidad internacional en el pasado.

Si no fuera por el trabajo que estamos haciendo, seguro que Colombia habría regresado fácilmente a ese país inviable del que hablaban en la comunidad internacional en el pasado FACEBOOK

Aquí estamos incautando toneladas de droga todos los días. Aquí estamos erradicando miles de hectáreas todos los días. Seguimos erradicando las más de 170.000 hectáreas de coca que este gobierno se encontró cuando llegó, que estamos destruyendo desde el primer día, sin descanso, pero que no se logran exterminar de la noche a la mañana. Nos encontramos con un mar de coca y este gobierno llegó con las manos amarradas para la aspersión aérea, que es más efectiva en el combate contra los cultivos ilícitos, pero respetuoso como es de la legalidad, hemos aceptado las decisiones de los tribunales. Pero trabajamos intensamente para reanudar la aspersión muy pronto en el marco permitido por la Corte Constitucional.



En el informe se habla de las muertes de excombatientes y líderes y de una situación de violencia en el país...



Ese informe, como dijo el presidente Duque, es muy “controvertible”. La afirmación de que la lucha contra las drogas es un fracaso en la política antinarcóticos pero un éxito en la política contrainsurgente no es rigurosa. Como también lo dijo el presidente Duque, “esas dos cosas no se pueden separar”.



Por ejemplo: las disidencias de las Farc y el Eln son dos de las principales estructuras que están hoy en el negocio ilegal. Y lo están con el apoyo del régimen venezolano, que los protege. Y las estamos combatiendo. La lucha contra el problema mundial de las drogas es un reto de largo plazo en donde es necesario evaluar permanentemente el avance de las políticas, fortalecerlas y ampliar cada vez más la corresponsabilidad mundial en este propósito.



En el caso de Colombia, y desde 2018, se puso en marcha una política integral que busca, mediante la utilización de diferentes herramientas, desarticular la red de valor del narcotráfico que incluye no solo el cultivo sino también la producción y comercialización, así como las finanzas que soportan esta economía criminal.

La afirmación de que la lucha contra las drogas es un fracaso en la política antinarcóticos pero un éxito en la política contrainsurgente no es rigurosa. FACEBOOK

Los que están usando apartes del informe para decir que lo que se está haciendo es un fracaso es un fiasco, tacan burro. Es un texto que recomienda más cooperación hacia el futuro, mediante una estrategia binacional que integre interdicción, seguridad y desarrollo alternativo. Es decir, lo que este gobierno está haciendo. Recomienda también el uso selectivo de la erradicación forzada, aérea o manual, de manera focalizada, en grandes extensiones de coca y es esto lo que el Gobierno hace y plantea; combinar todas las herramientas y crear rápidamente condiciones para la inversión en proyectos sostenibles y rentables.

Incautación de cocaína. Foto: Infografía / EL TIEMPO

En plata blanca, ¿hemos fracasado en la lucha contra las drogas, no solo en este Gobierno, sino en todos?



Colombia ha pagado el mayor costo en vidas humanas y en el deterioro del medioambiente por culpa de las drogas en décadas.



Pero voy a retomar un símil del presidente Iván Duque: las drogas son como la maleza en los cultivos, hay que estarlas combatiendo todos los días. No se les puede dejar coger ventaja porque arrasan. Como lo demuestran las cifras de nuestras operaciones este año, estamos golpeando cada día todos los eslabones de la cadena.

El Gobierno reconoce que el abordaje en la lucha contra el problema mundial de las drogas descansa en una estrategia integral, que involucra componentes de seguridad, desarrollo alternativo, transformación de los territorios, sustitución de economías ilícitas, prevención y atención al consumidor, así como la cooperación internacional y el fortalecimiento institucional, un enfoque que implementamos y compartimos con nuestros colegas norteamericanos. El Plan Colombia fue un éxito. Lo que fracasó fue el cambio de política que había logrado la disminución de cultivos ilícitos hasta 48.000 hectáreas. Con ese cambio se inició un incremento exponencial hasta 177.000 hectáreas de cultivos ilícitos en 2018.



¿Cómo va el plan acordado con Estados Unidos para reducir en cinco años los cultivos de coca a la mitad?



Estamos ejecutando el acuerdo y le hacemos revisiones periódicas. Pero voy a decir una cosa: los resultados de la lucha contra las drogas tienen que mejorar. Tienen que mejorar en todos los eslabones de la cadena. No obstante los sacrificios inmensos que desde todo punto de vista ya hacemos los colombianos para erradicar este cáncer de nuestra sociedad, claro que tenemos que hacer más. Pero también los tiene que hacer la comunidad internacional, el mundo entero.

