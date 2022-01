En la tarde de este lunes serán trasladados a sus lugares de origen los cuerpos de los patrulleros Miguel Ángel Bernal Espitia y William Rodolfo Echeverría Velasco, los uniformados que fallecieron el sábado tras el ataque a la caravana del gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca.



Entre tanto, en un centro médico de Florencia se encuentran cinco policías que quedaron heridos, uno de ellos en delicado estado de salud.



El gobernador rechazó el atentado y lamentó la muerte de los uniformados, a quienes calificó como héroes y se solidarizó con sus familias.



Por la gravedad del ataque, ayer se realizó un consejo de seguridad en Florencia, que presidió el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, quien destacó la labor de la Fuerza Pública al afirmar: "Es necesario señalar que gracias a la capacidad de reacción, y a pesar de las dificultades de nuestra propia Policía, lograron extraer a los heridos, desactivar dos artefactos explosivos que aún no habían detonado, proteger la vida del resto de los soldados y policía y del resto del gabinete del gobernador”.



Molano sindicó a las disidencias del frente 62, al mando de ‘Calarcá’, por quien se ofrecen 1.000 millones de pesos en recompensa, y dijo que esta estructura es la responsable "de desplazamientos masivos, secuestros, extorsiones y asesinatos de líderes sociales en la región”.



Personero llamó la atención al Gobernador

El atentado dejó dos policías muertos y cinco personas más heridas. Foto: Archivo particular

El mismo día del ataque, el personero de Solano, Caquetá, Carlos Mario Carvajal (a través de un video por redes sociales) acusó al gobernador Gasca de haber realizado ese viaje con un solo fin: hacer proselitismo y le afirmó que el ataque era "un hecho previsible" y que se podía haber evitado.



"Lamentamos profundamente que hoy (sábado) se enluten dos familias victimas de la violencia en el departamento del Caquetá, que el nombre de nuestro municipio ocupe titulares de medios nacionales por una tragedia que pudo y debió ser prevenible”, aseguró Carvajal.



Y aunque la Gobernación dijo que el viaje fue para inaugurar una carretera muy importante para el departamento, el Personero insistió en que se trató de un viaje para hacer proselitismo a sabiendas del peligro y que los policías “fueron puestos como carne de cañón para alimentar la vanidad política de un partido tradicional, y saciar el deseo de guerra de los grupos armados”.

Dijo que viajaría así fuera sin acompañamiento

EL TIEMPO consultó con fuentes sobre la bitácora del desplazamiento, si el Gobernador había sido advertido del peligro de realizar dicho desplazamiento y si había algún político o candidato acompañando el desplazamiento.



Este diario obtuvo un documento de 17 páginas en las que Ejército y Policía detallaron la agenda del desplazamiento vía terrestre desde Florencia con destino a la inspección La Unión Peneya, del municipio La Montañita, Caquetá.



En el mismo se sustenta que en al menos tres ocasiones (días previos al viaje), Ejército y Policía le advirtieron al gobernador del riesgo inminente y la posibilidad latente de un ataque.



Y se reporta en el registro de acompañantes que en el trayecto de ida estuvo Héctor Mauricio Cuéllar Pinzón, actual aspirante a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, el mismo partido del gobernador.



En el documento se detallan cada reunión y las alertas.



El 17 de enero de 2022 se realizó un consejo de seguridad para analizar la seguridad en Caquetá.



El 22 de enero de 2020 hubo reunión (autoridades, Fuerza Pública y grupos de inteligencia con autoridades civiles) para evaluar seguridad del viaje del Gobernador a La Unión Peneya.



El 24 de enero: consejo de seguridad en el que se le dieron a conocer al gobernador "la información de inteligencia sobre presencia permanente de la estructura GAO-r E-62 'Miller Perdomo', antecedentes en la jurisdicción, RIESGOS y AMENAZAS frente a la ausencia de comunicación de la vía, pretensiones armadas y alertas de inteligencia", se lee textual en el acta del día.



El 25 de enero de 2022: Inteligencia de Policía y Ejército, en reunión, le sugirieron a Arnulfo Gasca que no se desplazara "por tierra ante las intenciones del GAO-R; sin embargo, manifestó que asumía el desplazamiento".



Y en el acta del día quedó registrado que Gasca dijo: "Tengo que ser el primer gobernador y persona que demuestre que sí se puede desplazarse hacia Solano por tierra; además, manifestó que realizaría el desplazamiento así no se brindara seguridad por Fuerza Pública”.



El 25 de enero de 2022 se advierte a los uniformados de las conclusiones de inteligencia sobre el viaje del gobernador y "sobre la amenaza en territorio y el riesgo del desplazamiento para el gobernador y su comitiva de una acción terrorista".



Y se advierte sobre "las vulnerabilidades del servicio de inteligencia (no servicio de

asistencia médica, telefónica y dificultades en las vías)", información que se entrega al esquema del mandatario seccional, reiterando la inconveniencia del viaje.



El 27 de enero de 2020 el Ejército Nacional emitió el último concepto "para que el gobernador no generara el desplazamiento".