Claro que tenemos que hacer más. Pero también los tiene que hacer la comunidad internacional, el mundo entero. FACEBOOK

¿Se debe mantener la erradicación forzada que genera alto riesgo y, según expertos, no es tan efectiva?



La erradicación forzada no es la estrategia. Es uno de los mecanismos para acabar con los cultivos ilícitos. Ya se lo dije: en todo caso no podemos ceder ni un solo minuto en nuestra estrategia de erradicación. Ni un milímetro. Tenemos que fortalecerla. Y claro que nos toca trabajar mucho más en combatir la resiembra y la mejor productividad que los criminales han logrado en algunas zonas del país. La medición que hacen las Naciones Unidas de esos cultivos han encontrado enclaves donde siembran menos pero producen más coca. Ese es uno de los asuntos clave que tenemos que fortalecer.

Y la aspersión…



La eficacia de la aspersión aérea está probada. Entre 2002 y 2013 se hizo una lucha intensa contra las drogas, con excelentes resultados. Veníamos bien. Con un gran trabajo de aspersión aérea, como parte de la estrategia, habíamos pasado de 180.000 hectáreas en ese momento a 48.000 en 2013, según las mediciones de las Naciones Unidas. ¿Pueden imaginar dónde estaríamos si hubiéramos continuado a este ritmo? Pero haber cambiado la política para hacerles caso a las Farc fue una equivocación de la que el país todavía no se repone.

Pero haber cambiado la política para hacerles caso a las Farc fue una equivocación de la que el país todavía no se repone. FACEBOOK

¿No siente que Colombia está sola en esta lucha?



Con toda franqueza le digo que es necesario revitalizar la responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado y trabajar más contra los precursores químicos y el lavado de activos. Claro que sí, necesitamos más apoyo de la comunidad internacional. Aquí todos los días exponemos las vidas de miles de uniformados en el combate a los cultivos, enfrentados a las redes criminales, y quisiéramos ver un trabajo más duro contra el consumo y contra quienes manejan el negocio en los países consumidores. Más trabajo contra el lavado de activos allá.



¿Qué esperan de la relación con el gobierno del electo presidente Joe Biden?



Colombia tiene una historia de años de buenas relaciones y de trabajo conjunto en este campo con republicanos y demócratas. Fue con un gobierno demócrata, el de Bil Clinton, con el que se construyó el Plan Colombia. Se continuó con los republicanos. El presidente Obama mantuvo y reforzó ese compromiso. El presidente Biden, como miembro del Congreso, ayudó mucho en esta labor. Vino al país. Apoyó la destinación de fondos a Colombia para la lucha contra las drogas. Él conoce bien el problema y creo que se abre una gran oportunidad para mejorar el trabajo conjunto. Él conoce nuestra lucha contra las drogas. Ha sido un aliado de Colombia en esta tarea conjunta y ha dicho que nuestro país será la “piedra angular” de su política exterior para esta parte del continente.



La lucha contra las drogas es un tema prioritario en la agenda pública estadounidense y lo es también para nosotros. De manera que siempre hemos coincidido y lo que viene será una labor reforzada contra este flagelo que sufrimos en las dos naciones.

El expresidente Juan Manuel Santos dijo en entrevista con este diario que es absurdo atribuirle a la firma de la paz con las Farc –como lo ha dicho el gobierno Duque– que se hayan incrementado los cultivos ilícitos y los laboratorios para procesar la coca. ¿Qué responde?



Al expresidente Santos solo le bastaría leer las cifras. Que no haga más. Solo eso le permitirá comprender cómo durante su gobierno, y por complacer a las Farc, se disparó el cultivo de las drogas y todos los delitos que de ello se derivan. Durante su gobierno pasamos de 48.000 hectáreas de cultivos de coca a más de 170.000. ¿Le parece poco? ¿Nunca se dio cuenta? Por su culpa, Colombia volvió a ser el paraíso de la coca que este gobierno está destruyendo y que nos ha costado tantas vidas.



Algo más: como está tan de moda el informe, les recomiendo a los amigos de la regulación que lean con cuidado la parte en la que se señala que en los estados de Estados Unidos donde se ha legalizado la marihuana, han aparecido nuevos productos con base en el cannabis, cuyos efectos sobre la salud no se conocen y que se ha fracasado en la eliminación de los florecientes mercados ilegales en estados como California.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

Periodista de Justicia

Twitter: @JusticiaET